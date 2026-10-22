Malditos Nerds

Bloody Hell Hotel se retrasa a 2027 y cancela su acceso anticipado

La financiación extra permitirá completar todos los sistemas previstos sin recurrir a una edición en desarrollo

Como vampiro que despierta tras un letargo de siglos, te corresponde cultivar, fabricar objetos, realizar reformas y abrirte camino a través de tu antigua y esplendorosa —pero ahora ruinosa— propiedad, para transformarla en un hotel próspero.
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Unfold Games confirmó que Bloody Hell Hotel llegará a PC a través de Steam en 2027, en lugar de ingresar al acceso anticipado durante 2026. El financiamiento adicional de la editora Gambit Digital permitirá lanzar directamente la versión 1.0, con las seis clases de vampiro, 270 habilidades y el resto del contenido previsto disponibles desde el primer día.

Por qué Unfold Games cambió el lanzamiento

El acceso anticipado permite vender un juego mientras todavía se encuentra en desarrollo y actualizarlo con nuevos sistemas, contenido y correcciones. Para Bloody Hell Hotel, esta modalidad tenía dos funciones: incorporar comentarios de la comunidad y financiar el tramo final de producción. El estudio, sin embargo, consideraba que el estreno de una edición incompleta después de varios años de trabajo implicaba un compromiso difícil de aceptar.

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El proyecto fue anunciado en 2022 y su alcance creció desde entonces. Según explicó el director, quien firma el comunicado como Mr. Dev, los jugadores pidieron más libertad, funciones y actividades. El equipo compartía esa intención, pero no contaba inicialmente con los recursos necesarios para ampliar el desarrollo.

Bloody Hell Hotel había sido financiado con los ingresos de DARQ, el primer juego del estudio. Más tarde, Unfold Games consiguió fondos para expandir un equipo que ya tenía un tamaño considerable y avanzar hasta un posible acceso anticipado en 2026. Esa edición todavía habría carecido de algunas características y del nivel de acabado buscado para la versión definitiva.

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La nueva inyección de recursos de Gambit Digital elimina la necesidad de vender el juego antes de terminarlo. El cambio mueve la ventana de lanzamiento de 2026 a 2027, pero sustituye el acceso anticipado por una edición completa. Unfold Games todavía no comunicó un mes o día concreto.

Seis clases y 270 habilidades desde el estreno

La versión 1.0 incluirá las seis clases de vampiro y un total de 270 habilidades, cifra que también contempla sus mejoras. Los siervos y otros sistemas planificados formarán parte del paquete inicial, incluidos algunos elementos que el estudio todavía no mostró públicamente.

Varias funciones surgieron de las sugerencias enviadas por la comunidad durante el desarrollo. Entre ellas aparecen los ciclos lunares, los gnomos, la personalización de colmillos, las mascotas, los cazadores de vampiros y los propios siervos. Unfold Games indicó que muchas de esas ideas fueron incorporadas porque coincidían con la dirección que buscaba para el proyecto.

El director describió a Bloody Hell Hotel como un intento de crear un juego de simulación en primera persona especialmente ambicioso. El término indica que las tareas y sistemas se experimentan desde la perspectiva directa del personaje, en vez de utilizar la vista elevada habitual en muchos títulos de gestión. El objetivo del tiempo adicional será integrar todas esas mecánicas y llevarlas al nivel de pulido previsto para la edición final.

La decisión también presenta una tensión para quienes siguen el proyecto desde su anuncio: deberán esperar un año más respecto de la ventana anterior, pero ya no tendrán que pagar por una construcción en desarrollo para ayudar a financiar las funciones restantes.

Bloody Hell Hotel, de Unfold Games
Bloody Hell Hotel, de Unfold Games

Qué muestra el nuevo tráiler

El anuncio estuvo acompañado por un nuevo video centrado casi por completo en gameplay. Parte del material fue acelerado para acompañar el montaje de audio, mientras que algunas secuencias realizadas con el motor del juego exhiben las opciones de decoración y las mejoras de ataúd.

Unfold Games definió el tratamiento sonoro del tráiler como poco convencional. Aunque las escenas editadas no representan siempre la velocidad normal de juego, el estudio aclaró qué fragmentos pertenecen a partidas y cuáles son montajes preparados dentro del motor. El video permite observar el estado actual del proyecto, pero no confirma una fecha concreta ni presenta todos los sistemas prometidos para la versión 1.0.

El equipo anticipó que publicará más información y actualizaciones sobre el desarrollo mientras completa el contenido pendiente. Por ahora, las únicas coordenadas confirmadas para el estreno son PC, Steam y algún momento de 2027.

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