Milei descalificó a una periodista española por una pregunta sobre PP y Vox

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Javier Milei descalificó a la periodista Julia Molina, de la Cadena SER, después de que le preguntara si su visita a España resultaba incómoda para el Partido Popular (PP) y Vox. El cruce ocurrió este miércoles a la salida de un desayuno informativo del Nueva Economía Fórum, en el Real Casino de Madrid.

“Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y de miserables políticos. Quizás vale para tu caso”, respondió el presidente argentino ante la consulta de la cronista.

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Molina explicó después, en una entrevista que la pregunta se refería a la recepción de los dos partidos de derecha españoles durante la nueva estadía del mandatario. “Simplemente le hemos formulado una cuestión que está en el aire durante esta visita”, sostuvo. Según relató, buscaba saber si Milei interpretaba que su presencia generaba incomodidad en el PP y Vox.

La pregunta surgió por una agenda sin fotos con Abascal ni Feijóo

La visita de Milei a España se produce a poco más de un mes de las elecciones generales españolas del 29 de noviembre. El mandatario viajó para participar de actividades académicas y políticas, entre ellas el foro económico y un acto de la Fundación Disenso, vinculada a Vox.

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El contexto que motivó la consulta de Molina es que el presidente argentino no tenía previsto reunirse con el líder de Vox, Santiago Abascal, quien se encontraba fuera de la capital en actos de precampaña. Es la primera visita de Milei a España como presidente sin un encuentro con Abascal, con quien mantiene una relación política y personal. Tampoco figuraba una reunión con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sí estaba previsto un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La periodista señaló que los partidos “apoyan” a Milei, aunque, según su interpretación, en esta oportunidad no buscaban exhibir esa cercanía. “Está claro que a Milei no le ha gustado la pregunta”, afirmó.

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Si bien no hubo foto, durante su viaje a España el Presidente se reunió con integrantes de la Fundación Disenso y mantuvo una conversación telefónica con Abascal, quien dejó en claro que quería entrevistarse con el argentino pero su agenda no se lo permitió.

Molina dijo que no recibió disculpas del entorno presidencial

Consultada sobre si alguien del equipo presidencial se disculpó por la respuesta, la cronista respondió que no. Además, sostuvo que el operativo de seguridad dificultó el trabajo de la prensa y que un periodista de El País fue empujado mientras los reporteros intentaban acercar sus micrófonos.

El episodio se produjo en una jornada en la que Milei también volvió a cuestionar al gobierno de Pedro Sánchez. La visita no tiene carácter oficial y no contempla reuniones con el jefe del Ejecutivo español ni con representantes de su administración.

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La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), al mismo tiempo, condenó la respuesta de Javier Milei a la consulta de la periodista Julia Molina y le exigió respeto hacia los profesionales de prensa. La entidad, por medio de un breve comunicado, sostuvo que las preguntas se formularon “en nombre de la ciudadanía” y advirtió que los ataques personales pueden buscar deslegitimar e intimidar el trabajo periodístico, cuyo deber es exigir explicaciones a los gobernantes.