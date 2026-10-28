El dólar subió y alcanzó un nuevo máximo, con la influencia de la devaluación del real

El dólar sube 1,6% en octubre, una tasa que le compite a la inflación mensual.

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El mercado de cambios se apresta a cerrar octubre con una suba acotada aunque próxima a la inflación mensual, aún con el impacto de la devaluación del real brasileño tras las elecciones que ratificaron a Luiz Inácio Lula da Silva como presidente del país vecino.

Con un volumen de negocios de USD 628,4 millones en el segmento de contado, unos USD 200 millones más que el martes, el dólar mayorista anotó una suba de cuatro pesos o 0,3%, a $1.542, un nuevo máximo nominal.

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Así, en el transcurso de octubre el tipo de cambio oficial exhibe una suba de 25 pesos o 1,6 por ciento.

El BCRA estableció un techo para el régimen de bandas cambiarias en los 1.948,85 pesos, que deja al dólar mayorista a 406,85 pesos o 26,4% de ese límite teórico para la flotación administrada.

La suerte del peso argentino viene asociada esta semana a la del real brasileño. El dólar en Brasil subió este miércoles tres centavos o 0,6%, a 5,38 reales por unidad. Mientras que el lunes el dólar subió tanto en la plaza brasileña como en la argentina, el martes la divisa había cedido en ambos mercados, con dinámicas similares habida cuenta de la relevante relación comercial entre las dos economías más grandes de Sudamérica.

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“El dólar mayorista continúa mostrando un respiro en torno a los $1.540 tras el último deslizamiento. Aun así, ante una mayor demanda privada, el BCRA sumó una segunda rueda consecutiva sin compras, en busca de dar más espacio a la búsqueda de cobertura. Resulta positivo que las tasas continúen calmas, y posiblemente la licitación de deuda vuelva a encontrar suficiente interés como para alcanzar un roll-over del 100% y seguir alargando los plazos”, definió el economista Gustavo Ber.

El dólar al público permaneció sin variantes, a $1.560 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras la divisa minorista promedió $1.560,12 para la venta y $1.507,05 para la compra. El dólar blue retrocedió diez pesos o 0,7%, a 1.565 pesos.

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“Tras certificar el cumplimiento de las metas fijadas, el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional oficializó el entendimiento con las autoridades nacionales, habilitando la remisión del expediente al Directorio Ejecutivo para habilitar el giro de divisas previsto para inicios de diciembre”, subrayó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“Desde el organismo multilateral resaltaron el impacto de la disciplina macroeconómica y el esquema de reformas en la contención inflacionaria y el fortalecimiento de las cuentas externas, destacando que la acumulación de reservas netas sobrepasó en cerca de USD 4.000 millones la pauta acordada al cierre del primer semestre”, detalló Ignacio Morales.

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“El acuerdo a nivel técnico con el FMI permitiría acceder a un desembolso de alrededor de USD 900 millones, sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo. La brecha entre las ventas de soja y los niveles de años anteriores se mantiene en su punto más amplio del año”, detallaron los analistas de Max Capital.

Por otro lado, el Tesoro llevó adelante esta rueda una licitación de deuda de corto plazo para renovar vencimientos por 10,9 billones de pesos.

“Esperamos una tasa de rollover cercana al 100%, con una demanda probablemente concentrada en la Lecap de febrero. Dado el monto relativamente elevado de vencimientos, el Tesoro podría ofrecer algo de premio respecto a las tasas de mercado en algunos instrumentos”, añadieron desde Max Capital.

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La economía doméstica “transita indicadores débiles internos que hacen temer una recesión técnica en el tercer trimestre, mientras que el Banco Central mantiene la sumatoria de dólares para sus reservas y prevalecen las tensiones geopolíticas globales”.

“Con un spread acotado entre las tasas reales en pesos y dólares, fundamentos favorables tanto para los emergentes como para Argentina y de cara a la volatilidad electoral, consideramos prudente comenzar a dolarizar parte de la cartera”, señaló Delphos Investment.

“La economía argentina ofrece una imagen de fuertes contrastes. La producción de petróleo alcanzó un nuevo récord y el sector energético acumuló un superávit significativo, pero las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas volvieron a retroceder”, comentó Vector Investments.

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