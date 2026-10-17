Selma Blair reapareció en público tras su arresto por un incidente violento en un avión

Selma Blair asistió a la convención 90s Con en Connecticut cinco días después de su arresto por un incidente ocurrido durante un vuelo comercial (REUTERS/Redes sociales)

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Selma Blair reapareció en público el viernes 16 de octubre, cuando asistió a la convención 90s Con en Hartford, Connecticut. La actriz, de 54 años, participó en el encuentro con sus seguidores apenas cinco días después de su arresto en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York por un incidente ocurrido durante un vuelo comercial.

La estrella de Cruel Intentions y Legalmente Rubia acudió a una cita que tenía programada desde antes del episodio que derivó en su detención. Durante la convención, posó para fotografías con los asistentes y recibió a sus admiradores en un puesto de firmas, donde permaneció sentada mientras conversaba brevemente con ellos.

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Previamente, había dudas sobre la presencia de la actriz en el evento debido a la coyuntura judicial. No obstante, el mismo viernes, los organizadores del evento confirmaron en Instagram que “Selma Blair se unirá a nosotros según lo previsto”.

El influencer Brad Deiter también publicó una fotografía junto a la actriz frente al panel promocional de la convención. Otros asistentes compartieron imágenes de sus encuentros con Blair, quien sonrió para las cámaras y se tomó fotografías con sus seguidores.

Las imágenes de Selma Blair junto a los asistentes circularon en redes sociales durante su primera aparición pública tras el arresto (Redes sociales)

El incidente en el vuelo de Delta Airlines

Selma Blair fue detenida por la policía el pasado domingo 11 de octubre, poco después de las 23:00, cuando el avión aterrizó en Nueva York. La actriz fue acusada de agredir a integrantes de la tripulación durante el vuelo que había partido de Los Ángeles.

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Las denuncias señalan que habría golpeado a una auxiliar de vuelo y mordido a otro miembro de la tripulación. También fue acusada de agredir a una enfermera y a un agente de la Autoridad Portuaria. Dos integrantes de la tripulación reportaron lesiones y uno de ellos fue trasladado a un hospital para una evaluación adicional, según informó la policía de la Autoridad Portuaria a Us Weekly. El FBI investiga el caso.

Delta Airlines confirmó que el vuelo no sufrió consecuencias operativas y reiteró su postura frente a estos episodios. “Delta tiene tolerancia cero ante las conductas indisciplinadas o ilegales, ya que la seguridad de nuestros clientes y de la tripulación es siempre nuestra prioridad”, declaró un portavoz de la compañía a People.

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La actriz enfrenta un proceso judicial por las presuntas agresiones denunciadas tras el aterrizaje de un vuelo procedente de Los Ángeles (REUTERS/STRINGR.COM)

La versión de la defensa y su situación judicial

El viernes 16 de octubre, el representante de Blair se refirió públicamente al incidente. “Selma Blair sufrió una emergencia médica en el avión”, señaló en una declaración a Us Weekly. “No tuvo intención de lastimar a nadie”.

El portavoz explicó que Blair padece esclerosis múltiple, diagnóstico que hizo público en 2018, y que también tiene afecto pseudobulbar, una condición neurológica asociada a su enfermedad que puede influir en la expresión de sus emociones. Según su abogado, Shawn Barnes, la actriz había omitido varias dosis de su medicación y se encontraba desorientada. El letrado sostuvo que la presunta agresión no fue intencional.

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La declaración también pidió cautela ante las especulaciones sobre su salud. “Hay mucho más en esta historia de lo que se ha informado y pedimos que se tengan en cuenta todos los hechos antes de apresurarse a juzgar, ya sea en los tribunales o en la opinión pública”, expresó su representante.

La defensa de Selma Blair atribuyó su conducta durante el vuelo a una emergencia médica (REUTERS/Danny Moloshok)

Blair compareció ante un tribunal el lunes 12 de octubre y se declaró inocente de los cargos. De acuerdo con People, la fianza quedó fijada en 20.000 dólares en efectivo, 60.000 dólares en garantía o una fianza parcialmente garantizada de 60.000 dólares. La actriz recuperó la libertad esa misma noche.

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El FBI continúa con la investigación y la próxima audiencia judicial de Blair está prevista para el 19 de enero de 2027.