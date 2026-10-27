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Nancy Pazos contó cómo terminó su noche tras quedarse afuera de la fiesta de Charly García: “Me fui a comer un pancho”

La periodista dio detalles de cómo su llegada al festejo por los 75 años del músico terminó de la forma más inesperada para ella

Nancy Pazos relató que no pudo ingresar al cumpleaños de Charly García por no figurar en la nómina de invitados (Video: Primicias Ya/ América TV)
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Nancy Pazos reconstruyó en el ciclo de Marina Calabró y Luis Ventura los pormenores de un episodio que se viralizó el fin de semana, cuando intentó ingresar al festejo por los 75 años de Charly García y no logró entrar al no figurar en la lista de invitados. La periodista relató que había asistido como acompañante de un amigo y que incluso llevó un regalo para el músico, pero terminó la noche comiendo un pancho en la vía pública, sin haber podido saludar al homenajeado.

Según contó Pazos, todo comenzó el viernes a la mañana, cuando un amigo la llamó para consultarle si debía asistir a la celebración. “Me dice, me invitaron al cumpleaños de Charly, ¿te parece que vaya? Y le digo, ¿vos me estás jodiendo? Tenés que ir sí o sí”, relató la conductora, quien terminó ofreciéndose como acompañante ante la duda de su amigo. Horas después, recibió la invitación digital con la ubicación del evento.

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La periodista asistió a la celebración como acompañante de un amigo que recibió la invitación digital
La periodista asistió a la celebración como acompañante de un amigo que recibió la invitación digital

La periodista explicó que, pese a haber confirmado su asistencia, se olvidó del compromiso durante la jornada, absorbida por el trabajo previo a su programa de televisión. Al finalizar la emisión, decidió avisar a su entorno que no cenaría con ellos esa noche, como solía hacer los viernes, y se dirigió al festejo con un obsequio bajo el brazo: una corbata con un sol bordado, de manufactura argentina, que había utilizado semanas atrás en su programa. “Le viene bárbaro a Charly”, pensó al elegirla para la ocasión.

El primer indicio de que algo no saldría como esperaba llegó al estacionar. “Pude estacionar a 20 metros y ahí empecé a pensar ‘esto es una fiesta chica’”, relató la conductora, quien imaginaba un evento de mayor magnitud. Al acercarse a la entrada, se encontró con una encargada del listado de invitados que le consultó si figuraba en la nómina. “No estoy en la lista. ‘¿Quién te invitó?’”, le preguntaron, según su relato, mientras daba el nombre de su amigo para que lo fueran a buscar adentro.

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A partir de ese momento, la situación se extendió en el tiempo sin resolución. Calabró le consultó por qué su amigo no se había acercado a rescatarla de la puerta. Pazos explicó que, en realidad, prefirió que él permaneciera dentro del salón para evitar mayor exposición mediática: “Yo le hice seña de andá para adentro, porque era más escándalo todavía”, sostuvo, enigmática.

Pazos señaló en el ciclo Infama que la falta de coordinación entre tres organizadores generó la falla en los accesos (Video: Infama, América TV)

Según relató la periodista, también intervino Daniel, el hermano de Charly García, quien se acercó a la puerta visiblemente preocupado por la situación, aunque tampoco logró resolver el ingreso. “No pudo, porque la lista no la manejaba él”, explicó Pazos, quien decidió no insistir más y entregó el regalo para que se lo hicieran llegar al músico. “Le dije, ‘yo me voy’”, relató, antes de retirarse del lugar.

El desenlace de la noche tuvo un contraste particular con la expectativa inicial. “Terminé comiéndome un pancho”, contó la conductora, en referencia al local donde cerró la velada después de no poder ingresar al festejo. Pazos descartó además haber intentado recurrir a otros contactos para destrabar la situación, como Palito Ortega o su familia, ya que, según explicó, decidió no insistir más allá de un límite razonable: “Yo no voy a andar explicándole a nadie más, yo me voy”, remarcó.

De acuerdo con lo que trascendió previamente en el programa Infama, la periodista había llegado al lugar con la convicción de que se trataba de un evento con una convocatoria más amplia. En esa cobertura, Pazos había resumido lo ocurrido con una sola palabra: “Reboté”, y explicó que, según su interpretación, el inconveniente pudo haberse originado porque distintas personas se habían encargado de invitar a los asistentes sin coordinar una lista unificada. “Parece que hubo tres personas distintas que invitaron”, había señalado en aquella oportunidad, antes de despedirse del lugar con la frase “me voy cabizbaja”.

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