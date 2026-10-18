Cuba

El 30% de los habitantes de Artemisa sufre afectaciones en el suministro de agua

Averías en equipos de bombeo y déficits eléctricos interrumpen las redes hidráulicas del municipio, mientras la escasez de combustible impide atender a las zonas perjudicadas mediante camiones cisterna, según autoridades

Crisis de agua en Cuba -
Las averías en los equipos de bombeo y el déficit eléctrico afectan el suministro de agua del 30 % de la población en Artemisa. (Foto: cortesía)
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El suministro de agua en Artemisa presenta afectaciones para el 30 % de los habitantes del municipio que dependen de las redes hidráulicas, debido a averías en equipos de bombeo y al déficit de electricidad en distintos puntos del territorio.

El artemiseño, citado por CiberCuba, calificó la situación como “muy complicada”. La falta de combustible también limita el traslado de agua en camiones cisterna hacia los núcleos de población afectados.

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La situación está asociada a fallas en varias fuentes de abasto, equipos enviados a reparación y dificultades en la red eléctrica. El uso de pipas queda restringido por la disponibilidad de combustible y se dirige a instituciones priorizadas de Educación y Salud Pública.

A principios de octubre, las autoridades del sector hidráulico reconocieron que 2.7 millones de cubanos tenían afectado de forma parcial o total el acceso al agua potable. Esa cantidad equivalía a cerca del 35 % de la población abastecida mediante redes y era prácticamente igual a la registrada en mayo.

Equipos de bombeo enviados a talleres y pozos con dificultades

Los equipos de bombeo de Las Cañas y de la comunidad Recompensa fueron enviados a talleres de San Cristóbal para su reparación.

En Maquinaria, dentro del Consejo Popular El Corojal, un motor se quemó y fue trasladado a un taller de San José de las Lajas, en Mayabeque.

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La reparación de ese equipo depende de las prioridades establecidas a escala nacional. La Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado de Artemisa no controla directamente ese proceso.

En El Corojal, el motor de la Incubadora permanece fuera de servicio debido a la quema del transformador que lo alimenta. La solución de esa incidencia corresponde a la Empresa Eléctrica de Artemisa.

Alrededor de 2.7 millones de cubanos registraron afectaciones en el acceso al agua potable por redes hidráulicas a inicios de octubre. (Foto AP/Ramón Espinosa)
Alrededor de 2.7 millones de cubanos registraron afectaciones en el acceso al agua potable por redes hidráulicas a inicios de octubre. (Foto AP/Ramón Espinosa)

El restablecimiento del funcionamiento de esa fuente está vinculado a la reparación de la instalación eléctrica.

En Los Mongolos, la Empresa de Perforación trabaja en el motor del pozo más antiguo de la zona. La construcción de un pozo nuevo en el mismo perímetro no resolvió la falta de suministro porque su caudal resultó insuficiente.

Los pozos uno y tres de Waterloo también presentaron dificultades. El primero sufrió el robo del aceite dieléctrico de sus transformadores, lo que provocó daños en los equipos.

La colocación de nuevos transformadores permitió restablecer el bombeo en esa fuente. La Asamblea Municipal del Poder Popular indicó que la distribución alcanza niveles considerables cuando los dos pozos de Waterloo funcionan al mismo tiempo.

La entidad añadió que el circuito eléctrico 1500 debe mantenerse protegido durante al menos 12 horas consecutivas para sostener la distribución desde esa fuente.

La falta de combustible limita la distribución con pipas

La escasez de combustible restringió el reparto de agua mediante camiones cisterna. Según la información disponible, los núcleos de población afectados no reciben ese servicio por esa vía.

Pablo Francisco San Crespo, director de la Empresa de Acueducto y Alcantarillados de la Villa Roja, explicó en el reporte de El artemiseño: “Por la carencia de combustible no se puede en estos momentos llegar con pipas de agua hasta los núcleos de población afectados”.

Los equipos de bombeo de Las Cañas y Recompensa fueron trasladados a talleres de San Cristóbal para su reparación técnica. (AP Foto/Ramón Espinosa)
Los equipos de bombeo de Las Cañas y Recompensa fueron trasladados a talleres de San Cristóbal para su reparación técnica. (AP Foto/Ramón Espinosa)

El directivo señaló que el servicio se garantiza de forma ordenada a centros priorizados de Educación y Salud Pública ubicados en la cabecera municipal.

Entre las instituciones mencionadas figuran los policlínicos Adrián Sansaricq y Tomás Romay, la Casa de Abuelos, el Hogar Materno, los círculos infantiles y otras instalaciones educativas.

San Crespo indicó que esa distribución se coordina con las respectivas unidades administrativas de los centros.

Los apagones afectan el funcionamiento de los acueductos

En julio, datos oficiales señalaban que los apagones y el deterioro de los equipos de bombeo mantenían sin suministro regular a unas 225,000 personas en la provincia de Artemisa.

Esa cantidad representaba alrededor del 65 % de la población provincial, según los datos divulgados entonces.

El 87 % de los acueductos de Cuba depende del Sistema Eléctrico Nacional. Los cortes de electricidad interrumpen el funcionamiento de los equipos de bombeo y, con ello, la distribución de agua mediante las redes hidráulicas.

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