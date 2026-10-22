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‘Pratfall’, el rescate cooperativo, llegará a PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2

El cooperativo de Quad Head ya está disponible en Steam

¡Próximamente en consolas: Pratfall! Un caótico juego cooperativo en el que tendrás que caer, excavar y abrirte paso a base de explosiones a través de un peligroso sistema de cuevas para encontrar a tu perro perdido. Agárrate a tus amigos y ten mucho cuidado por dónde pisas en este viaje repleto de trampas, peligros y la fuerza más letal de todas: la gravedad. ¿Te atreverás a saltar hacia lo desconocido para rescatar a tu perro?
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Daedalic Entertainment y el estudio alemán Quad Head anunciaron que Pratfall, su juego cooperativo de excavación, caídas y rescate de perros, llegará a PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch 2 tras su estreno en PC a través de Steam el 20 de abril.

Un rescate bajo tierra

Pratfall comienza con una situación sencilla: un perro cae por un agujero abierto en un parque y su dueño decide bajar a buscarlo. La operación pronto se transforma en un recorrido por un amplio sistema de cuevas lleno de precipicios, trampas, zonas oscuras y objetos enterrados. El objetivo es avanzar con un casco, un pico y las herramientas que aparezcan durante el descenso.

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La gravedad es una de las amenazas centrales. Los personajes reciben daño al caer y pueden quedar fuera de combate, por lo que cada salto o movimiento cerca de un borde supone un riesgo. Los jugadores tienen la posibilidad de atrapar a un compañero durante una caída o reanimarlo si llega al suelo. También pueden arrojarle objetos, alimentos extraños o incluso una bomba, una libertad que alimenta el componente caótico de las partidas.

Las herramientas permiten modificar el camino. El pico y el taladro sirven para excavar, mientras que los explosivos abren pasos o provocan accidentes. Las tirolesas ayudan a cruzar grietas y las bengalas iluminan sectores sin visibilidad. También aparecen alimentos para recuperar salud y frijoles mágicos con funciones vinculadas a la exploración.

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El terreno destructible evita que el grupo dependa de una única ruta. Si un paso resulta demasiado peligroso, es posible perforar una pared o buscar una alternativa, aunque una explosión mal calculada puede crear otro problema. Esa interacción entre desplazamiento, física y destrucción sostiene tanto el desafío como los accidentes entre compañeros.

Cooperación, destrucción y partidas variables

Pratfall puede jugarse en solitario o mediante cooperación en línea. Su página de Steam anuncia soporte para hasta 250 participantes, aunque la descripción aclara en tono humorístico que cuatro jugadores representan una cantidad segura, ocho vuelven la experiencia complicada y doce ya son una elección ambiciosa. Superar esas cifras puede afectar el rendimiento de una computadora.

El juego incorpora chat de voz por proximidad. Esta función ajusta el volumen de las conversaciones según la distancia entre los personajes: quienes se alejan se escuchan cada vez menos, algo especialmente relevante cuando el equipo se separa dentro de las cuevas. Coordinar una excavación, advertir sobre una trampa o pedir ayuda después de una caída depende así de la ubicación de cada integrante.

Cada expedición recorre tres biomas generados de forma procedural. Esto significa que la distribución de caminos, peligros y elementos se crea mediante reglas automáticas para cambiar entre partidas. El objetivo general permanece (encontrar a los perros desaparecidos), pero las rutas y los obstáculos no tienen que presentarse siempre de la misma manera.

La propuesta incluye objetos interactivos, elementos cosméticos, compatibilidad completa con mandos y reasignación de teclas. Estas dos últimas opciones son importantes para la adaptación a consolas, ya que Quad Head deberá trasladar acciones como excavar, sujetar herramientas, ayudar a otros jugadores y moverse por espacios estrechos a los controles de cada plataforma.

Pratfall, de Daedalic Entertainment
Pratfall, de Daedalic Entertainment

Fecha, reservas y juego cruzado: datos en conflicto

Daedalic Entertainment y Quad Head anunciaron que las versiones para PS5, Xbox Series y Nintendo Switch 2 aparecerán a principios de 2027, con reservas previstas para finales de 2026.

Otra característica es el juego cruzado completo entre PC y las tres consolas. El juego cruzado permite que usuarios de distintas plataformas compartan una misma partida, lo que evitaría dividir a los grupos según el equipo utilizado.

Daedalic Entertainment será responsable de publicar las ediciones para consola y, según el reporte con la ventana de 2027, colaborará en la adaptación, las pruebas de calidad, la certificación exigida por cada fabricante y el marketing. También se anticipa la presentación de nuevas funciones durante los próximos meses.

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