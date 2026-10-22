Cuba

“Carne de potrero”, la alternativa de algunos cubanos ante los altos precios de los alimentos

La residente de Sibonicú explicó en redes sociales que los vecinos incorporan res de origen clandestino y tilapia a sus comidas por los elevados costos y la falta de productos básicos

La carne de cerdo es componente principal de la cena de fin de año.
La carne de cerdo es componente principal de la cena de fin de año.
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Maya, una creadora de contenido residente en Cuba, relató que en su localidad la población recurre a la llamada “carne de potrero” y a la tilapia para incorporar proteínas a la dieta ante los altos precios y la escasez de alimentos.

En un video difundido en redes sociales, la cubana explicó que la expresión “carne de potrero” se utilizó durante años para referirse a la carne de res obtenida y comercializada de manera ilegal.

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Según su testimonio, el nombre alude a los lugares donde se sacrificaban los animales, lejos de los controles oficiales.

Maya afirmó que el sacrificio no autorizado de ganado podía derivar en sanciones penales. “Durante mucho tiempo, sacrificar a una vaca sin autorización podía traer consecuencias legales muy graves”, sostuvo. También aseguró que, según las circunstancias, las condenas podían superar los 15 años de prisión.

La carne de res, disponible una o dos veces al mes en algunos municipios

Una cubana explicó qué es la carne de potrero y por qué la compra en medio de la escasez (Captura de video)
Una cubana explicó qué es la carne de potrero y por qué la compra en medio de la escasez (Captura de video)

La joven señaló que en varias provincias, incluido su municipio de Sibonicú, en ocasiones se vende carne de res a la población. Dijo que la oferta no es permanente y que puede aparecer “una o dos veces al mes”.

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La carne disponible, según describió, no corresponde a cortes de primera calidad. “Muchas veces viene con huesos, pellejos y pequeños pedazos de carne que hay que aprovechar al máximo”, explicó Maya.

Para la creadora de contenido, esa condición incide en el precio final. Aseguró que el producto puede costar menos que el pollo o el cerdo, aunque las familias deben comprarlo con partes que requieren una mayor preparación y dejan un rendimiento reducido. Esto con el riesgo de que les lleve más tiempo de cocción en una crisis en donde escasea el gas propano y los apagones son del día a día.

Salarios bajos y precios altos condicionan las compras

Maya vinculó esta práctica con el deterioro del poder adquisitivo de los hogares. “Con los salarios que tenemos y los precios tan altos de los alimentos, muchas veces esta es la única alternativa que tenemos para poder llevar algo de comer de carne de res a la mesa”, afirmó.

La mujer aseguró que la oferta de res surge una o dos veces al mes en su localidad y que su precio permite a algunos vecinos acceder a proteína animal (Captura de video)
La mujer aseguró que la oferta de res surge una o dos veces al mes en su localidad y que su precio permite a algunos vecinos acceder a proteína animal (Captura de video)

El encarecimiento de los productos básicos forma parte de las denuncias frecuentes de ciudadanos cubanos en redes sociales. ElTOQUE, plataforma periodística independiente, informó que entre enero y septiembre de 2026 los precios de bienes y servicios subieron 24,85%, mientras que la inflación interanual llegó a 28,44%.

La cubana insistió en que su relato no busca generar compasión, sino mostrar una situación cotidiana en su comunidad. “Le cuento lo que vivimos aquí en mi pueblo porque esta también es nuestra realidad”, expresó.

Su testimonio se suma a otros videos publicados desde la isla sobre la dificultad para comprar alimentos. En una publicación reciente, otra ciudadana mostró una compra de productos básicos por 5.160 pesos cubanos (USD $16), en medio de apagones y restricciones para conservar la comida.

El país importa alrededor del 80% de los alimentos que consume y gasta en comprarlos unos US$2.400 millones cada año, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

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