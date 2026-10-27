Honduras: recuperan 396 vehículos y motocicletas robados en diferentes hechos

Diversos automotores recuperados permanecen en predios policiales porque sus propietarios no se presentan a reclamarlos.

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La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) contabiliza 728 denuncias por robo de motocicletas y vehículos en el departamento de Francisco Morazán durante 2026, de las cuales 396 unidades han sido recuperadas, de acuerdo con datos divulgados este lunes por las autoridades.

Las estadísticas policiales indican que los robos de motocicletas representan la mayor parte de los casos registrados. De las 728 denuncias, 606 corresponden a motocicletas y 122 a vehículos.

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En cuanto a las recuperaciones, la DPI informó que se localizaron 316 motocicletas y 80 vehículos, para un total de 396 unidades. El dato significa que se recuperó aproximadamente el 54,4% de los automotores denunciados como robados durante el período informado.

Por tipo de automotor, las autoridades recuperaron alrededor del 52,1% de las motocicletas reportadas y el 65,6% de los vehículos denunciados.

En total, 332 unidades permanecen sin recuperación reportada, de las cuales 290 son motocicletas y 42 son vehículos. La cifra corresponde a los registros policiales disponibles y no permite establecer por sí sola cuántos de esos automotores continúan en manos de estructuras criminales, se encuentran abandonados o permanecen en otras circunstancias.

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Bandas dedicadas al comercio ilegal

Wilfredo Maldonado portavoz de la DPI explicó que las investigaciones han identificado la presunta participación de estructuras criminales, grupos familiares y bandas delictivas dedicadas al robo de motocicletas y vehículos.

Según las autoridades, algunos de esos automotores son modificados después de ser sustraídos, mientras que otros se comercializan de manera clandestina para dificultar su identificación y rastreo.

Las investigaciones también detectaron el traslado de automotores robados desde Francisco Morazán hacia otros departamentos, entre ellos Olancho, Comayagua y Choluteca, donde presuntamente son distribuidos en el mercado ilegal.

Por ello, el seguimiento de las denuncias, la verificación de números de identificación y la coordinación entre unidades policiales resultan necesarios para establecer la procedencia de los automotores.

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La DPI atribuye las recuperaciones a trabajos de inteligencia, vigilancia e investigación desarrollados por sus agentes e informó que más de 30 personas han sido detenidas durante 2026 por su presunta participación en delitos relacionados con el robo de automotores.

Las autoridades policiales recuperaron 396 automotores robados, cifra equivalente al 54,4 por ciento de las denuncias.

Las detenciones, sin embargo, no equivalen a condenas. La responsabilidad penal de los sospechosos debe determinarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes y con base en las pruebas presentadas por las autoridades.

Además de las dificultades para localizar los bienes robados, la DPI enfrenta otro problema: algunos automotores recuperados permanecen en predios policiales sin que sus propietarios se presenten a reclamarlos.

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La situación obliga a las autoridades a mantener motocicletas y vehículos bajo resguardo mientras se realizan las verificaciones necesarias para confirmar la propiedad y completar los procedimientos legales para su devolución.

Los predios policiales mantienen automotores localizados cuyos propietarios aún no han iniciado los trámites de devolución.

La DPI pidió a los afectados dar seguimiento a sus denuncias y realizar los trámites correspondientes ante las instituciones competentes. El proceso requiere coordinación con el Ministerio Público, según el reporte policial.

Para reclamar un automotor recuperado, los propietarios deben consultar con las autoridades responsables del caso cuáles son los documentos y diligencias requeridos, ya que la entrega depende de la verificación de la propiedad y de la situación legal del bien.

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Las cifras divulgadas por la DPI ofrecen un panorama de las denuncias y recuperaciones en Francisco Morazán durante 2026.