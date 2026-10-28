La madre de R.J. Mitte publica una emotiva despedida tras la muerte de la estrella de ‘Breaking Bad’: “Estamos perdidos sin él”

La madre de R.J. Mitte recuerda al actor de Breaking Bad con un mensaje en redes sociales. (AMC)

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Dyna Mitte recordó a su hijo, R.J. Mitte, 15 días después de encontrarlo sin vida en su domicilio en Texas. El intérprete, conocido por su participación en la serie Breaking Bad, murió a los 34 años por suicidio.

A través de una publicación en Instagram, su madre compartió recuerdos de su vida y pidió mantener vigente el trabajo social que realizaba mediante The Mitte Foundation, con sede en Brownsville, Texas.

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“Estamos perdidos sin él, pero sabemos que él no querría que siguiéramos así. Querría que su mensaje se escuchara y que el trabajo que estábamos haciendo con la Fundación Mitte en Brownsville continuara”, escribió.

En el homenaje, la madre del actor describió su desarrollo personal y profesional. Según escribió, Mitte encontró desafíos desde su infancia debido a la parálisis cerebral.

“¿Qué puedo decir de mi precioso hijo? Desde el día en que recibimos a RJ con tan solo 3 días de nacido, ha sido una inspiración y ha compartido su amor con todos los que ha conocido. Ya fuera aprendiendo a sobrellevar y luego prosperar con la parálisis cerebral o abriéndose camino en el mundo de la actuación, requirió mucho esfuerzo, pero lo logró y siempre estuvo listo para el siguiente reto", indicó.

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Dyna Mitte destacó la forma de ser de R.J. Mitte a lo largo de su vida.

Y añadió: “Fue un placer observar su forma de relacionarse con la gente, cómo iluminaba naturalmente cada lugar al que entraba y cómo se ganaba el cariño de todos al instante, como si fueran de su familia”.

Dyna también recordó los viajes que realizaron juntos con motivo de sus compromisos laborales, desde Florida hasta Lituania, donde aprovechaban para conocer lugares históricos y satisfacer la curiosidad del actor.

La madre del intérprete señaló que su participación en actividades de defensa y concientización le permitió desarrollar empatía hacia personas que necesitaban representación y apoyo.

Añadió que esa labor formaba parte de una faceta importante de su vida y expresó su intención de continuar con los proyectos que ambos impulsaban.

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R.J. Mitte fue recordado anteriormente durante una ceremonia celebrada el 16 de octubre en el Mitte Center, en Brownsville.

RJ Mitte fue homenajeado en el Mitte Center tras su muerte. (REUTERS)

El encuentro reunió a cientos de personas que acudieron para compartir mensajes y recuerdos del actor, mientras que otro espacio recibió a quienes no pudieron ingresar al recinto principal. La familia también preparaba una segunda celebración de vida en Los Ángeles para finales de octubre.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Dyna explicó que había decidido hablar públicamente sobre la muerte de su hijo con la intención de llegar a otras familias que pudieran atravesar situaciones similares.

“Es importante que los padres se den cuenta de que puede haber señales, tanto evidentes como sutiles. Si notan, incluso durante una conversación, que hay dificultades o preguntas, presten mucha atención a sus hijos y hagan lo posible por ayudarlos”, dijo.

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La madre relató que consideraba que R.J. Mitte había superado una etapa difícil y que se encontraba bien.

“Pensé que RJ había superado la mala racha y que estaba bien. No fue hasta que dejó de contestar el teléfono que lo reconocí como una señal de alerta, porque hablábamos con regularidad”, indicó.

La madre de RJ Mitte aseguró que el actor había pasado por una mala racha. (AP)

En la misma entrevista, Dyna también aclaró que su hijo continuaba activo profesionalmente, en respuesta a especulaciones sobre su situación laboral. Indicó que tres películas suyas se habían estrenado durante ese año y que otras dos estaban previstas para llegar al público.

Además, afirmó que había firmado acuerdos para participar en nuevos proyectos cinematográficos y que trabajaba en la preparación de un libro y en la apertura de un camión de comida.

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En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomienda sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

Línea de prevención del suicidio en Argentina: el Centro de Asistencia al Suicida ofrece orientación y apoyo. Tienen una línea de prevención del suicidio disponible al teléfono 135 (línea gratuita) o al (011)5275-1135 y 0800 345 1435 para llamadas desde todo el país.

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En México, para aquellos que buscan ayuda o asistencia en relación al suicidio, existe la Línea de la Vida: 800-911-2000, este servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En Colombia, la Línea de la Vida brinda apoyo emocional a individuos que enfrentan crisis de suicidio o angustia. Este servicio está disponible en varias ciudades del país. En Bogotá, se puede contactar a través de la línea 106 o vía WhatsApp al 3007548933. Barranquilla cuenta con la línea 339 99 99, mientras que en Medellín se dispone de la Línea Amiga al 444 44 48. En Cali, al igual que en Bogotá, la línea de atención es el 106. Estas líneas ofrecen una respuesta inmediata a quienes necesitan ayuda en momentos críticos.

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En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) ofrece apoyo emocional a través de la Línea 113 Salud, accesible nacionalmente por teléfono, WhatsApp o Telegram en los números 955557000 y 952842623.

En España, el Ministerio de Sanidad ha establecido la Línea 024 para la atención a la conducta suicida.