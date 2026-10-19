Deportes

Facundo Díaz Acosta logró un importante triunfo ante Thiago Tirante en Almaty y se espera el duelo entre Navone y Cerúndolo en Bruselas

El porteño se impuso en tres sets ante el actual número 50 del ranking mundial y avanzó a la segunda ronda del ATP 250 de Kazajistán. En Bélgica, habrá otro cruce entre argentinos en la primera ronda del certamen de Bélgica

Facundo Díaz Acosta derrotó a Thiago Tirante en el debut de Kazajistán
Facundo Díaz Acosta derrotó a Thiago Tirante en el debut de Kazajistán
Guardar

Finalizada la gira asiática, los tenistas argentinos afrontan la última escala de la temporada para disputar la gira europea sobre canchas rápidas indoor. En el comienzo, hubo un duelo entre compatriotas en el ATP 250 de Almaty, Kazajistán, donde Facundo Díaz Acosta consiguió un importante triunfo frente a Thiago Tirante, actual número 50 del ranking mundial, por 6-7 (3), 6-1 y 6-4, en dos horas y 19 minutos de competencia.

Díaz Acosta (70°), quien acumula seis títulos Challenger en lo que va de 2026, volvió a ganar en un torneo de la máxima categoría del circuito sobre superficies rápidas por primera vez desde el 13 de enero de 2025, fecha en la que superó al portugués Nuno Borges (52°) en la primera ronda del Abierto de Australia.

PUBLICIDAD

Para el porteño, fue su primera victoria ante un jugador del Top 50 desde enero de 2025, cuando en Auckland superó al argentino Sebastián Báez, entonces número 28 del mundo, y al británico Cameron Norrie, que ocupaba el puesto 48, en una misma semana. Desde entonces, había perdido cuatro veces consecutivas ante jugadores de ese grupo: frente a Francisco Cerúndolo en el Australian Open 2025 y, ya este año, ante Camilo Ugo Carabelli en el Challenger de Rosario, el estadounidense Learner Tien en Roland Garros y el kazajo Alexander Bublik en Kitzbuhel.

Con este triunfo, el porteño acumula un récord de nueve victorias y 15 derrotas frente a jugadores del Top 50. Su victoria más destacada por ranking sigue siendo la que consiguió en la final del Argentina Open 2024, cuando venció a Nicolás Jarry, entonces número 21 del mundo, y se quedó con el título.

PUBLICIDAD

Por un lugar en los cuartos de final, se medirá con el georgiano Nikoloz Basilashvili (128°), quien viene de derrotar al croata Marin Cilic (84°) por 6-2 y 7-5.

El otro argentino que se presentará en el certamen de Kazajistán será Tomás Etcheverry (29°), quien viene de caer en sus tres presentaciones en Asia, en los torneos de Hangzhou, Tokio y Shanghai. El platense debutará frente al italiano Mattia Bellucci (68°), quien se consagró el último fin de semana en el Challenger de Jinan, China.

Juan Manuel Cerúndolo enfrentará a Mariano Navone en el debut del ATP de Bruselas (Crédito: REUTERS/Tyrone Siu)
Juan Manuel Cerúndolo enfrentará a Mariano Navone en el debut del ATP de Bruselas (Crédito: REUTERS/Tyrone Siu)

Por su parte, el ATP 250 de Bruselas, torneo que fue trasladado desde Amberes en la temporada pasada, tendrá un duelo argentino en la primera ronda: Juan Manuel Cerúndolo (53°) se enfrentará con Mariano Navone (45°). El ganador jugará en la siguiente instancia ante el vencedor del partido entre el neerlandés Tallon Griekspoor (60°) y el alemán Max Schoenhaus (30°).

El encuentro entre los argentinos está programado para el primer turno de la cancha 1, a partir de las 6.30 (hora argentina).

Además, Francisco Cerúndolo (21°), tercer preclasificado, comenzará su participación directamente en los octavos de final, instancia en la que se medirá con el estadounidense Martin Damm (107°), quien viene de vencer al alemán Yannick Hanfmann (59°) por 7-5 y 6-3.

Como primer preclasificado aparece el francés Arthur Fils (10°), quien se enfrentará con el español Jaume Munar (51°). Por su parte, el segundo cabeza de serie el checo Jiri Lehecka (20°), jugará ante el ganador del encuentro entre el local Raphael Collignon (55°) y el estadounidense Nishesh Basavareddy (134°).

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoFacundo Díaz AcostaFrancisco CerúndoloThiago Tirantedeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Kate Scott, la presentadora estrella que acompañará a Thierry Henry en la gala del Balón de Oro 2026

El histórico futbolista conducirá el evento del 26 de octubre junto a su compañera en las transmisiones de la Champions League

Kate Scott, la presentadora estrella que acompañará a Thierry Henry en la gala del Balón de Oro 2026

Paredes viajó a Brasil con la ilusión de ser titular frente a Vasco Da Gama por la Sudamericana: la advertencia de Arruabarrena

El volante quiere estar presente en la semifinal de vuelta pese a haber sufrido un desgarro hace menos de dos semanas

Paredes viajó a Brasil con la ilusión de ser titular frente a Vasco Da Gama por la Sudamericana: la advertencia de Arruabarrena

Juan Martín del Potro vuelve a ser candidato a entrar al Salón de la Fama del Tenis: quiénes son sus tres competidores

El tandilense aspira a convertirse en el tercer argentino reconocido por la institución estadounidense, mediante una votación que reunirá a aficionados y especialistas

Juan Martín del Potro vuelve a ser candidato a entrar al Salón de la Fama del Tenis: quiénes son sus tres competidores

De la selección inglesa a Harvard: la nueva vida de Gareth Southgate lejos de las canchas

El técnico de 56 años afirmó que su vínculo con el fútbol cambió. Durante los últimos meses, trabajó en medios, lideró un documental sobre jóvenes y exploró el liderazgo fuera del deporte

De la selección inglesa a Harvard: la nueva vida de Gareth Southgate lejos de las canchas

El ranking ATP se mueve: Novak Djokovic volvió a salir del Top Ten y 10 argentinos siguen entre los 100 primeros

El italiano Jannik Sinner se mantiene en la cima del escalafón mundial, mientras que Francisco Cerúndolo continúa como la mejor raqueta nacional

El ranking ATP se mueve: Novak Djokovic volvió a salir del Top Ten y 10 argentinos siguen entre los 100 primeros

MALDITOS NERDS

Sony publica ‘Saros: Zenith’, la actualización gratuita para PlayStation 5

Sony publica ‘Saros: Zenith’, la actualización gratuita para PlayStation 5

Riot Games revela a Hush, la nueva duelista de Valorant con telequinesis

‘Godzilla Minus Zero’ enfrenta a Japón con Godzilla y King Ghidorah

Telltale retrasa ‘The Wolf Among Us Remastered’ para Nintendo Switch

Liquid Swords entra en bancarrota tras el fracaso comercial de ‘Samson’

ENTRETENIMIENTO

Britney Spears afirma que ser auténtica le ha traído críticas: “El mundo me ha odiado y sigo en pie”

Britney Spears afirma que ser auténtica le ha traído críticas: “El mundo me ha odiado y sigo en pie”

Hunter Schafer, famosa actriz transgénero, se sometió a una cirugía de reafirmación genital: "Fue increíble y me encanta"

Kylie Jenner provoca críticas al portar el Fantasy Bra en el desfile de Victoria’s Secret: "Una falta de respeto total a las modelos de verdad"

Kim Kardashian revela varios secretos de su matrimonio con Kanye West: obsesión, un cambio total de guardarropa y un embarazo inesperado

Selena Gomez revela que el vapeo cambió permanente su voz y manda un mensaje a los que aún lo practican

INFOBAE AMÉRICA

Quién es Elwan Benoît, el estudiante de 17 años que se convirtió en uno de los rostros de las protestas en Francia

Quién es Elwan Benoît, el estudiante de 17 años que se convirtió en uno de los rostros de las protestas en Francia

“Escribir (no) es un oficio solitario”: por qué deberíamos volver a las cartas y a “cultivar la pausa”

El poder cambió; el negocio también

Cuba encara otra noche de apagones con una afectación prevista de 2,020 megavatios

Miguel Díaz-Canel rechaza la acusación contra Raúl Castro y la califica de “circo político” sin efectos jurídicos