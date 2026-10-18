Panamá

El llamado del sector privado en Panamá: mantener las empresas abiertas, los empleos activos y las inversiones en marcha

Sostener la actividad productiva no compite con la asistencia humanitaria, la complementa, afirma la Cámara de Comercio

Bandera de Panamá, un buque de carga en el canal, edificios de la ciudad y un gráfico con barras y una flecha verde en ascenso.
Un montaje gráfico combina la bandera de Panamá, el tránsito marítimo del canal y el centro bancario con indicadores de ascenso económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El sismo de magnitud 7,5 que sacudió la región central de Panamá el 9 de octubre dejó un país que ahora combina el auxilio a las zonas devastadas con la decisión del sector privado de mantener la actividad productiva en marcha.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y la Specialty Coffee Association of Panama (SCAP) anunciaron que destinarán un porcentaje de las ganancias de su próximo evento internacional a la Cruz Roja Panameña.

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El gesto busca convertir la actividad económica de la capital, donde los daños fueron menores, en un canal directo de ayuda para las comunidades del interior.

La SCAP y la CCIAP aportarán parte de lo recaudado en World of Coffee Panama 2026 a la Cruz Roja Panameña, para reforzar los esfuerzos dirigidos a las zonas afectadas por el terremoto.

El encuentro, que reunirá del 23 al 25 de octubre a la industria internacional del café de especialidad en el Panama Convention Center, también habilitará espacios para donaciones directas de visitantes y participantes.

La primera edición de World of Coffee en América Latina habilitará espacios para donaciones directas de visitantes y participantes. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)
La primera edición de World of Coffee en América Latina habilitará espacios para donaciones directas de visitantes y participantes. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)

La SCAP eligió a la Cámara como socio organizador por su experiencia en eventos internacionales, indica una nota de prensa empresarial.

Ese dato, señala la CCIAP, refleja un país con infraestructura, conectividad y capacidad para recibir al mundo, condición que ahora adquiere un propósito adicional frente a la emergencia.

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El epicentro del terremoto se ubicó cerca de Tonosí, en la provincia de Los Santos, con una magnitud de 7,7 según el Servicio Geológico de Estados Unidos, reducida a 7,5 por el Instituto de Geociencias de Panamá.

El movimiento provocó más de un centenar de réplicas y afectó a nueve provincias del país.

Naciones Unidas, a través de Unicef, estima que 38 mil personas necesitan asistencia humanitaria, entre ellas 8.300 niños, niñas y adolescentes.

Las noches en Panamá: Frías, largas y con incertidumbre tras el terremoto
La Unicef estima que 8.300 niños, niñas y adolescentes necesitan asistencia humanitaria en los lugares de mayor impacto del sismo. EFE/ Bienvenido Velasco

El organismo reportó además 419 centros educativos con daños y comunidades rurales que permanecen sin agua ni electricidad.

En Penonomé, una de las dos torres de la catedral de San Juan Bautista colapsó durante el sismo, justo cuando el obispo Edgardo Cedeño sostenía una reunión con sacerdotes en el lugar, según relató el propio prelado a EFE.

El Ejecutivo panameño decretó estado de emergencia para gestionar $100 millones en ayuda humanitaria.

“Lo importante es que no hay víctimas, lo material lo vamos a resolver”, afirmó en un primer momento el presidente José Raúl Mulino durante un recorrido por una de las regiones damnificadas, registraron los medios de comunicación. No obstante, hasta el momento se cuenta una mujer de 68 años fallecida.

Estados Unidos sumó apoyo a la respuesta. “Nuestro gobierno ha puesto a disposición cinco millones de dólares” para la ayuda, dijo el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, a los medios de prensa.

Vista aérea del Casco Viejo de Panamá con tejados rojos y plazas, rodeado por el mar y un viaducto con rascacielos al fondo.
La Cámara de Comercio manifiesta que la ciudad de Panamá, con infraestructura operativa y menor afectación, debe seguir funcionando como motor económico del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la CCIAP sostiene que la ciudad de Panamá, con infraestructura operativa y menor afectación, debe seguir funcionando como motor económico del país.

Empresas abiertas, empleos activos e inversiones en marcha generan recursos que circulan hacia el resto de la economía nacional, según el planteamiento de la institución.

El turismo, el comercio, la gastronomía y el transporte crean oportunidades que, según la Cámara, amplían la capacidad del país para responder a las comunidades más golpeadas. Bajo esa lógica, mantener la actividad productiva no compite con la asistencia humanitaria: la complementa.

El evento, que marca la primera edición de World of Coffee en América Latina, espera reunir a más de 13 mil visitantes y 370 expositores internacionales, según la organización. Compradores, productores y profesionales del café llegarán al Panama Convention Center y ocuparán hoteles, restaurantes y servicios de transporte en la capital.

Para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, esa actividad confirma a Panamá como anfitrión de encuentros internacionales.

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