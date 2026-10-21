Especialista alerta que el exceso de plástico y la falta de regulación agravan la crisis de los ríos en El Salvador

El presidente del CESTA, Ricardo Navarro, durante su intervención donde advirtió sobre el impacto del plástico desechable en los ríos y la salud humana en El Salvador (Cortesía: YSUCA).

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El presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), Ricardo Navarro, denunció que la acumulación de basura y la falta de leyes para frenar el plástico desechable agravan el colapso de los ríos en El Salvador.

En declaraciones a la emisora local Radio YSUCA, el ambientalista advirtió que el arrastre de residuos durante las lluvias responde a un problema de producción masiva y no a una simple falla de recolección municipal.

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Navarro explicó que, de acuerdo con los registros del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el 40% de los residuos que genera el país corresponde a materia orgánica, mientras que los plásticos representan más del 25% del total.

El especialista remarcó que los restos de alimentos deberían regresar a la tierra en forma de abono para nutrir los suelos, pero terminan mezclados con otros materiales en botaderos o en fuentes de agua.

Esta mezcla satura instalaciones como el relleno sanitario de MIDES y genera tensiones comunitarias. Ante esto, destacó la ordenanza del municipio de Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán, que estableció la separación obligatoria de la materia orgánica en los hogares para reducir el volumen de desechos.

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De igual manera, el ambientalista alertó sobre el impacto que sufren las principales cuencas hidrográficas del territorio salvadoreño. Citó los desbordamientos recientes causados por taponamientos de basura en afluentes de Sonsonate y la acumulación masiva de envases en el río Grande de San Miguel.

Asimismo, describió la degradación del río Lempa, cuyo caudal desciende de forma alarmante durante la época seca hasta convertirse en un terreno pedregoso, y el nivel extremo de suciedad en el río Acelhuate, en cuyas riberas las brigadas encontraron artefactos de gran tamaño arrojados por la población, incluidos refrigeradores enteros.

Para revertir el deterioro de las cuencas y frenar la acumulación de basura en El Salvador, Ricardo Navarro planteó una serie de medidas prácticas dirigidas tanto a las familias como a las autoridades estatales:

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Una infografía de Infobae detalla acciones en el hogar y normativas públicas enfocadas en disminuir la cantidad de desechos destinados a los botaderos municipales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las partículas invisibles de plástico amenazan el cerebro y los órganos humanos

Más allá de la basura visible acumulada en los afluentes, el especialista advirtió sobre el deterioro silencioso que provocan las partículas microscópicas desprendidas por la acción del sol, el viento y el agua.

Ricardo Navarro explicó que los materiales sintéticos arrojados a la intemperie se fragmentan hasta convertirse en micropartículas y nanopartículas, las cuales ingresan con facilidad en las cadenas biológicas y los ciclos ambientales de El Salvador y el resto del planeta.

El presidente de CESTA citó investigaciones médicas que detectaron residuos microscópicos en fluidos y tejidos vitales. “En los seres humanos mayores de 50 años encuentra usted 0.5% de partículas de nanoplástico en el cerebro humano; ya no digamos en la sangre, en el corazón o en la placenta humana”, alertó el dirigente ambiental ante la emisora local Radio YSUCA.

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Un haz de luz ilumina partículas sintéticas y microfibras en suspensión dentro de un vaso con agua sobre una superficie de laboratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el ecologista, esta intrusión física en el sistema nervioso central puede reducir el coeficiente intelectual de la población y alterar funciones básicas del cuerpo humano.

Navarro subrayó que la presencia de estos compuestos microscópicos en las nubes y el aire demuestra una alteración profunda de los ecosistemas globales. “El plástico ya forma parte de la química de la vida; eso es lo que hay que entender”, remarcó el referente social.

Según explicó, la contaminación por polímeros ya no es únicamente un asunto estético o de obstrucción hidráulica en los cauces locales, sino un factor directo de deterioro fisiológico que afecta a la población salvadoreña sin distinción.

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