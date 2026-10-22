Sociedad

Referentes de la Iglesia debatirán sobre el trabajo, la educación y la IA antes de la visita del Papa León XIV a la Argentina

La jornada se llevará a cabo el próximo 29 de octubre en el auditorio de la UCA y contará con la participación del Arzobispado de Buenos Aires y la Conferencia Episcopal Argentina

La Universidad Católica Argentina albergará una jornada de debate previa a la llegada del Papa León XIV al país (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)
La Universidad Católica Argentina albergará una jornada de debate previa a la llegada del Papa León XIV al país (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)
Guardar

Una jornada de debate se espera en la Universidad Católica Argentina (UCA) en la previa de la visita del Papa León XIV a la Argentina. Referentes de la Iglesia a nivel internacional participarán de un encuentro en el que se tocarán temas como el trabajo, la educación y la inteligencia artificial.

El evento se llevará a cabo el 29 de octubre en el auditorio de la UCA y está impulsado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) junto al Arzobispado de Buenos Aires, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), la Universidad Católica Argentina y el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM). La jornada, titulada “El Papa León XIV en América Latina”, reunirá a expositores de distintos países para reflexionar sobre los desafíos de la región a la luz del pensamiento del pontífice y de su encíclica Magnifica Humanitas.

PUBLICIDAD

El encuentro tendrá lugar a menos de dos semanas del inicio de la visita apostólica de León XIV a América del Sur, su primer viaje al subcontinente desde el comienzo de su pontificado. Según el programa oficial difundido por la Santa Sede y confirmado por Casa Rosada el 21 de septiembre, el pontífice estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La encíclica Magnifica Humanitas, publicada el 15 de mayo de 2026, funciona como eje conceptual de la jornada en la UCA. El documento aborda la custodia de la persona humana en tiempos de inteligencia artificial y plantea criterios de discernimiento basados en la dignidad del individuo, el destino universal de los bienes, la opción por los más vulnerables, el cuidado de la casa común y la paz.

PUBLICIDAD

En su presentación, el propio León XIV pidió “desarmar” la IA, entendida como la necesidad de liberar esa tecnología de lógicas que puedan transformarla en un instrumento de exclusión o dominio. La carta encíclica, de unas 200 páginas, fue el resultado de una reflexión de diez años dentro de la Santa Sede sobre las nuevas tecnologías y su impacto en la vida cotidiana.

La visita apostólica de León XIV marca el regreso de un pontífice a la Argentina tras 38 años
La visita apostólica de León XIV marca el regreso de un pontífice a la Argentina tras 38 años

La apertura institucional del evento estará a cargo de Andrés Delich, Secretario General Electo de la OEI; monseñor Jorge García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires; Agustín Ezequiel Caulo, Secretario de Culto y Civilización de la Nación; y María del Pilar Bosca Chillida, Directora General de Cultos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La actividad contará con una conferencia magistral de Sor Alessandra Smerilli, F.M.A., designada Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede por el propio León XIV el 30 de junio de 2026. Religiosa de las Hijas de María Auxiliadora y economista, Smerilli es una de las voces más reconocidas de la Iglesia en los ámbitos de la economía civil, la ética y el desarrollo humano integral. Su intervención ofrecerá un marco para el diálogo sobre la dignidad humana y el papel de las instituciones ante las transformaciones del trabajo, la educación y las relaciones sociales. Luis Scasso, Director de la Oficina en Argentina de la OEI, estará a cargo de los comentarios y la moderación de esa conferencia.

El primer panel abordará los desafíos actuales para la región y el impacto de la visita papal. Los expositores serán monseñor Lizardo Estrada Herrera, Arzobispo Coadjutor de Cusco y Secretario General del CELAM; el cardenal Fernando Chomali, Arzobispo de Santiago de Chile; y monseñor Evelio Menjívar-Ayala, Obispo de Wheeling-Charleston, Estados Unidos. La moderación quedará en manos de Emilce Cuda, Secretario de la Pontificia Comisión para América Latina.

Un segundo panel se centrará en el futuro del trabajo y la educación para una transición justa. La mesa analizará el lugar de la formación ante los cambios tecnológicos, el papel de la inteligencia artificial como complemento de las capacidades humanas y la promoción del empleo digno. Participarán Anderson Pedroso, S.J., Rector de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y Presidente de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (Oducal); André Soares, Jefe de la Oficina de la Presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Franco Bartolacci, Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); y Ana Moreira, Directora Regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Mariana Maggio, Decana de la Escuela de Innovación del ITBA, será la moderadora de ese intercambio.

El tercer y último panel estará dedicado a la dignidad humana y el cuidado de las personas ante los avances de la IA. La discusión se centrará en la ética, la gobernanza tecnológica, los vínculos humanos y la responsabilidad de las instituciones para orientar la innovación hacia el bienestar integral y el bien común. Los expositores serán Eduardo Chiliquinga Mazón, Secretario Ejecutivo del Parlamento Andino; Pablo Terrazas Lagos, Jefe de Gabinete de la Presidencia Ejecutiva de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe; el imán Marwan Gill, Presidente de la Comunidad Musulmana Ahmadía en Argentina y Chile; y el presbítero Marcelo Figueroa, de la Iglesia Presbiteriana San Andrés y responsable de la edición de L’Osservatore Romano en Argentina. La presencia de líderes de distintas tradiciones religiosas en esta mesa refleja el perfil ecuménico e interreligioso que también marcará la visita del pontífice al país. Agustina Rodríguez Saa, Presidenta de la Red de Universidades para el Cuidado de la Casa Común (RUC), será la encargada de la moderación.

Temas Relacionados

Papa León XIVInteligencia artificialIglesia Católica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Terminó el juicio por la muerte de Maradona: los jueces absolvieron al clínico y el fallo se conocerá el 22 de diciembre

Así lo anunció el juez Alberto Gaig. Pedro Di Spagna quedó absuelto por el Tribunal N°7 de San Isidro

Terminó el juicio por la muerte de Maradona: los jueces absolvieron al clínico y el fallo se conocerá el 22 de diciembre

Entre lágrimas, Dalma y Jana expresaron sus últimas palabras en el juicio por la muerte de Maradona: “Que papá tenga justicia, por favor”

Las hijas del Diez pidieron hablar una vez más ante los jueces del TOC N°7 de San Isidro previo a que se retiren a deliberar. Sus emotivos mensajes al tribunal y el recuerdo a su padre

Entre lágrimas, Dalma y Jana expresaron sus últimas palabras en el juicio por la muerte de Maradona: “Que papá tenga justicia, por favor”

Juicio por Loan: el llamado de Ramírez a un curandero y las dudas de un sacerdote sobre Pérez y Caillava

Fernando Gálvez, vecino de 9 de Julio, relató que el imputado lo buscó el día de la desaparición para pedir ayuda. A su turno, el padre Cristian González recordó la impresión que le causó la pareja acusada durante la búsqueda

Juicio por Loan: el llamado de Ramírez a un curandero y las dudas de un sacerdote sobre Pérez y Caillava

Una fuerte granizada azotó a Santa Fe: familias evacuadas, animales muertos y clases suspendidas

El temporal descargó 50 milímetros de lluvia sobre el centro de la provincia, que afectó a varias localidades

Una fuerte granizada azotó a Santa Fe: familias evacuadas, animales muertos y clases suspendidas

El ministro de Seguridad porteño afirmó que a los presos que participaron del motín en la comisaría se les van a agravar las penas

Horacio Giménez indicó en rueda de prensa que el conflicto comenzó por “una pelea entre reos” y que en un principio fueron tres los policías tomados como rehenes, aunque rápidamente se había logrado liberar a dos de ellos

El ministro de Seguridad porteño afirmó que a los presos que participaron del motín en la comisaría se les van a agravar las penas

DEPORTES

El gol de Paredes valió casi U$S 3 millones: la fortuna que recaudó Boca por ser finalista de la Sudamericana y cuánto ganará si es campeón

El gol de Paredes valió casi U$S 3 millones: la fortuna que recaudó Boca por ser finalista de la Sudamericana y cuánto ganará si es campeón

La FIFA confirmó la sede del Mundial de Clubes Femenino: la suma que recibirá cada federación

Murió Leonardo Cohen Arazi, uno de los condenados en la causa por abuso en Independiente: cumplía prisión domiciliaria

El gesto de Antonela Roccuzzo con un niño en medio de la revolución que generó Messi en España: “Qué pareja con clase”

Daniel Osvaldo recibió el alta médica tras casi un mes internado: la canción especial que eligió para comunicarlo

TELESHOW

Daniela Celis evaluó a los primeros a candidatos de su casting para encontrar pareja: “Mirá las venas de su brazo”

Daniela Celis evaluó a los primeros a candidatos de su casting para encontrar pareja: “Mirá las venas de su brazo”

La reacción de Sabrina Rojas tras los rumores de romance con Franco Mastantuono: "Me agarró pudor"

Lorna sufrió una crisis en Cuestión de Peso: “Ya lo probé y me hizo muy mal”

Lali Espósito reveló cómo nació la idea de invitar a Tini Stoessel a su último show en River Plate: “Me la jugué”

La dura respuesta de La Joaqui a Luck Ra: “Es una persona con la que dormí dos años, ¿cómo le voy a decir algo así?”

INFOBAE AMÉRICA

“Carne de potrero”, la alternativa de algunos cubanos ante los altos precios de los alimentos

“Carne de potrero”, la alternativa de algunos cubanos ante los altos precios de los alimentos

“¿Si Mayer se rifa, por qué yo no? Un sacrificio por la patria”: la propuesta de una creadora de contenido para adultos en Panamá

iCAUR explora el futuro de la movilidad robótica y tecnologías de conducción autónoma

Cuáles son los rasgos más confiables para los peritos forenses al identificar un rostro y qué lugar ocupa la IA

Una reforma obstaculiza que cientos de graduados de Derecho en Panamá obtengan su idoneidad