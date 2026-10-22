Crimen y Justicia

Terminó el juicio por la muerte de Maradona: los jueces absolvieron al clínico y el fallo se conocerá el 22 de diciembre

Así lo anunció el juez Alberto Gaig. Pedro Di Spagna quedó absuelto por el Tribunal N°7 de San Isidro

Alegatos en el juicio por la muerte de Diego Maradona - 8 de octubre
Los jueces del TOC N°7 de San Isidro (Foto: Adrián Escandar)
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Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón resolvieron absolver al médico clínico Pedro Di Spagna en el juicio por la muerte de Diego Maradona y se retiraron a deliberar sobre el futuro del resto de los imputados: Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Díaz, Ricardo Almirón y Mariano Perroni. El veredicto se conocerá el 22 de diciembre de 2026.

El presidente del tribunal se emocionó al dar sus últimas palabras ante todas las partes. “Fue un juicio particularmente extenso, complejo y de repercusión pública. Poco habitual. Durante todo este tiempo han habido discusiones, planteos, posiciones muy enfrentadas y muchos momentos de tensión, pero creo que forma parte del juicio cada parte cumple con su rol”, comenzó diciendo.

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Y continuó: “Creo que lo importante y el valor especial es haber mantenido las reglas del debate y que todos pueden haber ejercido plenamente su función y las hayan podido expresar en esta sala. Pero más allá de estas diferencias, corresponde reconocer y agradecer el trabajo de todos los que participaron en el debate: Fiscalías, Querellas, Defensas a los funcionarios públicos, a los empleados, al personal de seguridad, a los periodistas públicos y periodistas que diariamente acompañaron el desarrollo del juicio”.

Finalmente concluyó: “Atendiendo a la extensión, a la complejidad del debate y al volumen de la prueba que debe ser analizada, el tribunal considera necesario contar con un plazo suficiente y razonable para efectuar un examen serio y exhaustivo antes de adoptar esa decisión. La lectura del veredicto tendrá lugar el día 22 de diciembre del 2026 a las 12 horas”.

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