Las acciones y los bonos argentinos cotizan en alza y cede el riesgo país

Un mejor tono financiero en el exterior respalda las subas de los activos argentinos.

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Una sesión positiva en las bolsas de Nueva York, con ganancias encabezadas por el panel tecnológico Nasdaq (+0,7%), sienta las bases para una recuperación de los precios de acciones y bonos argentinos este miércoles.

Los bonos Globales de Argentina suben un 0,8% en promedio en Nueva York, mientras que el índice de riesgo país de JP Morgan descuenta 14 unidades para Argentina, en los 659 puntos básicos. Este indicador llegó a superar los 700 puntos el martes por la mañana.

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Mejores condiciones financieras internacionales -con un bono del Tesoro de los EEUU a diez años cuyo rendimiento baja a 5,09%- y un período de compras de dólares más robusto de parte del BCRA, con más de USD 1.100 millones en octubre, permitieron en lo inmediato una reversión de la preocupante suba del riesgo país observada a partir de julio último.

Las acciones estadounidenses suben dado que los resultados trimestrales de SpaceX (+11,4%) renovaron el entusiasmo por el sector de la IA, antes de la publicación de los resultados de Tesla (+3,1%) y Meta (+1,5%).

“El equilibrio global expone una dicotomía entre la resistencia del consumo en EEUU y la vulnerabilidad de sectores sensibles a las tasas, como el inmobiliario. La reacción de los activos frente a las especulaciones en Oriente Medio confirma que el petróleo sigue siendo el canal primario de volatilidad, manteniendo la búsqueda de protección en renta variable de gran capitalización y flujos de caja sólidos”, indicó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

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En cuanto a acciones locales, el flamante índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube 0,5% en pesos, en los 90.441 puntos.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:10 horas)

Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son operados en dólares en Wall Street hay mayoría de alzas, encabezadas por Satellogic (+4,5%) y Telecom Argentina (+2,5%).

Los precios del petróleo son negociados con leves bajas a pesar de que Irán afirmó que había pocos motivos para esperar avances diplomáticos con Estados Unidos. El barril de referencia del Brent estuvo rondando esta semana máximos de cinco meses con un apoyo adicional del mercado debido a la caída de las existencias de crudo y productos derivados en EEUU.

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En la sesión anterior, el Brent alcanzó su máximo en cinco meses, mientras que el crudo intermedio de Texas (WTI) tocó su máximo en seis meses, antes de que los precios retrocedieran a raíz de las conversaciones sobre los esfuerzos de mediación en una reunión entre el presidente de Irán y el jefe del ejército de Pakistán en Teherán.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, dijo al Financial Times que Irán estaba preparado para defenderse, y el presidente Masoud Pezeshkian afirmó a medios estatales que Estados Unidos no podía esperar un diálogo mientras mantuviera el bloqueo y amenazara a Irán.

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Según datos de la consultora especializada Kpler, se registraron al menos 18 ataques a buques en las últimas dos semanas, mientras que los analistas de LSEG advirtieron que Irán estaba atacando petroleros mucho más allá del Estrecho de Ormuz, llegando hasta el Golfo de Omán y poniendo en peligro las cargas de crudo del Golfo Pérsico y los trasvases de barco a barco que dan soporte a las operaciones de carga regionales.

Los hutíes, alineados con Irán, reivindicaron el lunes la autoría de los ataques contra una instalación de Saudi Aramco en Yanbu, el yacimiento petrolífero de Shaybah y los aeropuertos de Riad y Abha, en Arabia Saudita.

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En Estados Unidos, dos funcionarios del Departamento de Energía afirmaron el martes que estaban colaborando con refinerías de todo el mundo para aumentar la producción de combustible. Las reservas de crudo de Estados Unidos se redujeron en 4,9 millones de barriles en la semana que finalizó el 16 de octubre, y las de gasolina y destilados también cayeron, según fuentes del mercado que citaron datos del API (American Petroleum Institute).