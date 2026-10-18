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11 días después de su desgarro, Leandro Paredes integra la convocatoria de Boca para la revancha ante Vasco da Gama por la Sudamericana

El mediocampista fue citado como parte de la delegación que buscará dar vuelta el 0-1 de la ida para acceder a la final del certamen internacional

Paredes convocado a la Sudamericana
Leandro Paredes está convocado para el duelo por la Copa Sudamericana (X: @BocaJrsOficial)
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Leandro Paredes fue convocado para la revancha de Boca Juniors en la semifinal de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama. El mediocampista integra la delegación que viajó a Brasil para el partido del martes, en el que el conjunto azul y oro buscará revertir la derrota por 1-0 que sufrió en el encuentro de ida. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena necesita imponerse para mantener sus aspiraciones en el torneo y conseguir el pase a la final.

El regreso de Paredes a la nómina representa la recuperación de una pieza influyente para Boca Juniors. El club publicó este sábado un video en el que el capitán aparece durante un entrenamiento y realiza movimientos con una condición física superior a la que exhibió tras su lesión. El volante intenta acelerar los tiempos para ser tenido en cuenta en el Maracaná. Antes, el campeón del mundo había compartido en Instagram una imagen junto a una pelota, la canción Valiente y corazones azul y oro.

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El posteo del capitán del Xeneize en la previa a la revancha en Brasil
El posteo del capitán del Xeneize en la previa a la revancha en Brasil

El futbolista sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho después de ingresar en el segundo tiempo ante Instituto de Córdoba y disputar 15 minutos. La situación no fue informada oficialmente por el cuerpo médico de Boca. Este tipo de ruptura fibrilar suele demandar, como mínimo, 21 días de recuperación, aunque el mediocampista solo habrá cumplido 11 jornadas desde la molestia cuando llegue el compromiso ante el conjunto brasileño. La presencia de Paredes en el partido todavía no está asegurada.

El integrante de la selección argentina reemplazó a Milton Delgado a los 55 minutos en el estadio Mario Alberto Kempes. Poco después, acusó dolor en la parte posterior de la pierna derecha y pidió salir del campo. Santiago Ascacíbar ingresó a los 71 minutos, tras el breve paso de Paredes por el partido. El volante permaneció luego en el banco con gestos de dolor y más tarde fue al vestuario con una compresa de hielo en la pierna derecha, aunque caminó sin dificultades.

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Leandro Paredes volvió a entrenarse en Boca

Previamente, Arruabarrena había explicado que las bajas de Paredes y Tomás Aranda afectaban el funcionamiento de Boca Juniors, en especial por la capacidad de ambos para darle pausa al juego. “Sabemos lo que significa Leandro para nosotros, Leandro y Tomi (Aranda, también lesionado) nos dan esa pausa que necesitamos, tenemos una idea, y hoy nos aceleramos o estuvimos imprecisos. La categoría de Leandro no la voy a descubrir yo. Pero tenemos jugadores con los que podemos jugar mejor”.

La definición sobre la disponibilidad del capitán llegará en una etapa exigente para Boca, que visitará a Independiente el domingo 25 de octubre en Avellaneda y recibirá a River el domingo 1° de noviembre en la Bombonera. Después enfrentará a Defensa y Justicia y jugará las semifinales de la Copa Argentina ante Banfield el 14 de noviembre en Mendoza. El plantel ya perdió por lesión a Agustín Marchesín, Adam Bareiro, Tomás Aranda y Tomás Belmonte para el resto de 2026, mientras Alan Velasco también sufrió un desgarro, aunque podría llegar al martes y está convocado. En el Torneo Clausura, Boca marcha segundo en la Zona A con 24 puntos y lidera la Tabla Anual con 54, la misma cantidad que Argentinos Juniors.

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