El Salvador

El Salvador envió medicamentos para los damnificados por el sismo del 9 de octubre en Panamá

La alianza humanitaria canalizada por despachos oficiales y el sector privado busca socorrer a las familias damnificadas por el telúrico en provincias centrales, reforzando la atención sanitaria a pacientes crónicos y niños en albergues

Un total de 879 familias perdieron sus viviendas como consecuencia del movimiento sísmico que golpeó distintas provincias de Panamá. EFE
Un total de 879 familias perdieron sus viviendas como consecuencia del movimiento sísmico que golpeó distintas provincias de Panamá. EFE
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El Salvador concretó una donación de medicamentos para Panamá destinada a apoyar a las comunidades afectadas por el sismo del 9 de octubre, que dejó daños en viviendas y obligó a familias de las provincias centrales a permanecer en refugios improvisados.

El anuncio lo realizó el embajador de Panamá en El Salvador, Enrique Duque, quien informó que la iniciativa reúne al Despacho de la Primera Dama panameña, Maricel Cohen de Mulino, al sector empresarial salvadoreño y a entidades públicas de ambos países.

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La ayuda humanitaria será trasladada bajo coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, el Ministerio de Salud y Copa Airlines, según explicó el diplomático. El objetivo es que los insumos lleguen a las zonas afectadas con los controles sanitarios requeridos.

Se ha concretado el envío desde El Salvador de una donación de medicamentos destinada a brindar alivio a los damnificados”, afirmó Duque al referirse a la asistencia dirigida a la población que enfrenta las consecuencias del movimiento telúrico.

El embajador de Panamá en El Salvador, Enrique Duque, emite un mensaje oficial desde su despacho junto a los símbolos nacionales. La grabación muestra secuencias complementarias del manejo, carga y transporte de cajas de insumos en camiones y en una aeronave.

Instituciones públicas y empresas salvadoreñas, parte de la donación

El embajador sostuvo que el envío representa una acción de cooperación ante la emergencia en Panamá y destacó el respaldo de la primera dama Cohen de Mulino y de empresas de El Salvador.

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Duque señaló que el apoyo se basa en los vínculos entre ambos países y en la necesidad de atender las demandas sanitarias surgidas tras el sismo. “Esta iniciativa representa un gesto tangible de cooperación y un profundo compromiso humanitario con nuestros hermanos panameños en estos momentos de adversidad”, expresó.

La información difundida no precisó el volumen de medicamentos, el tipo de insumos incluidos en el cargamento ni la fecha exacta de su llegada a Panamá. Tampoco se detallaron las comunidades que recibirán la donación de forma prioritaria.

Brigadas del Ministerio de Salud en las zonas afectadas

La ayuda desde El Salvador se integrará a las acciones desplegadas por el Gobierno de Panamá en las áreas golpeadas por el terremoto. El Ministerio de Salud informó el 26 de octubre que un equipo de 12 funcionarios de la Región de Salud de Panamá Norte fue enviado al distrito de Las Minas, en la provincia de Herrera.

El grupo brindó atención de urgencia y realizó visitas domiciliarias en Las Minas, El Nanzal, Quebrada del Rosario, Chepo y El Toro, entre otras localidades. Las tareas estuvieron dirigidas a adultos mayores, niños, pacientes con enfermedades crónicas y personas bajo cuidados paliativos. Las brigadas también entregaron medicamentos para que los pacientes pudieran continuar sus tratamientos.

En ese contexto, Duque afirmó que la logística de la donación salvadoreña se ejecuta con el fin de que los productos médicos ingresen “de manera segura, expedita y en total cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos”.

El equipo de la Región de Salud de Panamá Norte realizó visitas domiciliarias y entregó medicamentos en Las Minas, El Nanzal, Quebrada del Rosario, Chepo y El Toro, con prioridad para adultos mayores y niños (Foto cortesía Ministerio de Salud)
El equipo de la Región de Salud de Panamá Norte realizó visitas domiciliarias y entregó medicamentos en Las Minas, El Nanzal, Quebrada del Rosario, Chepo y El Toro, con prioridad para adultos mayores y niños (Foto cortesía Ministerio de Salud)

Respuesta sanitaria sostenida tras el terremoto

La primera dama Cohen de Mulino visitó comunidades de los distritos de Ocú y Pesé, también en Herrera, en medio de las labores oficiales de apoyo a las familias afectadas. El presidente panameño, José Raúl Mulino, señaló días atrás que la reconstrucción de viviendas, escuelas y hospitales figura entre las prioridades de su administración.

La donación apunta a reforzar la respuesta sanitaria en el territorio panameño mientras continúan las labores de atención, evaluación de daños y asistencia a los damnificados.

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