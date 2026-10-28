La película de ‘Elden Ring’ costará hasta 200 millones y será el mayor proyecto de A24

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A24 prepara una adaptación de acción real de Elden Ring con un presupuesto estimado entre 175 y 200 millones de dólares, más cerca del extremo superior, según reportes de Deadline y The Wall Street Journal. La película dirigida por Alex Garland será la producción más costosa del estudio, se filmará para IMAX y llegará a los cines el 3 de marzo de 2028.

Un presupuesto inédito para A24

La cifra deja muy atrás los antecedentes del estudio neoyorquino. Hasta ahora, su producción más cara era Marty Supreme, con un presupuesto reportado de 70 millones de dólares. Elden Ring prácticamente triplicaría esa inversión y entraría en el rango habitual de grandes estrenos de Marvel, comparable con películas como Spider-Man: No Way Home.

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El proyecto será coproducido por A24, DNA Films y Bandai Namco Entertainment. Tras su presentación en el American Film Market, se convirtió, según Deadline, en la película independiente de mayor presupuesto ofrecida para la venta en un mercado de derechos de distribución cinematográfica o televisiva.

Ese modelo resulta inusual para una producción cercana a los 200 millones de dólares. Estudios como Disney, Warner Bros. o Universal Pictures suelen financiar sus grandes películas dentro de estructuras que ya cuentan con distribución global. A24, en cambio, está reuniendo socios y vendiendo derechos por territorios y ventanas antes del estreno.

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La estrategia permite que el estudio mantenga el funcionamiento de una productora independiente mientras gestiona una inversión comparable con la de los mayores estrenos comerciales. También obliga a cerrar acuerdos anticipados para recuperar parte del presupuesto y limitar la exposición financiera antes de que la película llegue a las salas.

Amazon MGM asegura el streaming internacional

Amazon MGM Studios adquirió los derechos internacionales para la ventana Pay-1 de Elden Ring. Este término identifica el primer período de exhibición en un servicio de streaming pago después del recorrido de una película por los cines y otras etapas iniciales de distribución.

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El acuerdo está valuado en decenas de millones de dólares y permite que A24 recupere con anticipación una parte importante de la inversión. Con ese respaldo, el estudio llega al mercado con menor riesgo y mejores condiciones para negociar con distribuidores interesados en el estreno cinematográfico.

Amazon MGM también podría desarrollar acciones promocionales vinculadas con Twitch, la plataforma de transmisiones en vivo propiedad de Amazon. Las fuentes no detallan cómo serían esas integraciones, pero la relación entre Twitch y las comunidades de videojuegos ofrece un canal directo para promocionar la adaptación entre jugadores.

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La venta anticipada del streaming no modifica la fecha prevista para las salas. Bandai Namco confirmó que Elden Ring se estrenará el 3 de marzo de 2028, siempre que el calendario de producción se mantenga sin cambios. Después de su paso por cines, Amazon MGM tendrá la primera ventana internacional de streaming contemplada en el acuerdo.

Elden Ring: Nightreign, de FromSoftware.

Reparto, historia y secreto alrededor del guion

La película adapta el videojuego Elden Ring, desarrollado por FromSoftware y publicado en 2022. El título fue dirigido por Hidetaka Miyazaki y contó con la colaboración del escritor George R. R. Martin en la construcción de su mitología. Martin participa como productor de la versión cinematográfica.

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El elenco estará encabezado por Kit Connor, conocido por la serie Heartstopper, y Cailee Spaeny, protagonista de Alien: Romulus. Las fuentes disponibles todavía no identifican a sus personajes ni explican si la historia seguirá de forma directa los acontecimientos del juego o utilizará ese escenario para presentar una trama diferente.

La sinopsis difundida describe una historia de fantasía oscura ambientada en las Tierras Intermedias, un territorio devastado por la guerra que alguna vez estuvo unido por el poder del Círculo de Elden. Fuera de esa descripción general, A24 mantiene reservados los detalles narrativos.

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El guion tiene alrededor de 180 páginas, una extensión que podría traducirse en un metraje cercano a las tres horas, aunque la duración final todavía no fue confirmada. El nivel de confidencialidad incluye medidas especiales durante el American Film Market: los compradores potenciales solo podrán leer el texto en presencia de personal de A24 enviado al encuentro para supervisar el acceso.