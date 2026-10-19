Facundo Díaz Acosta logró un importante triunfo ante Thiago Tirante en Almaty y se espera el duelo entre Navone y Cerúndolo en Bruselas

Facundo Díaz Acosta derrotó a Thiago Tirante en el debut de Kazajistán

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Finalizada la gira asiática, los tenistas argentinos afrontan la última escala de la temporada para disputar la gira europea sobre canchas rápidas indoor. En el comienzo, hubo un duelo entre compatriotas en el ATP 250 de Almaty, Kazajistán, donde Facundo Díaz Acosta consiguió un importante triunfo frente a Thiago Tirante, actual número 50 del ranking mundial, por 6-7 (3), 6-1 y 6-4, en dos horas y 19 minutos de competencia.

Díaz Acosta (70°), quien acumula seis títulos Challenger en lo que va de 2026, volvió a ganar en un torneo de la máxima categoría del circuito sobre superficies rápidas por primera vez desde el 13 de enero de 2025, fecha en la que superó al portugués Nuno Borges (52°) en la primera ronda del Abierto de Australia.

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Para el porteño, fue su primera victoria ante un jugador del Top 50 desde enero de 2025, cuando en Auckland superó al argentino Sebastián Báez, entonces número 28 del mundo, y al británico Cameron Norrie, que ocupaba el puesto 48, en una misma semana. Desde entonces, había perdido cuatro veces consecutivas ante jugadores de ese grupo: frente a Francisco Cerúndolo en el Australian Open 2025 y, ya este año, ante Camilo Ugo Carabelli en el Challenger de Rosario, el estadounidense Learner Tien en Roland Garros y el kazajo Alexander Bublik en Kitzbuhel.

Con este triunfo, el porteño acumula un récord de nueve victorias y 15 derrotas frente a jugadores del Top 50. Su victoria más destacada por ranking sigue siendo la que consiguió en la final del Argentina Open 2024, cuando venció a Nicolás Jarry, entonces número 21 del mundo, y se quedó con el título.

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Por un lugar en los cuartos de final, se medirá con el georgiano Nikoloz Basilashvili (128°), quien viene de derrotar al croata Marin Cilic (84°) por 6-2 y 7-5.

El otro argentino que se presentará en el certamen de Kazajistán será Tomás Etcheverry (29°), quien viene de caer en sus tres presentaciones en Asia, en los torneos de Hangzhou, Tokio y Shanghai. El platense debutará frente al italiano Mattia Bellucci (68°), quien se consagró el último fin de semana en el Challenger de Jinan, China.

Juan Manuel Cerúndolo enfrentará a Mariano Navone en el debut del ATP de Bruselas (Crédito: REUTERS/Tyrone Siu)

Por su parte, el ATP 250 de Bruselas, torneo que fue trasladado desde Amberes en la temporada pasada, tendrá un duelo argentino en la primera ronda: Juan Manuel Cerúndolo (53°) se enfrentará con Mariano Navone (45°). El ganador jugará en la siguiente instancia ante el vencedor del partido entre el neerlandés Tallon Griekspoor (60°) y el alemán Max Schoenhaus (30°).

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El encuentro entre los argentinos está programado para el primer turno de la cancha 1, a partir de las 6.30 (hora argentina).

Además, Francisco Cerúndolo (21°), tercer preclasificado, comenzará su participación directamente en los octavos de final, instancia en la que se medirá con el estadounidense Martin Damm (107°), quien viene de vencer al alemán Yannick Hanfmann (59°) por 7-5 y 6-3.

Como primer preclasificado aparece el francés Arthur Fils (10°), quien se enfrentará con el español Jaume Munar (51°). Por su parte, el segundo cabeza de serie el checo Jiri Lehecka (20°), jugará ante el ganador del encuentro entre el local Raphael Collignon (55°) y el estadounidense Nishesh Basavareddy (134°).

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