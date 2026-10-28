‘Coyote vs. Acme’ entra en la carrera por el Oscar a mejor película animada

La Academia declara elegible a Coyote vs. Acme para los Óscar 2027. (Captura de video)

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Coyote vs. Acme, dirigida por Dave Green y escrita por Samy Burch, fue declarada elegible para competir en la categoría de mejor película animada de los Premios Oscar de 2027, según informó Gold Derby.

La decisión de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas resuelve las dudas sobre la participación del largometraje, que combina animación e imagen real, en la próxima edición de los premios.

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La producción, protagonizada por personajes del universo de Looney Tunes, se incorpora así a una categoría en la que inicialmente destacaban Wildwood, de Laika, y Toy Story 5, de Pixar.

También figura entre las películas que siguen la carrera por la nominación Iron Boy, una producción francesa de animación.

La elegibilidad de Coyote vs. Acme estuvo en duda debido a las normas de la Academia, que establecen que al menos el 75 % de la duración de una película debe incluir animación de sus personajes o sujetos principales para competir en esta categoría.

'Coyote vs. Acme' estuvo a punto de quedarse fuera de la competencia en los Premios Oscar. (IMDb)

En agosto, una fuente cercana a la producción señaló a Gold Derby que el filme no sería presentado, aunque posteriormente aclaró que la decisión definitiva dependería de una revisión adicional.

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Finalmente, la Academia determinó que la película cumple los requisitos para participar.

En caso de obtener una nominación, sería la segunda producción híbrida de acción real y animación en alcanzar esa instancia desde la creación de la categoría, hace 25 años.

La anterior fue Marcel the Shell with Shoes On, nominada en 2021. Además, Coyote vs. Acme podría convertirse en la primera película basada en los personajes de Looney Tunes en recibir una nominación en esta categoría.

Las producciones Looney Tunes: Back in Action (2003) y The Day the Earth Blew Up (2024) no consiguieron el reconocimiento de los votantes de la Academia.

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'The Day the Earth Blew Up' de los Looney Tunes no fue considerada para competir en los Premios Oscar.

Antes de la creación de la categoría de mejor película animada, otras producciones que combinaron animación e imagen real recibieron nominaciones y premios en distintas categorías.

Entre ellas figura Mary Poppins, de Disney, que obtuvo 13 nominaciones y cinco premios, incluida la estatuilla a mejor actriz para Julie Andrews. La película incorporó secuencias animadas dentro de su relato de acción real.

Otro antecedente es Who Framed Roger Rabbit?, la comedia dirigida por Robert Zemeckis y estrenada en 1988, que consiguió seis nominaciones y cuatro premios Oscar, entre ellos los correspondientes a mejores efectos visuales, mejor edición de efectos de sonido y mejor montaje.

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El recorrido comercial de Coyote vs. Acme también estuvo marcado por cambios en su distribución. Warner Bros. Discovery había suspendido su estreno en 2023, durante la gestión de David Zaslav al frente de la compañía.

Posteriormente, Ketchup Entertainment habría pagado 50 millones de dólares para recuperar la película y llevarla a los cines. Tras su estreno en agosto, la producción recaudó 123 millones de dólares en todo el mundo.

'Coyote vs. Acme' recaudó 123 millones de dólares a nivel internacional. (IMDb)

La película también aborda aspectos relacionados con las grandes corporaciones del entretenimiento, un tema que ha adquirido relevancia en medio de la consolidación empresarial de Hollywood. Warner Bros. fue adquirida posteriormente por Skydance Media.

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En la carrera por los premios, las previsiones de los especialistas de Gold Derby sitúan a Wildwood y Toy Story 5 en posiciones cercanas por el primer lugar, mientras Iron Boy aparece más alejada.