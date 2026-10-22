Nicaragua

“El Zar de la belleza” destaca a la nicaragüense, Jasmine Blandford entre sus favoritas rumbo a Miss Universo 2026

Fiel a su estilo directo y analítico, Osmel Sousa compartió con sus seguidores su balance sobre el nivel de competencia en Miss Universo, calificando el certamen como una contienda sumamente reñida

La carrera por la corona de Miss Universo ya comenzó en las redes sociales y Osmel Sousa encendió el debate tras revelar a sus grandes favoritas (Cortesía: Jasmine Blanford).
La carrera por la corona de Miss Universo ya comenzó en las redes sociales y Osmel Sousa encendió el debate tras revelar a sus grandes favoritas (Cortesía: Jasmine Blanford).
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El reconocido preparador de reinas y conocido internacionalmente como el «Zar de la Belleza», Osmel Sousa, vuelve a acaparar la atención de los fanáticos de los certámenes de belleza al compartir sus impresiones y análisis sobre las candidatas que compiten por la corona de Miss Universo.

A través de sus plataformas digitales, particularmente en su cuenta oficial de TikTok. Dentro de su exhaustiva evaluación, el especialista definió un selecto grupo de once candidatas iniciales con verdadero potencial para destacar en las etapas finales del certamen.

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Dentro de ese selecto grupo de once predilectas, la representante de Nicaragua, Jasmine Blandford, capturó de manera especial la atención de Sousa.

El analista no dudó en incluir a la reina nicaragüense entre las competidoras más llamativas del continente americano, señalando que reúne atributos físicos y de proyección escénica que la hacen resaltar frente al resto del grupo.

Al referirse a la delegada nicaragüense, Sousa destacó de entrada su estampa y presencia física. Comentó que cuenta con una excelente estatura, un factor indispensable en la pasarela internacional para proyectar elegancia y seguridad.

Asimismo, resaltó que la candidata posee un estilo moderno y dinámico que no pasa desapercibido, cualidades que le fueron reiteradas y comentadas por la propia representante venezolana, Clara, durante sus conversaciones previas.

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Aunque fiel a su acostumbrada franqueza Sousa lanzó una pequeña observación estética sobre sus rasgos expresivos, comentando con su característico toque humorístico algunos detalles de su rostro, inmediatamente enfatizó que su propuesta visual, su soltura al caminar y su gran porte la convierten en una concursante de alto impacto.

¿Listo para conocer a las reinas de belleza que podrían brillar en Miss Universo 2026? En este video, Sousa presentó a sus candidatas favoritas de Venezuela, Etiopía, Francia, Puerto Rico, Colombia, Filipinas, Nicaragua y más.

A pesar de que Nicaragua formó parte de su calificado Top 11 inicial, junto a delegadas de Etiopía, España, Brasil y Cuba, Osmel Sousa decidió ajustar su pronóstico en una segunda fase de evaluación, reduciendo su lista a un grupo central de seis grandes favoritas donde ubica a las candidatas con mayor solidez para disputar la corona:

  • Venezuela
  • Francia
  • Chile
  • Filipinas
  • Puerto Rico
  • Colombia.

La preparación de Blandford y el reto de continuar con la racha triunfal

El Zar de la Belleza aclaró que estas listas no son definitivas y sufren modificaciones constantes conforme transcurren los días de concentración oficial. Para el experto, la verdadera prueba de fuego comienza cuando las candidatas conviven en el día a día, enfrentan entrevistas con el jurado y demuestran su desenvolvimiento en la pasarela.

La evolución de la representante de Nicaragua durante las actividades previas será determinante para reingresar al grupo de máxima preferencia y consolidar su camino hacia la noche final del certamen.

No obstante, de momento la preparación de la representante de Nicaragua no ha sido fruto de la casualidad, sino de un trabajo arduo enfocado en pulir cada detalle técnico, desde el vestuario hasta el dominio escénico y la oratoria.

Experimenta la elegancia y el carisma de Jasmine Blandford, Miss Nicaragua, en este dinámico video. Su presentación es una combinación perfecta de moda, danza y porte.

Esta rigurosa disciplina ubica a la candidata en una posición sumamente favorable para mantener viva la racha de clasificaciones en el ansiado Top 20 de Miss Universo, una gesta que cobró una relevancia histórica tras el triunfo rotundo de Sheynnis Palacios al coronarse como la mujer más bella del planeta.

El fenómeno generado por Sheynnis no solo posicionó a Nicaragua en el mapa global de los concursos de belleza, sino que elevó de manera considerable la vara de exigencia para sus sucesoras, obligándolas a presentar una propuesta competitiva, auténtica y con un mensaje contundente.

El sólido desempeño mostrado hasta la fecha confirma que la delegada centroamericana cuenta con el temple, la preparación estratégica y el carisma necesarios para asumir esa enorme responsabilidad. Con el respaldo de una preparación de primer nivel y los reflectores internacionales puestos sobre la banda nicaragüense, la aspirante sueña con superar los filtros competitivos y asegurar un lugar en la fase final de la noche de coronación.

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