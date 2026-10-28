Entretenimiento

‘Coyote vs. Acme’ entra en la carrera por el Oscar a mejor película animada

La Academia confirmó que la película de Looney Tunes cumple los requisitos para competir por una nominación en esta categoría

La Academia declara elegible a Coyote vs. Acme para los Óscar 2027. (Captura de video)
La Academia declara elegible a Coyote vs. Acme para los Óscar 2027. (Captura de video)
Guardar

Coyote vs. Acme, dirigida por Dave Green y escrita por Samy Burch, fue declarada elegible para competir en la categoría de mejor película animada de los Premios Oscar de 2027, según informó Gold Derby.

La decisión de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas resuelve las dudas sobre la participación del largometraje, que combina animación e imagen real, en la próxima edición de los premios.

PUBLICIDAD

La producción, protagonizada por personajes del universo de Looney Tunes, se incorpora así a una categoría en la que inicialmente destacaban Wildwood, de Laika, y Toy Story 5, de Pixar.

También figura entre las películas que siguen la carrera por la nominación Iron Boy, una producción francesa de animación.

La elegibilidad de Coyote vs. Acme estuvo en duda debido a las normas de la Academia, que establecen que al menos el 75 % de la duración de una película debe incluir animación de sus personajes o sujetos principales para competir en esta categoría.

'Coyote vs. Acme' estuvo a punto de quedarse fuera de la competencia en los Premios Oscar. (IMDb)
'Coyote vs. Acme' estuvo a punto de quedarse fuera de la competencia en los Premios Oscar. (IMDb)

En agosto, una fuente cercana a la producción señaló a Gold Derby que el filme no sería presentado, aunque posteriormente aclaró que la decisión definitiva dependería de una revisión adicional.

PUBLICIDAD

Finalmente, la Academia determinó que la película cumple los requisitos para participar.

En caso de obtener una nominación, sería la segunda producción híbrida de acción real y animación en alcanzar esa instancia desde la creación de la categoría, hace 25 años.

La anterior fue Marcel the Shell with Shoes On, nominada en 2021. Además, Coyote vs. Acme podría convertirse en la primera película basada en los personajes de Looney Tunes en recibir una nominación en esta categoría.

Las producciones Looney Tunes: Back in Action (2003) y The Day the Earth Blew Up (2024) no consiguieron el reconocimiento de los votantes de la Academia.

Captura del tráiler oficial de The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie
'The Day the Earth Blew Up' de los Looney Tunes no fue considerada para competir en los Premios Oscar.

Antes de la creación de la categoría de mejor película animada, otras producciones que combinaron animación e imagen real recibieron nominaciones y premios en distintas categorías.

Entre ellas figura Mary Poppins, de Disney, que obtuvo 13 nominaciones y cinco premios, incluida la estatuilla a mejor actriz para Julie Andrews. La película incorporó secuencias animadas dentro de su relato de acción real.

Otro antecedente es Who Framed Roger Rabbit?, la comedia dirigida por Robert Zemeckis y estrenada en 1988, que consiguió seis nominaciones y cuatro premios Oscar, entre ellos los correspondientes a mejores efectos visuales, mejor edición de efectos de sonido y mejor montaje.

El recorrido comercial de Coyote vs. Acme también estuvo marcado por cambios en su distribución. Warner Bros. Discovery había suspendido su estreno en 2023, durante la gestión de David Zaslav al frente de la compañía.

Posteriormente, Ketchup Entertainment habría pagado 50 millones de dólares para recuperar la película y llevarla a los cines. Tras su estreno en agosto, la producción recaudó 123 millones de dólares en todo el mundo.

'Coyote vs. Acme' recaudó 123 millones de dólares a nivel internacional. (IMDb)
'Coyote vs. Acme' recaudó 123 millones de dólares a nivel internacional. (IMDb)

La película también aborda aspectos relacionados con las grandes corporaciones del entretenimiento, un tema que ha adquirido relevancia en medio de la consolidación empresarial de Hollywood. Warner Bros. fue adquirida posteriormente por Skydance Media.

En la carrera por los premios, las previsiones de los especialistas de Gold Derby sitúan a Wildwood y Toy Story 5 en posiciones cercanas por el primer lugar, mientras Iron Boy aparece más alejada.

Temas Relacionados

Coyote vs. AcmePremios OscarentretenimientoLooney Tunes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La crítica más dura que recibió Jennifer Lawrence en ‘Los juegos del hambre’ vino de su propia madre: “Quería que fracasara”

La ganadora del Oscar reconoció que es un comentario que la acompaña cada vez que está frente a una cámara

La crítica más dura que recibió Jennifer Lawrence en ‘Los juegos del hambre’ vino de su propia madre: “Quería que fracasara”

Kim Kardashian fue apuntada con un arma en África por culpa de Kanye West: “Se volvió paranoico y agitado”

Durante un rodaje en Uganda, el rapero convenció a la policía local de que su entorno intentaba drogarlo

Kim Kardashian fue apuntada con un arma en África por culpa de Kanye West: “Se volvió paranoico y agitado”

Netflix lanza el tráiler oficial de “Orgullo y prejuicio”: así luce la nueva adaptación de la novela

La adaptación de Jane Austen recupera una de las historias de amor más famosas de la literatura con nuevos protagonistas

Netflix lanza el tráiler oficial de “Orgullo y prejuicio”: así luce la nueva adaptación de la novela

Russell Brand habla de su matrimonio con Katy Perry y las consecuencias de su juicio por abuso sexual: “Toda mi vida ha sido consumida”

El comediante británico tomó el estrado en el Tribunal de la Corona de Southwark y vinculó su fama a la boda con la cantante estadounidense

Russell Brand habla de su matrimonio con Katy Perry y las consecuencias de su juicio por abuso sexual: “Toda mi vida ha sido consumida”

La Academia de Hollywood busca internacionalizar los Premios Óscar y anticipa cambios para ampliar su alcance global

En diálogo con The Hollywood Reporter, el director ejecutivo de la institución Bill Kramer explicó cómo trabaja para sumar integrantes de otros países, diversificar las candidaturas y facilitar el acceso de la ceremonia para las audiencias

La Academia de Hollywood busca internacionalizar los Premios Óscar y anticipa cambios para ampliar su alcance global

DEPORTES

Argentina perdió por penales con Ghana y quedó eliminada del Mundial Sub 17 femenino

Argentina perdió por penales con Ghana y quedó eliminada del Mundial Sub 17 femenino

Platense se consagró campeón del torneo femenino Sub 12 en una jornada histórica: venció 4-1 a Vélez y levantó el primer trofeo de la categoría

Arrestan en Florida al boxeador puertorriqueño Edgar Berlanga por cargos de agresión agravada

La respuesta de Verón a la sugerente frase del DT de Flamengo por la final de la Copa Libertadores: qué dicen en Brasil del “Caso Rojo”

Gastón Gaudio, candidato a presidente de Independiente: “Vamos a crear la Ciudad Roja, tenemos que aprovechar el estadio”

TELESHOW

Gimena Accardi quiso mostrar su colección de bikinis y terminó bailando al aire libre con su novio, Seven Kayne: el divertido video

Gimena Accardi quiso mostrar su colección de bikinis y terminó bailando al aire libre con su novio, Seven Kayne: el divertido video

Ricardo Darín reveló qué es lo que más le duele de ser abuelo a la distancia: "Da un poco de pena"

“No vuelvas a casa, acá no entrás más”: el mensaje con el que Julieta Prandi habría terminado su relación con Emanuel Ortega

En fotos, así son los días de Elina y Eduardo Costantini en México junto a su hija: “Inspirándonos cada día”

Quién es Agostina Navarrete, la joven de 26 años con la que el Chato Prada estaría iniciando una relación

INFOBAE AMÉRICA

“No habrá desabastecimiento”: gremial prevé abasto de maíz y frijol pese a sequía en El Salvador

“No habrá desabastecimiento”: gremial prevé abasto de maíz y frijol pese a sequía en El Salvador

La presidenta Laura Fernández viajará al Vaticano y a Madrid en su tercera gira internacional desde mayo

República Dominicana elevó 3.7% la inversión extranjera directa y 14% las exportaciones

Una británica denunció que su marido la drogaba y ataba para tener sexo con otros hombres

Gobierno de El Salvador expresa su solidaridad con España tras el accidente ferroviario en Toledo