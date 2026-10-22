“¿Si Mayer se rifa, por qué yo no? Un sacrificio por la patria”: la propuesta de una creadora de contenido para adultos en Panamá

Yaneth Marín ha mantenido una presencia activa desde el inicio de la emergencia nacional, canalizando donaciones e insumos directos para las zonas afectadas por el sismo. (Instagram)

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La creadora de contenido para adultos Yaneth Marín reaccionó públicamente a la iniciativa impulsada por el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, quien anunció una tómbola con boletos a $5 para rifar una cena con su persona.

La iniciativa del burgomaestre es con el fin de recaudar fondos destinados a la construcción de viviendas temporales para las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

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Frente a la misma, Marín no dudo en expresar su postura a través de sus plataformas digitales: “¿Si Mayer se rifa, por qué yo no? Un sacrificio por la patria”, dejando abierta la posibilidad de realizar una dinámica similar para aportar a la causa humanitaria, reseña el diario Critica.

La creadora de contenido para adultos Yaneth Marín reaccionó públicamente a la iniciativa impulsada por el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, quien anunció una tómbola con boletos a $5 para rifar una cena con su persona.

Con este mensaje, la creadora de contenido para adultos deja sobre la mesa la posibilidad de realizar una dinámica similar para aportar a la causa humanitaria, insinuando que podría “rifarse” ella misma, eludiendo por ahora detalles sobre la mecánica precisa y el destino concreto de los fondos.

Al decir “si Mayer se rifa, ¿por qué yo no?”, la creadora coloca su figura en un plano de equivalencia con la del alcalde, sugiriendo que ambos pueden ofrecer su tiempo, su presencia y, en alguna medida, su dinamismo como incentivo para la recaudación de fondos.

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El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi. adelanta la iniciativa de utilizar contenedores como casas provisionales para los afectados por el terremoto. (Telemetro)

En segundo lugar, al calificar el gesto como “un sacrificio por la patria”, introduce un tono irónico que, según algunos de sus seguidores, mezcla patriotismo, erotismo y humor, construyendo una narrativa donde la sensualidad que caracteriza su trabajo podría ser puesta al servicio de una causa nacional.

Marín se ha consolidado en la escena panameña como creadora de contenido para adultos, y es descrita en notas de farándula como “coclesana”, en referencia a su origen procedente de la provincia de Coclé.

La creadora de contenido ha mantenido una presencia activa desde el inicio de la emergencia nacional, canalizando donaciones e insumos directos para las zonas afectadas por el sismo.

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Marín utiliza sus plataformas digitales para mostrar el proceso de compra, embalaje y entrega de ayudas, así como para agradecer a quienes se suman con aportes y para visibilizar las necesidades específicas de determinadas familias.

El alcalde Mizrachi, por su parte, adelante el proyecto de viviendas temporales denominado “Chantin pa’ la gente”, destinado a brindar viviendas temporales a las familias afectadas, mediante la instalación de contenedores acondicionados como alojamientos provisionales.

Una de las primeras casas contenedores para familias afectadas por el sismo que azotó Panamá el 9 de octubre. (Instagram)

El proyecto contempla la construcción de casas tipo contenedor, equipadas para ofrecer un espacio de resguardo mientras los damnificados esperan soluciones habitacionales permanentes, y busca posicionarse como una alternativa más digna que las carpas tradicionales utilizadas en otras emergencias.

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Durante las primeras fases de ejecución, se reportó la confección de seis viviendas, de las cuales tres ya habrían sido entregadas en el interior del país, según reportaron los medios.

Las dos primeras unidades se instalaron en El Piro, distrito de Los Pozos, provincia de Herrera, una de las zonas fuertemente afectadas por el sismo, mientras que una tercera vivienda se entregó en Macaracas, provincia de Los Santos.

Yaneth Marín ha mantenido una presencia activa desde el inicio de la emergencia nacional, canalizando donaciones e insumos directos para las zonas afectadas por el sismo. (Instagram) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al describir estas viviendas temporales, se tiene que cada unidad de contenedor adaptado incluye un área de descanso con cama, un baño integrado, acceso a agua para las necesidades básicas y suministro de electricidad para el funcionamiento cotidiano.

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Ahora, Mizrachi realizaría su nueva propuesta mediante la venta de boletos a precio fijo, que podrían adquirirse de forma pública o anónima, detalle que alude tanto a la protección de la privacidad de quienes no desean exposición como a la posibilidad de que figuras públicas contribuyan sin necesariamente publicitar el monto de su aporte.

Interior de un contenedor convertido en residencia temporal en Panamá. (Instagram)

La meta financiera de $900 mil se mantiene como horizonte explícito de esta campaña, alineada con el objetivo de entrega, según se informó.