Política

Jorge Capitanich adelantó que el PJ de Chaco dirimirá sus candidaturas en una interna abierta

“La próxima semana haremos la convocatoria”, dijo a Infobae el senador nacional y presidente del peronismo chaqueño. La provincia suspendió las PASO por iniciativa del gobernador Leandro Zdero, radical aliado de la Casa Rosada

Primer plano de Jorge Capitanich, un hombre con cabello oscuro y canas, vistiendo un traje azul marino y corbata de rayas, hablando y gesticulando
El oficialismo de Leandro Zdero aprobó la suspensión de las PASO en la Legislatura unicameral para reducir gastos electorales. (Maximiliano Luna)
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Jorge Capitanich afirmó que el Partido Justicialista de Chaco definirá sus candidaturas en la provincia mediante una interna abierta. Como presidente del PJ local, indicó que el partido se inclinó por esta alternativa para definir quiénes competirán contra el oficialismo. Era una de las posibilidades que estaban en danza. El modelo chaqueño, especulan los dirigentes, podría replicarse a nivel nacional en caso de que el Gobierno de Javier Milei logre su objetivo de eliminar o suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del año que viene.

“Estamos definiendo la fecha. Con seguridad la semana próxima estaremos publicando la convocatoria de internas abiertas”, afirmó el titular del justicialismo de Chaco en diálogo con este medio.

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El peronismo de la provincia debió apelar a ese mecanismo tras la suspensión de las PASO que logró Zdero a comienzos de septiembre. El oficialismo chaqueño impuso el proyecto tras alcanzar una ajustada mayoría en la Legislatura unicameral. Hubo dos argumentos centrales. El primero, no realizar un gasto innecesario en el actual contexto de restricciones. El segundo, evitar la multiplicación de elecciones en el año, que podrían ser cinco en caso de balotaje presidencial.

Capitanich se corrió de la disputa por la gobernación. Hasta el momento suma tres victorias y otras tantas derrotas en seis postulaciones para la primera magistratura chaqueña en los últimos 30 años.

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“Es necesario plantear una renovación. Tuve la responsabilidad y el orgullo de ser gobernador durante tres mandatos. Mi intención es propender a un esquema más competitivo y amplio en Chaco. Me veo empujando una etapa nueva. No tengo voluntad para volver a ser candidato”, confesó hace unas semanas.

Elecciones Chaco Zdero
El oficialismo de Leandro Zdero aprobó la suspensión de las PASO en la Legislatura unicameral para reducir gastos electorales. (Fuente)

Uno de los nombres que aparece en la renovación es el de Juan Manuel “Juanchi” García, intendente de Machagai. Otro es el de la jefa comunal de Barranqueras, Magda Ayala, que el año pasado jugó por fuera del esquema del PJ en la elección local, pero después cerró un acuerdo de unidad con Capitanich, que encabezó la boleta de senadores nacionales. Un tercer nombre que aparece en escena en la política chaqueña es el de Javier Martínez, intendente de Margarita Belén.

Los comicios serán desdoblados

En Chaco, la Constitución establece que los comicios provinciales deben realizarse en una fecha distinta a las nacionales. La intención del Ejecutivo chaqueño es convocar a las urnas en la segunda quincena de septiembre del 2027.

El desdoblamiento obligatorio quedó establecido en la reforma de 1994. Tras la derrota en la puja por las PASO provinciales, los legisladores del peronismo y sus aliados redoblaron la apuesta. Intentaron impulsar una enmienda constitucional para cambiar el artículo del desdoblamiento obligatorio. Eso implicaría unificar la fecha de comicios provinciales y nacionales. El argumento fue el mismo que utilizó el bloque de Zdero: reducir costos y evitarle a los chaqueños tener que ir muchas veces a las urnas.

La iniciativa, sin embargo, no tuvo consenso pleno en la oposición. Y además el oficialismo impone condiciones por su número. Una enmienda necesita unanimidad para ser sancionada. En el escenario actual es imposible.

El Gobernador buscará la reelección. La Casa Rosada no interferirá en ese objetivo. Zdero, que llegó al gobierno con una alianza liderada por la UCR; es el primer aliado electoral de La Libertad Avanza. En 2025 alcanzó un entendimiento con los libertarios para competir con una sola boleta contra Capitanich.

La experiencia fue positiva. Lograron dos victorias. La primera fue en las legislativas provinciales. El antecedente entusiasmó a otras provincias para alcanzar un entendimiento similar. Pero la Casa Rosada restringió los acuerdos a pocos distritos y fue con boleta propia en la mayoría. Así logró una victoria en los comicios de medio término de octubre. En Chaco, la entente Zdero + LLA se anotó en el triunfo.

De cara a la votación del año próximo, los libertarios quieren negociar todos los cargos. Eso incluye, por supuesto, los nacionales que la Administración de Javier Milei necesita para sostener sus proyectos en el Congreso. Pero también los provinciales y locales. La intención es que haya color violeta en las listas para legisladores, intendentes y concejales.

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