Crimen y Justicia

Entre lágrimas, Dalma y Jana expresaron sus últimas palabras en el juicio por la muerte de Maradona: “Que papá tenga justicia, por favor”

Las hijas del Diez pidieron hablar una vez más ante los jueces del TOC N°7 de San Isidro previo a que se retiren a deliberar. Sus emotivos mensajes al tribunal y el recuerdo a su padre

Dalma Maradona en el juicio
Dalma Maradona en el juicio
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Dalma y Jana Maradona se expresaron este jueves por última vez en el juicio por la muerte de Diego antes de que el tribunal se retire a deliberar sobre el futuro de los imputados. Entre lágrimas, ambas pidieron a los jueces que haya justicia por su papá, recordaron al Diez y protagonizaron un emotivo momento al cierre de la audiencia final.

La primera en hablar fue la hija mayor del Diez: “Se me hace muy difícil, pero quería hablar porque esta es otra oportunidad de defender a mi papá. En este juicio tanto Gianinna como yo estuvimos escuchando horrores de nuestra persona, tratamos de llevarlo lo mejor posible. Me llama mucho la atención que muchos hayan dicho que los chats y audios no eran prueba. Hemos escuchando reiteradas veces cómo hablaban de nosotras. Y también tuve que escuchar a muchas personas diciendo lo difícil que había sido sus vidas por este juicio. Y les quiero decir que por lo menos ellos pueden estar con sus familias y estar acá, una posibilidad que mi papá ya no tiene”.

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Y siguió: “Yo a mis hijas intento explicarles lo menos posible. Hoy antes de venir mi hija más chica me preguntó a donde iba, le conté y ella me preguntó si yo iba a ir al cielo porque era donde estaba su abuelo. Por eso lo único que quiero pedirles es que mi papá tenga justicia, por favor”.

Finalmente, concluyó: “Entiendo que mucha gente dice que hay que olvidarse que es Maradona. Perfecto, si no lo tienen que tener en cuenta está bien. Pero yo recalco que es un papá, un abuelo que se merece justicia como cualquier persona. Gracias por este momento. Y por favor que mi papá tenga la Justicia que se merece”.

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Jana Maradona
Jana Maradona

Luego pidió hablar Jana Maradona, quien leyó una emotiva carta de agradecimiento a todos los participantes del juicio. “Soy consciente de que esto no me va a devolver a mi papá, pero no hay mayor honor que haber transitado este proceso siendo su hija y defendiendo su legado. A este juicio vine a ver, a escuchar, pero sobretodo a entender. Siendo hoy la última audiencia me siento orgullosa de mi equipo y de que me hayan acompañado en este camino. Les agradezco su profesionalismo”.

Jana siguió: “Estoy segura que todos buscamos dolor y justicia. A pesar de la tristeza y el enojo, siento un profundo respeto por el otro lado. Imputados y abogados. Me demostraron mucho respeto y les devuelvo lo mismo sin olvidar por qué estamos acá. A los jueces mi agradecimiento por la responsabilidad que demostraron este año. Siempre confié en la Justicia y lo sigo haciendo. Es la herramienta que tenemos para que este mundos sea más justo”.

“A mi papá, te extraño y te amo con todo mi corazón. Lo que hago lo hacemos juntos”, concluyó.

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