Referentes de la Iglesia debatirán sobre el trabajo, la educación y la IA antes de la visita del Papa León XIV a la Argentina

La Universidad Católica Argentina albergará una jornada de debate previa a la llegada del Papa León XIV al país (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)

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Una jornada de debate se espera en la Universidad Católica Argentina (UCA) en la previa de la visita del Papa León XIV a la Argentina. Referentes de la Iglesia a nivel internacional participarán de un encuentro en el que se tocarán temas como el trabajo, la educación y la inteligencia artificial.

El evento se llevará a cabo el 29 de octubre en el auditorio de la UCA y está impulsado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) junto al Arzobispado de Buenos Aires, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), la Universidad Católica Argentina y el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM). La jornada, titulada “El Papa León XIV en América Latina”, reunirá a expositores de distintos países para reflexionar sobre los desafíos de la región a la luz del pensamiento del pontífice y de su encíclica Magnifica Humanitas.

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El encuentro tendrá lugar a menos de dos semanas del inicio de la visita apostólica de León XIV a América del Sur, su primer viaje al subcontinente desde el comienzo de su pontificado. Según el programa oficial difundido por la Santa Sede y confirmado por Casa Rosada el 21 de septiembre, el pontífice estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La encíclica Magnifica Humanitas, publicada el 15 de mayo de 2026, funciona como eje conceptual de la jornada en la UCA. El documento aborda la custodia de la persona humana en tiempos de inteligencia artificial y plantea criterios de discernimiento basados en la dignidad del individuo, el destino universal de los bienes, la opción por los más vulnerables, el cuidado de la casa común y la paz.

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En su presentación, el propio León XIV pidió “desarmar” la IA, entendida como la necesidad de liberar esa tecnología de lógicas que puedan transformarla en un instrumento de exclusión o dominio. La carta encíclica, de unas 200 páginas, fue el resultado de una reflexión de diez años dentro de la Santa Sede sobre las nuevas tecnologías y su impacto en la vida cotidiana.

La visita apostólica de León XIV marca el regreso de un pontífice a la Argentina tras 38 años

La apertura institucional del evento estará a cargo de Andrés Delich, Secretario General Electo de la OEI; monseñor Jorge García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires; Agustín Ezequiel Caulo, Secretario de Culto y Civilización de la Nación; y María del Pilar Bosca Chillida, Directora General de Cultos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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La actividad contará con una conferencia magistral de Sor Alessandra Smerilli, F.M.A., designada Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede por el propio León XIV el 30 de junio de 2026. Religiosa de las Hijas de María Auxiliadora y economista, Smerilli es una de las voces más reconocidas de la Iglesia en los ámbitos de la economía civil, la ética y el desarrollo humano integral. Su intervención ofrecerá un marco para el diálogo sobre la dignidad humana y el papel de las instituciones ante las transformaciones del trabajo, la educación y las relaciones sociales. Luis Scasso, Director de la Oficina en Argentina de la OEI, estará a cargo de los comentarios y la moderación de esa conferencia.

El primer panel abordará los desafíos actuales para la región y el impacto de la visita papal. Los expositores serán monseñor Lizardo Estrada Herrera, Arzobispo Coadjutor de Cusco y Secretario General del CELAM; el cardenal Fernando Chomali, Arzobispo de Santiago de Chile; y monseñor Evelio Menjívar-Ayala, Obispo de Wheeling-Charleston, Estados Unidos. La moderación quedará en manos de Emilce Cuda, Secretario de la Pontificia Comisión para América Latina.

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Un segundo panel se centrará en el futuro del trabajo y la educación para una transición justa. La mesa analizará el lugar de la formación ante los cambios tecnológicos, el papel de la inteligencia artificial como complemento de las capacidades humanas y la promoción del empleo digno. Participarán Anderson Pedroso, S.J., Rector de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y Presidente de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (Oducal); André Soares, Jefe de la Oficina de la Presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Franco Bartolacci, Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); y Ana Moreira, Directora Regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Mariana Maggio, Decana de la Escuela de Innovación del ITBA, será la moderadora de ese intercambio.

El tercer y último panel estará dedicado a la dignidad humana y el cuidado de las personas ante los avances de la IA. La discusión se centrará en la ética, la gobernanza tecnológica, los vínculos humanos y la responsabilidad de las instituciones para orientar la innovación hacia el bienestar integral y el bien común. Los expositores serán Eduardo Chiliquinga Mazón, Secretario Ejecutivo del Parlamento Andino; Pablo Terrazas Lagos, Jefe de Gabinete de la Presidencia Ejecutiva de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe; el imán Marwan Gill, Presidente de la Comunidad Musulmana Ahmadía en Argentina y Chile; y el presbítero Marcelo Figueroa, de la Iglesia Presbiteriana San Andrés y responsable de la edición de L’Osservatore Romano en Argentina. La presencia de líderes de distintas tradiciones religiosas en esta mesa refleja el perfil ecuménico e interreligioso que también marcará la visita del pontífice al país. Agustina Rodríguez Saa, Presidenta de la Red de Universidades para el Cuidado de la Casa Común (RUC), será la encargada de la moderación.

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