Política

El Gobierno revisa su estrategia y crece la tensión con los aliados por la eliminación de las PASO

En el oficialismo evalúan los pasos a seguir en caso de que la reforma electoral se frustre. El debate por los acuerdos con los gobernadores y el rol de Karina Milei

El presidente Javier Milei participa de la Argentina Week en París rodeado de una delegación de funcionarios y gobernadores
El presidente Javier Milei participa de la Argentina Week en París rodeado de una delegación de funcionarios y gobernadores
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Con el paso de los días, el optimismo reinante del Gobierno en torno a la sanción de la reforma electoral parece agotarse y obliga a la plana de poder a repensar la estrategia para el 2027. Con la reelección del presidente Javier Milei como principal objetivo, en Casa Rosada empiezan a incluir en las proyecciones futuras la posibilidad de un escenario en el que las PASO se mantengan, lo que reconfiguraría el panorama nacional y tensaría el vínculo con los gobernadores aliados.

El oficialismo, a través del jefe de Gabinete, Diego Santilli, negocia las voluntades necesarias para aprobar la reforma cuya viabilidad todavía genera dudas. El discurso oficial sobre la necesidad de eliminar la PASO podría volverse en contra en caso de no poder avanzar e imprimir fragilidad a un Gobierno ya golpeado.

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Ante este panorama, en Casa Rosada advierten que el rediseño de la estrategia electoral podría implicar un endurecimiento del vínculo con los mandatarios provinciales. La posibilidad de que las PASO se mantengan abre la puerta a una competencia propia en todas las provincias, lo que modificaría los términos de la relación con los aliados.

Según supo este medio, los radicales son quienes más reticencias muestran a acompañar al Ejecutivo en la eliminación de las primarias, en particular el mendocino Alfredo Cornejo.

“Si no lo resolvemos antes del 31 de octubre, tenemos que repensar la estrategia con un escenario de PASO y competir en todos lados”, anticipó un integrante de la mesa política ante Infobae.

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Javier Milei le toma juramento a al nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli - Casa Rosada - Karina Milei
Javier Milei le toma juramento a al nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli - Casa Rosada - Karina Milei (RS Fotos)

El debate atraviesa al ala política que conduce la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y gira en torno a los criterios y los tiempos para sellar acuerdos con los representantes provinciales aliados. Los entendimientos abarcan el plano legislativo, pero además posibilitarían sentar las bases de futuras alianzas electorales para 2027.

Sin una definición a la vista, las posiciones permanencen en pugna. Por un lado, el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; y la senadora Patricia Bullrich reclaman acelerar las negociaciones para blindar el programa económico y avanzar en las reformas en carpeta. Por el otro, los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem se muestran reticentes a acelerar las conversaciones y ponen condiciones para reforzar al sello en las provincias.

En una tercera posición se ubican Karina Milei y Diego Santilli, que buscan mediar entre los bandos. Ambos consideran importante acelerar los tiempos, pero se oponen a cerrar acuerdos sin evaluar sus condiciones. “Karina no está para cerrar todo. Ella plantea hacer un 50 y 50 con los gobernadores que lógicamente piden todo”, explicaron desde su entorno.

En varios despachos de Balcarce 50 creen que no sirve apurar las conversaciones con los gobernadores y sostienen que la construcción de acuerdos debe encararse paso a paso. La primera instancia que plantean es la reforma electoral.

Martín Menem publicó una selfie de la mesa política reunida en Casa Rosada
Martín Menem publicó una selfie de la mesa política reunida en Casa Rosada

“El compromiso es de los dos lados. Además, las PASO no los afectan y van a adelantar elecciones por lo que van a tener la posibilidad de orejear la carta. Si ven que está difícil, se declaran independientes”, sostuvo una fuente ante este medio.

La menor de los Milei considera necesario potenciar el sello que fundó en el territorio y ampliar la representación territorial. Si bien, desde su mesa chica admiten que el desafío electoral de 2027 será diferente del que enfrentaron en las legislativas de 2025, no quieren descuidar la construcción partidaria.

Si los acercamientos de París no dan los frutos esperados, en Casa Rosada se preparan para endurecer su postura frente a los gobernadores, aunque aclaran que tendrán en cuenta hasta dónde están dispuestos a acompañar las iniciativas oficiales. “No hay que regalarse. Si das todo, el año próximo, de reelegir vamos a necesitar un Congreso afín. Caso contrario, no vamos a poder impulsar ninguna reforma”, argumentaron desde la cúpula de poder.

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