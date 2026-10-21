Jurado pide la pena de muerte para un cubano que torturó, asfixió a su pareja e hijastras y escondió los cuerpos en un armario

Alberto Sierra, de 42 años, en la sala de audiencias. El cubano fue hallado culpable de torturar y asfixiar a Gladys Machado y a sus dos hijas en 2012 (Cortesía: Univisión).

Guardar

Tras casi catorce años de agonía y un suspenso que heló la sala de justicia del condado de Miami-Dade, un jurado popular alcanzó una resolución contundente para uno de los crímenes más aberrantes en la historia reciente del sur de la Florida: la recomendación de la pena de muerte para el cubano Alberto Sierra.

El veredicto, leído este martes 20 de octubre de 2026 por la presidenta del jurado Jennifer Galván, determinó que el acusado de 42 años debe pagar con su propia vida el asesinato en primer grado de su expareja, Gladys Machado (29 años), y de las dos hijas pequeñas de Machado, Julia Padrino (6 años) y Daniela Padrino (3 años).

PUBLICIDAD

La audiencia estuvo marcada por siete agónicas horas de deliberación. Ante la jueza Marisa Tinkler Mendez, quien solicitó compostura estricta en el tribunal antes de desenrollar el documento con los votos, la justicia se desglosó víctima por víctima:

Gladys Machado: 11 votos a favor del castigo capital y 1 en contra.

Julia Padrino: Unanimidad absoluta de 12 votos a favor de la pena de muerte.

Daniela Padrino: 8 votos a favor de la pena capital y 4 en contra.

Bajo la legislación del estado de Florida, donde se requiere un mínimo de ocho votos de los doce jurados para imponer la pena máxima, los tres dictámenes superaron el umbral legal para solicitar la ejecución del imputado.

Los hechos que originaron este prolongado proceso judicial se remontan al 10 de noviembre de 2012, en una vivienda del barrio miamense de Flagami. Ese día, Sierra y Machado, quienes atravesaban un proceso de separación, acudieron junto a las dos niñas a un centro comercial.

PUBLICIDAD

La chispa de los celos desató la barbarie cuando Gladys recibió una llamada telefónica en el estacionamiento. Bajo amenazas, Sierra obligó a la familia a regresar al inmueble que solían compartir.

Una vez en el interior de la casa, el agresor maniató a Gladys con cuerdas de nailon, la sometió a torturas para arrebatarle las claves de su teléfono celular y finalmente la asfixió colocándole una bolsa de plástico en la cabeza. Acto seguido, Sierra acabó con la vida de Julia, quien había presenciado el homicidio de su madre entre desgarradores llantos utilizando el mismo método de sofocación.

Tras siete horas de deliberación, los 12 ciudadanos votaron a favor de la pena de muerte para el cubano Alberto Sierra por el crimen de Flagami.

Posteriormente, asfixió a la pequeña Daniela mientras esta dormía. Los peritajes forenses y la fiscalía demostraron además que el acusado agredió sexualmente los cuerpos de la mujer y de una de las menores tras el crimen.

PUBLICIDAD

Los cadáveres permanecieron ocultos en el armario del dormitorio principal durante tres días, hasta que el hedor generado por la descomposición llevó a un vecino a dar la alarma a las autoridades. Tras su arresto el 19 de noviembre de 2012, Sierra terminó confesando con frialdad los detalles de la masacre al ser acorralado por evidencias de ADN.

El dolor de un superviviente y el cierre del juicio

El instante de mayor carga emocional en los tribunales se produjo cuando Michael Padrino Jr., el único hijo superviviente de Gladys, se encaró con el homicida de su madre y hermanas.

Michael, que en 2012 tenía apenas cinco años, salvó la vida por el simple azar de haberse quedado ese trágico día en casa de su bisabuela. Con 19 años cumplidos y con la voz quebrada por el llanto, el joven temblaba en la sala mientras gritaba hacia el acusado: «¡Tú! ¡Tú te las llevaste! ¡Sabes que lo hiciste!». Su testimonio ante los doce ciudadanos dejó al descubierto el vacío insuperable de ver arrebata a su familia en la infancia.

PUBLICIDAD

Un jurado ha recomendado la pena de muerte para Alberto Sierra, quien confesó haber asesinado a su esposa Gladys Machado y a sus dos hijas en noviembre de 2012. Los detalles del macabro crimen y la decisión del jurado.

Durante el desarrollo de las sesiones, las secuelas psicológicas del caso impactaron incluso al propio jurado; un integrante debió ser exonerado por la jueza tras sufrir un colapso emocional e insomnio prolongado provocados por la crudeza del material probatorio.

Aunque la recomendación formal del jurado ya favorece la pena máxima, corresponderá a la jueza Marisa Tinkler Mendez ratificar la sentencia definitiva de Alberto Sierra el 2 de noviembre, cerrando así uno de los capítulos más trágicos en la memoria de la comunidad hispana de Miami.