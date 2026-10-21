Guatemala alista los últimos preparativos para celebrar el 7 de noviembre la beatificación de fray Augusto Ramírez Monasterio en Antigua Guatemala

Fray Augusto Ramírez Monasterio se convertirá en el primer sacerdote guatemalteco beatificado el 7 de noviembre en Finca Florencia. (Mision Catolica)

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Guatemala celebrará el 7 de noviembre la beatificación de fray Augusto Ramírez Monasterio en la Finca Florencia, de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, una ceremonia que reunirá a miles de fieles de distintas regiones del país y del extranjero. El religioso será incorporado al culto público de la Iglesia católica como beato tras un proceso canónico que reconoció su martirio.

La fecha coincide con el natalicio litúrgico de Ramírez Monasterio. Fray Edwin Alvarado, vicepostulador de la causa, consideró que la elección del día resultó especialmente apropiada: “Quedó muy bien que para nosotros la beatificación sea este siete de noviembre”.

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El operativo prevé el ingreso de 60 autobuses al predio de Finca Florencia y estacionamientos complementarios habilitados por las municipalidades de Santa Lucía Milpas Altas y Antigua Guatemala. También se utilizará un estadio cedido por la alcaldía local, luego de la suspensión de actividades deportivas.

Ya confirmaron su asistencia delegaciones de Puerto Barrios, Quiriguá, Cobán y Retalhuleu, además de una parroquia de Sacatepéquez que anunció el traslado de fieles en 50 autobuses. La celebración estará abierta al público y no requerirá acreditación para los asistentes.

Las credenciales quedarán reservadas para los equipos de liturgia, voluntariado y logística. “Todos son bienvenidos, desde los sacerdotes, los obispos, los laicos y de cualquier parte del mundo que quieran venir”, afirmó Alvarado.

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El póster presenta a Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio y anuncia el camino hacia su beatificación por parte de la Provincia Franciscana Nuestra Señora de Guadalupe. (Provincia Franciscana "Nuestra Señora de Guadalupe")

Un decreto papal en latín y una reliquia en el altar

La misa comenzará con el rito habitual, pero se interrumpirá durante la invocación “Señor, ten piedad” para iniciar la ceremonia específica de beatificación. El arzobispo pedirá entonces al cardenal enviado por el papa León XIV que lea el decreto papal, redactado en latín como idioma oficial de la Iglesia católica.

Tras la lectura, el cardenal pronunciará la fórmula que declara beato a Ramírez Monasterio. La designación recayó en un cardenal procedente de la arquidiócesis de Guadalajara, México, quien ya recibió la carta pontificia que formaliza su viaje a Guatemala.

La ceremonia incluirá la entrada procesional de una reliquia del fraile: un fragmento óseo de su clavícula de aproximadamente tres centímetros de alto por uno de ancho. El cardenal la recibirá, la colocará sobre el altar, se arrodillará ante ella y la incensará antes de autorizar su veneración pública.

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La oración colecta preparada para la misa necesitó una aprobación independiente mediante un decreto enviado a la Orden de Frailes Menores. El Vaticano introdujo correcciones menores antes de validar el texto definitivo.

La transmisión estará a cargo de una comitiva de medios mexicanos y de representantes del Vaticano, debido al carácter pontificio del acto. Quienes no puedan ingresar al predio podrán seguir la ceremonia a través de una pantalla gigante que se instalará en el templo de San Francisco El Grande, en Antigua Guatemala, donde el fraile desarrolló parte de su labor pastoral.

El montaje, los obispos y la participación de los fieles

La tarima principal comenzará a montarse durante la noche del viernes 6 de noviembre y los trabajos deberán finalizar cerca de las 5:00 del sábado. La estructura tendrá un espacio para un coro de 100 personas y se levantará sobre un terreno que fue nivelado tras las lluvias recientes, que también redujeron el polvo en el lugar.

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El público podrá ingresar desde las 7:00, tres horas antes del inicio de la misa. La organización espera a 27 obispos, entre ellos cinco eméritos, a quienes solicitó asistir con el alba blanca tradicional.

También se prepararon 500 estolas conmemorativas para los sacerdotes que participen. El arzobispo aprobó un repertorio de cantos sencillos para favorecer la participación de los fieles, con excepción del himno oficial de la beatificación, que se interpretará durante el ingreso de la reliquia.

Entre las autoridades confirmadas figuran la vicepresidenta de Guatemala, legisladores del Congreso y representantes del Parlamento Centroamericano. Alvarado indicó que sus asistencias obedecen a vínculos personales con Ramírez Monasterio y no a razones políticas.

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La familia del futuro beato también participó de los preparativos. Un sobrino, integrante de la Asociación de Devotos Cargadores de la parroquia La Candelaria, recordó que el fraile fue bautizado en ese templo, donde próximamente se recibirá una reliquia suya.

“Son veinticinco años de trabajo”, dijo el familiar sobre el proceso que condujo a la beatificación. Enrique Sierra, otro integrante de la familia, sostuvo que el mensaje del religioso trascendía a su tiempo: “Era un mensaje de paz, de fe, de cordialidad, de sumisión franciscana, y va para todas las generaciones”.

El reconocimiento del martirio y el calendario universal

La causa avanzó en octubre de 2024, cuando una comisión de nueve teólogos votó por unanimidad a favor de reconocer el martirio de Ramírez Monasterio. En enero de 2026, el papa León XIV autorizó directamente el decreto de beatificación sin la reunión habitual de cardenales que suele preceder este tipo de decisiones.

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Alvarado señaló que el fraile será el primer mártir sacerdote guatemalteco incorporado al calendario universal de la Iglesia. También recordó que existen otros mártires reconocidos en Guatemala, vinculados con localidades como Quetzaltenango y Chiché.

El padre Manuel Chilí relacionó la figura de Ramírez Monasterio con las tradiciones de Semana Santa del país. “Podemos decir que es el primer cucurucho que alcanza los altares”, afirmó.