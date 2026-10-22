Koei Tecmo fecha ‘The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother’ para 2027

Elabora remedios a base de hierbas y emplea una astuta capacidad deductiva para desvelar la verdad que se esconde tras los «Cinco Misterios» y las «Cinco Maldiciones»: dos series de extraños fenómenos y conspiraciones que siembran el caos en el palacio interior, el barrio de los placeres y las calles de la capital.

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Koei Tecmo y el estudio Gust, en colaboración con Toho, anunciaron que The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother se lanzará mundialmente el 18 de marzo de 2027. Será el primer videojuego para consolas de la franquicia y estará disponible en PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC a través de Steam.

Una investigación escrita por Hyuganatsu

La historia seguirá a Maomao mientras investiga los secretos relacionados con cinco misterios y busca resolver cinco maldiciones. El argumento fue concebido por Hyuganatsu, autora de la obra original, e incluirá personajes conocidos junto con nuevas figuras vinculadas con el palacio y la Casa Verdigris.

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Entre las incorporaciones se encuentra Yanxi, interpretada en japonés por Yumi Uchiyama. Es una funcionaria de alto rango de la Oficina de Etiqueta de la corte que realiza adivinaciones privadas y aconseja a las consortes del palacio interior. Su apariencia tranquila contrasta con su capacidad para descubrir las intenciones reales de otras personas.

También aparecerá Guanyu, un actor itinerante, y Chenhan, interpretado por Takahiro Miyamoto. Chenhan es un hombre mayor que frecuenta la Casa Verdigris y tiene dificultades para defenderse cuando es acusado injustamente, una situación que formará parte de los casos que deberá resolver la protagonista.

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Los jugadores podrán completar misiones, fabricar medicinas y entregar pociones a otros personajes. Estas acciones aumentarán su nivel de confianza y permitirán desbloquear historias secundarias, por lo que la preparación de remedios estará vinculada con el desarrollo de las relaciones y el acceso a contenido narrativo.

Maomao, Jinshi y una perspectiva felina

Aunque Maomao será la protagonista principal, ciertos tramos permitirán controlar a Jinshi y a una versión felina de Maomao. Cada personaje tendrá acceso a información y zonas diferentes, una estructura diseñada para que las investigaciones requieran cambiar de perspectiva.

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Jinshi podrá utilizar su posición dentro de la corte para conseguir testimonios que algunos personajes no compartirían con Maomao. También recorrerá el palacio y participará directamente en la resolución de misterios, en lugar de limitarse a entregar información durante las conversaciones.

Maomao en forma de gata podrá entrar en espacios reservados para animales, trepar hasta los tejados, escuchar conversaciones secretas y recuperar pruebas fuera del alcance de una persona. Después tendrá que llevar esos objetos hasta la Maomao humana para incorporarlos a la investigación.

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El juego incluirá minijuegos relacionados con la preparación de medicinas. Personajes como Luomen y el Médico Chiflado intervendrán en estas actividades y modificarán su dificultad. La alquimia, entendida aquí como el proceso de combinar ingredientes para elaborar remedios, será así una mecánica jugable y una herramienta para avanzar en distintas historias.

The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother

Ediciones, precios y bonificaciones

La edición estándar incluirá una copia del juego y costará 59,99 dólares, 49,99 libras, 59,99 euros o 8.580 yenes, según el mercado. La edición digital deluxe tendrá un precio de 69,99 dólares, 54,99 libras, 69,99 euros o 10.010 yenes.

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La versión deluxe agregará tres paquetes descargables: trajes formales para Maomao y Jinshi, atuendos de fantasía para Maomao y accesorios de moda felina. Las reservas digitales ya están abiertas, aunque los detalles de disponibilidad pueden variar entre plataformas y regiones.

En Norteamérica y Europa, las versiones para PlayStation 5 y Nintendo Switch 2 estarán disponibles tanto en formato físico como digital. Japón también recibirá una edición física para Nintendo Switch. La copia de Nintendo Switch 2 utilizará una game-key card, un cartucho que funciona como llave y requiere descargar los datos del juego.

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Japón tendrá además una Premium Box de 15.510 yenes con el juego, un libro de arte, un póster de tela tamaño B3 y un pastillero. La Special Premium Box costará 25.960 yenes e incorporará ese contenido, una cubierta para libros basada en el patrón de la ropa de Maomao, un cuaderno con encuadernación japonesa inspirado en sus registros de investigación y un estuche para libreta de medicamentos.

Todas las ediciones físicas y digitales compradas antes del 31 de marzo de 2027 incluirán como bonificación anticipada un kit inicial de boticaria y un paquete de accesorios modestos.

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