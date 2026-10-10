Se confirmó la lesión de Leandro Paredes: no estaría ante Vasco da Gama en la Copa Sudamericana y buscará llegar al Superlcásico con River

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Leandro Paredes se vio obligado a dejar el campo de juego en el partido entre Boca e Instituto de Córdoba este viernes por la noche después de sentir un pinchazo en su isquiotibial derecho. A 15 minutos de haber ingresado, el capitán xeneize tuvo que pedir el cambio ya que la dolencia lo dejó imposibilitado de mantenerse en cancha. Tras someterse a estudios, se determinó la gravedad de su lesión.

Según pudo averiguar Infobae, el cuerpo médico boquense constató que se trata de un desgarro grado 2, por lo que Rodolfo Arruabarrena no podrá contar con el actual subcampeón del mundo para la serie de semifinales ante Vasco da Gama y, con una recuperación óptima, recién podrá reaparecer en el Superclásico ante River. Su rehabilitación demandaría unas tres semanas.

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El mediocampista de la selección argentina reemplazó a Milton Delgado a los 55 minutos en el estadio Mario Alberto Kempes, pero acusó dolor en el isquiotibial derecho y pidió el cambio. Santiago Ascacíbar ingresó a los 71′, tras apenas un cuarto de hora de Paredes en cancha. El futbolista permaneció en el banco de suplentes con gestos de dolor y luego se dirigió al vestuario con una compresa de hielo alrededor de la pierna derecha. Pese a la molestia, caminó sin dificultades.

El Vasco Arruabarrena anticipó que suponía que Paredes estaría descartado para el duelo con el conjunto brasileño, aunque aclaró que hasta anoche se desconocía el diagnóstico. El técnico señaló: “La cancha estaba bien y rápida, lo único que lamentamos nosotros es la lesión de Lea. Llegaremos al hotel a descansar, a Buenos Aires y ya pensar en el famoso martes”. Arruabarrena además indicó: “Al salir y por ver su cara, todavía no hablé con él, pero supongo que estará descartado para el martes”.

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La lesión de Paredes llega en un momento problemático para un plantel que ya tiene varias bajas de peso: Agustín Marchesín, Adam Bareiro, Tomás Aranda y Tomás Belmonte por diversas lesiones quedaron marginados de lo que resta de 2026. Además, uno de los futbolistas que había levantado su nivel como Alan Velasco también sufrió un desgarro y es una incógnita cuando volverá a estar disponible.

Boca afrontará en los próximos 24 días una seguidilla que definirá buena parte de sus aspiraciones del semestre. Además de la serie ante Vasco da Gama, deberá disputar los clásicos contra Independiente en Avellaneda y River Plate como local, encuentros relevantes para asegurar su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura. La ida contra el equipo brasileño se jugará este martes a las 21:30 en la Bombonera, mientras que la revancha será el martes 20, a la misma hora, en el estadio Maracaná. Entre ambos compromisos, Boca recibirá a Talleres el viernes 16 por la fecha 13 del campeonato.

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El empate por la fecha 12 impidió que Boca se acercara a Instituto en la cima de la Zona A y también le negó la posibilidad de alcanzar el primer puesto de la Tabla Anual. La salida de Paredes desplazó el resultado a un segundo plano por la cercanía de la serie contra Vasco da Gama, conocido como el Gigante de la Colina, que finalmente confirmó su localía en el estadio Maracaná de Río de Janeiro para la revancha.

Instituto abrió el marcador a los 13 minutos mediante Fernando Alarcón, pero Enner Valencia igualó a los 22′ tras aprovechar un error del arquero Marcos Ledesma. El equipo cordobés recuperó la ventaja a los 47′ del tiempo general con un tanto de Jonathan Galván. Con Boca en desventaja, Arruabarrena dispuso los ingresos de Miguel Merentiel y Paredes. Merentiel marcó el 2-2 a los 10 minutos del complemento, en la primera pelota que tocó.

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