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Koei Tecmo fecha ‘The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother’ para 2027

La aventura de misterio debutará el 18 de marzo de 2027 en consolas y PC

Elabora remedios a base de hierbas y emplea una astuta capacidad deductiva para desvelar la verdad que se esconde tras los «Cinco Misterios» y las «Cinco Maldiciones»: dos series de extraños fenómenos y conspiraciones que siembran el caos en el palacio interior, el barrio de los placeres y las calles de la capital.
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Koei Tecmo y el estudio Gust, en colaboración con Toho, anunciaron que The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother se lanzará mundialmente el 18 de marzo de 2027. Será el primer videojuego para consolas de la franquicia y estará disponible en PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC a través de Steam.

Una investigación escrita por Hyuganatsu

La historia seguirá a Maomao mientras investiga los secretos relacionados con cinco misterios y busca resolver cinco maldiciones. El argumento fue concebido por Hyuganatsu, autora de la obra original, e incluirá personajes conocidos junto con nuevas figuras vinculadas con el palacio y la Casa Verdigris.

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Entre las incorporaciones se encuentra Yanxi, interpretada en japonés por Yumi Uchiyama. Es una funcionaria de alto rango de la Oficina de Etiqueta de la corte que realiza adivinaciones privadas y aconseja a las consortes del palacio interior. Su apariencia tranquila contrasta con su capacidad para descubrir las intenciones reales de otras personas.

También aparecerá Guanyu, un actor itinerante, y Chenhan, interpretado por Takahiro Miyamoto. Chenhan es un hombre mayor que frecuenta la Casa Verdigris y tiene dificultades para defenderse cuando es acusado injustamente, una situación que formará parte de los casos que deberá resolver la protagonista.

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Los jugadores podrán completar misiones, fabricar medicinas y entregar pociones a otros personajes. Estas acciones aumentarán su nivel de confianza y permitirán desbloquear historias secundarias, por lo que la preparación de remedios estará vinculada con el desarrollo de las relaciones y el acceso a contenido narrativo.

Maomao, Jinshi y una perspectiva felina

Aunque Maomao será la protagonista principal, ciertos tramos permitirán controlar a Jinshi y a una versión felina de Maomao. Cada personaje tendrá acceso a información y zonas diferentes, una estructura diseñada para que las investigaciones requieran cambiar de perspectiva.

Jinshi podrá utilizar su posición dentro de la corte para conseguir testimonios que algunos personajes no compartirían con Maomao. También recorrerá el palacio y participará directamente en la resolución de misterios, en lugar de limitarse a entregar información durante las conversaciones.

Maomao en forma de gata podrá entrar en espacios reservados para animales, trepar hasta los tejados, escuchar conversaciones secretas y recuperar pruebas fuera del alcance de una persona. Después tendrá que llevar esos objetos hasta la Maomao humana para incorporarlos a la investigación.

El juego incluirá minijuegos relacionados con la preparación de medicinas. Personajes como Luomen y el Médico Chiflado intervendrán en estas actividades y modificarán su dificultad. La alquimia, entendida aquí como el proceso de combinar ingredientes para elaborar remedios, será así una mecánica jugable y una herramienta para avanzar en distintas historias.

The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother
The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother

Ediciones, precios y bonificaciones

La edición estándar incluirá una copia del juego y costará 59,99 dólares, 49,99 libras, 59,99 euros o 8.580 yenes, según el mercado. La edición digital deluxe tendrá un precio de 69,99 dólares, 54,99 libras, 69,99 euros o 10.010 yenes.

La versión deluxe agregará tres paquetes descargables: trajes formales para Maomao y Jinshi, atuendos de fantasía para Maomao y accesorios de moda felina. Las reservas digitales ya están abiertas, aunque los detalles de disponibilidad pueden variar entre plataformas y regiones.

En Norteamérica y Europa, las versiones para PlayStation 5 y Nintendo Switch 2 estarán disponibles tanto en formato físico como digital. Japón también recibirá una edición física para Nintendo Switch. La copia de Nintendo Switch 2 utilizará una game-key card, un cartucho que funciona como llave y requiere descargar los datos del juego.

Japón tendrá además una Premium Box de 15.510 yenes con el juego, un libro de arte, un póster de tela tamaño B3 y un pastillero. La Special Premium Box costará 25.960 yenes e incorporará ese contenido, una cubierta para libros basada en el patrón de la ropa de Maomao, un cuaderno con encuadernación japonesa inspirado en sus registros de investigación y un estuche para libreta de medicamentos.

Todas las ediciones físicas y digitales compradas antes del 31 de marzo de 2027 incluirán como bonificación anticipada un kit inicial de boticaria y un paquete de accesorios modestos.

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