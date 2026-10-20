Murió la modelo Sahara Ray: así fue su relación con Justin Bieber

La familia de Sahara confirmó su fallecimiento en octubre de 2026 y destacó que estuvo acompañada por sus seres queridos en el hospita (Instagram)

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Sahara Ray, modelo y diseñadora de trajes de baño que alcanzó notoriedad hace una década por su supuesto romance con Justin Bieber, murió a los 34 años. La noticia se conoció el 19 de octubre de 2026, cuando su familia confirmó el fallecimiento al medio estadounidense TMZ.

“Falleció anoche rodeada de su familia en el hospital. Era muy querida”, declaró la familia de Ray al medio. Hasta ese momento, no se había confirmado oficialmente la causa de la muerte. Sin embargo, Daily Mail publicó el mismo 19 de octubre un reporte con información de una fuente cercana a la modelo, según la cual Ray habría sufrido una sobredosis de fentanilo el viernes anterior y fue trasladada a un hospital del área de Los Ángeles.

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De acuerdo con ese testimonio, permaneció con soporte vital hasta que su familia tomó la decisión de retirarlo el domingo por la tarde. El medio señaló que no estaba claro si la sobredosis fue accidental o intencional. Por ahora, esta versión no ha sido transmitida oficialmente por las autoridades.

La maternidad ocupó un lugar central en las últimas publicaciones de Sahara Ray, quien presentó a su hija Snow en enero de 2026.(Instagram)

La muerte de Ray ocurrió nueve meses después del nacimiento de su hija Snow, el 27 de enero de 2026. La modelo compartió imágenes de la bebé en sus redes sociales y dedicó varias publicaciones a su nueva etapa como madre. En su última publicación de Instagram, del 19 de julio, describió a su hija como “todo mi corazón”.

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Su vínculo con Justin Bieber y otros romances

Ray llegó a los titulares internacionales en 2016, cuando fue fotografiada junto a Justin Bieber durante unas vacaciones en Hawái. Las imágenes de ambos en la playa, incluidas fotografías en las que aparecían desnudos mientras nadaban, alimentaron los comentarios de una relación sentimental.

A pesar de esos gestos de confianza, la naturaleza de su vínculo nunca quedó confirmada públicamente. Ambos evitaron responder a la prensa sobre dichos rumores.

Las fotografías que compartió con Justin Bieber en Hawái en 2016 la situaron en el foco de la prensa internacional. (Instagram)

Antes de eso, Ray también había sido relacionada con Cody Simpson, cantante y actor australiano. Según E! News, ambos protagonizaron un breve romance en 2015. Años después, en julio de 2023, la modelo apareció en fotografías junto al músico Mod Sun, quien acababa de terminar su relación con Avril Lavigne.

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Page Six informó que Ray publicó en sus historias de Instagram una fotografía en la que besaba a Mod Sun, aunque luego la eliminó. Una fuente citada por el medio aseguró entonces que el músico disfrutaba de su soltería y que la situación no era seria.

Su carrera como modelo y los problemas de salud

Hija del reconocido surfista australiano Tony Ray, Sahara creció entre Australia, Santa Cruz, California, y Hawái. Durante su infancia acompañó a su padre a competencias de surf de grandes olas, aunque en la adolescencia decidió abandonar ese deporte para dedicarse a la moda. Más tarde se trasladó a Los Ángeles y estudió en el Fashion Institute of Design & Merchandising.

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En sus publicaciones recientes de Instagram, la modelo se veía entusiasta por su nueva etapa como mamá (Instagram)

Además de trabajar como modelo, lanzó su propia marca de trajes de baño, Sahara Ray Swim, y reunió una comunidad de casi 900.000 seguidores en Instagram. En redes sociales mostraba sus sesiones de moda, viajes y aspectos variados de su vida personal.

En diciembre de 2021, Ray reveló que tenía dificultades relacionadas con el consumo de sustancias y anunció su ingreso a un centro de tratamiento en Malibú, California, especializado en salud mental y rehabilitación por consumo de drogas y alcohol. En un video dirigido a sus seguidores, explicó que permanecería allí durante 30 días y que documentaría parte de la experiencia.

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Tres años después, en 2024, enfrentó otro problema de salud. La modelo contó que había desarrollado el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico poco frecuente que puede causar debilidad muscular y parálisis. Según relató, la afección apareció después de un accidente automovilístico el 8 de abril, cuando un conductor presuntamente ebrio la embistió a gran velocidad.