World of Coffee Panama 2026 fue el primer evento que la industria cafetera mundial celebra en la región latinoamericana

Panamá conectó a productores, tostadores, comercializadores y emprendedores de toda América Latina. (SCAP)

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El barista Pan Wei, uno de los representantes del continente asiático, se consagró campeón del World Barista Championship 2026 en una final disputada en el Panama Convention Center.

El World Barista Championship sumó más de 400 participantes vinculados a la competencia, cifra que permitió sentar en un mismo escenario a profesionales de regiones productoras de café, como América Latina, con representantes de mercados consumidores de Asia, Europa y Norteamérica.

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La delegación local tuvo su propia marca en el campeonato con el barista panameño Benjamín Roque, quien logró ubicarse entre los 16 mejores competidores del mundo y alcanzó la etapa semifinal, un resultado que exhibe la preparación de los profesionales nacionales del café.

La competencia reunió a los mejores baristas del planeta en suelo panameño, un dato que por sí solo resume el alcance que logró el encuentro: una cita internacional capaz de atraer talento de los cinco continentes al corazón de una región productora de café.

La realización del campeonato en Panamá sirvió además para proyectar internacionalmente la cultura cafetera del país y para acercar a los mejores baristas del mundo a las fincas y comunidades donde se produce el café de alta calidad.

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Pan Wei, representante del continente asiático, se consagró como campeón del World Barista Championship 2026 realizado en Panamá.

El triunfo marcó el cierre de World of Coffee Panama 2026, el primer evento de esta magnitud que la industria cafetera mundial celebra en América Latina.

El evento, desarrollado durante tres jornadas, convocó a 20 mil visitantes nacionales e internacionales.

La cifra posicionó al país como punto de encuentro de la industria mundial del café de especialidad y reforzó su capacidad para atraer eventos de gran escala.

Casi la mitad de los asistentes con país identificado llegó desde el exterior, principalmente desde Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Nicaragua, además de representantes de Kenia, Egipto, Sudáfrica, Arabia Saudita y Catar, así como de mercados asiáticos como India, Vietnam, Malasia y Japón, junto con delegaciones de Nueva Zelanda, Noruega y Lituania.

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Yannis Apostolopoulos, director ejecutivo de la Specialty Coffee Association, calificó la experiencia como un hito para su organización.

Un libro de la edición del Best of Panama, uno de los eventos realizados en el país, se expone abierto sobre una mesa, acompañado por una taza de café humeante y granos de café esparcidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Llevar el evento World of Coffee a Panamá por primera vez ha sido un motivo de orgullo para la Specialty Coffee Association y para nuestra comunidad global”, afirmó.

Apostolopoulos remarcó el papel del país en la cadena de valor cafetera, al señalar que “Panamá conecta a productores, tostadores, comercializadores y emprendedores de toda América Latina y más allá; las relaciones que se han forjado aquí esta semana son vínculos que nos comprometemos a seguir fortaleciendo en los años venideros”.

Los organizadores anunciaron una donación de $25.000 para la Cruz Roja Panameña, destinada a las labores de atención a las familias afectadas por el terremoto registrado el 9 de octubre. La decisión convirtió al encuentro cafetero en un gesto solidario además de comercial.

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Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), explicó el sentido de la donación, indicando que “desde el inicio tuvimos claro que un evento de esta magnitud también debía dejar una contribución a nuestra gente”.

El barista panameño, Benjamín Roque, logró ubicarse entre los 16 mejores competidores del mundo y alcanzó la etapa semifinal. (Instagram)

Ricardo Koyner, presidente de la Specialty Coffee Association of Panama (SCAP), coincidió en el mensaje solidario. “El café nos ha enseñado que los mejores resultados nacen del esfuerzo compartido”, señaló, al tiempo que añadió que buscan que el evento “deje un legado que vaya más allá de los negocios y que también se traduzca en solidaridad con las familias panameñas que necesitan nuestro apoyo”.

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El encuentro dinamizó actividades vinculadas al turismo, la hotelería, la gastronomía, el transporte y los servicios, aunque los registros de alojamiento no constituyen una medición completa del impacto económico.

Según datos preliminares sujetos a actualización, el 72% de quienes reportaron alojamiento hotelero correspondió a visitantes internacionales.

Esa misma información reveló una permanencia promedio de 6,5 días en el país, un indicador que da cuenta del potencial del turismo de reuniones para activar distintos sectores económicos más allá del cierre del evento.

Barría Pino destacó que los resultados confirman la capacidad del país para transformar sus ventajas en negocios concretos: “Panamá ha demostrado que puede atraer al mundo y generar espacios de encuentro para hacer negocios”.

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