El Salvador

Dictamen legislativo busca asegurar más créditos para vivienda en El Salvador

La institución pública facilitará la adquisición de inmuebles nuevos o apartamentos para personas jóvenes y mujeres jefas de hogar mediante plazos extendidos a treinta años, tras el dictamen favorable de los diputados

Los legisladores aprobaron el dictamen que fortalece el convenio suscrito con el BCIE, permitiendo que miles de familias salvadoreñas accedan a compras de inmuebles de interés social con un soporte financiero ampliado (Foto cortesía Fondo Social para la Vivienda)
Los legisladores aprobaron el dictamen que fortalece el convenio suscrito con el BCIE, permitiendo que miles de familias salvadoreñas accedan a compras de inmuebles de interés social con un soporte financiero ampliado (Foto cortesía Fondo Social para la Vivienda)
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La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió este lunes dictamen favorable para ampliar en USD 50 millones la garantía soberana destinada a una línea de crédito del Fondo Social para la Vivienda, que alcanzaría un monto total de hasta USD 103,7 millones.

La medida respalda la modificación de la línea global de crédito suscrita entre el Fondo Social para la Vivienda y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El objetivo planteado es dar continuidad al financiamiento de créditos hipotecarios y contribuir a reducir el déficit habitacional.

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El dictamen fue aprobado por unanimidad de los diputados presentes en la comisión durante la sesión del 26 de octubre. La iniciativa deberá continuar su trámite en el pleno legislativo.

La línea de crédito alcanzaría USD 103,7 millones

La subdirectora general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Delia Reyes, explicó que la línea de crédito había sido contratada inicialmente por USD 53,7 millones y ya contaba con garantía del Estado.

Comisión de Hacienda emite dictamen favorable para ampliar garantía estatal a créditos de vivienda en El Salvador (Foto cortesía diputada D. A. González)
Comisión de Hacienda emite dictamen favorable para ampliar garantía estatal a créditos de vivienda en El Salvador (Foto cortesía diputada D. A. González)

El incremento de USD 50 millones fue autorizado previamente mediante el Decreto Legislativo 665, aprobado el 23 de septiembre de 2026. La modificación del contrato de garantía fue suscrita el 19 de octubre entre el Ministerio de Hacienda y el BCIE.

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Según la exposición presentada ante la comisión, la garantía respalda los recursos que el Fondo Social para la Vivienda utilizará en sus programas de financiamiento habitacional. La línea tendría un plazo de hasta 136 meses, con posibilidad de renovación por períodos de hasta 36 meses, a decisión del banco.

Los recursos respaldarían créditos para vivienda nueva, usada y apartamentos

Reyes señaló que los préstamos financiados con esta línea se orientan a viviendas de interés social y pueden tener plazos de entre 25 y 30 años, según el programa y las condiciones del solicitante.

Los créditos de los programas habituales del Fondo Social para la Vivienda pueden llegar hasta USD 45.000 por beneficiario. La institución también dispone de líneas con montos superiores para algunos segmentos.

Entre los programas mencionados están vivienda nueva, Crédito Casa Joven, Vivienda Cercana, Casa Mujer y vivienda en altura. Los dos últimos esquemas específicos con límites superiores son Crédito Casa Joven y vivienda en altura, cuyos financiamientos pueden alcanzar hasta USD 100.000.

Crédito Casa Joven está dirigido a personas de entre 18 y 35 años para la compra de vivienda nueva o usada. Casa Mujer se enfoca en mujeres jefas de hogar, solteras, viudas o en situación de vulnerabilidad. Vivienda Cercana está destinada a salvadoreños residentes en el exterior o a familias que reciben ingresos de parientes fuera del país.

La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad el dictamen que permite extender una línea de crédito hasta USD 103,7 millones. La decisión final recae ahora en el pleno de la Asamblea Legislativa. (Cortesía: Fondo Social para la Vivienda)
La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad el dictamen que permite extender una línea de crédito hasta USD 103,7 millones. La decisión final recae ahora en el pleno de la Asamblea Legislativa. (Cortesía: Fondo Social para la Vivienda)

El pleno legislativo deberá decidir sobre la garantía soberana

El dictamen sostiene que la ampliación de la garantía estatal permitirá que el Fondo Social para la Vivienda mantenga la disponibilidad de recursos para otorgar créditos hipotecarios a familias salvadoreñas.

Durante la lectura del documento, la Comisión de Hacienda afirmó que la iniciativa busca mejorar las condiciones de vida de los hogares mediante el acceso a soluciones habitacionales. La aprobación definitiva del contrato de garantía soberana quedará en manos del pleno de la Asamblea Legislativa.

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