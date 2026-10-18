La inesperada escapada de Julieta Prandi a Brasil tras su separación de Emanuel Ortega: quién fue su acompañante

Julieta Prandi mostró quién es su acompañante durante sus días en Brasil en las redes (Instagram)

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La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, anunciada apenas 27 días después de su casamiento, continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo. En medio de los rumores de infidelidad, las versiones sobre terceras personas y los testimonios que surgieron alrededor de la ruptura, la modelo decidió alejarse por unos días y viajar a Brasil. Sin embargo, no lo hizo sola: la acompañó Sebastián Waizer, uno de sus amigos más cercanos y una persona que ya había ocupado un lugar importante en otro momento delicado de su vida.

La situación se conoció durante este fin de semana, cuando desde la cuenta El Ejército de LAM compartieron una imagen de Prandi descansando en una reposera junto a Waizer. “Julieta Prandi atravesando su duelo en Brasil”, escribieron desde el perfil vinculado al ciclo conducido por Ángel de Brito. La publicación generó una gran cantidad de comentarios entre los usuarios, algunos de los cuales interpretaron que el hombre que aparecía junto a la modelo podía ser una nueva conquista, especialmente porque la postal se difundió poco tiempo después de que se hiciera pública su separación del músico.

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Frente a las especulaciones, la propia Prandi decidió compartir una fotografía junto a su amigo para dejar en claro cuál era el vínculo que los unía. En la imagen, la actriz posó junto a Waizer y le dedicó un mensaje afectuoso: “Gracias amigo de mi corazón”. Poco después, Sebastián replicó la publicación en sus propias redes sociales y respondió: “En todas”. De ese modo, ambos expusieron la cercanía que mantienen y despejaron las versiones que habían comenzado a circular a partir de la primera imagen del viaje.

La foto de Prandi y su amigo que se hizo viral entre los usuarios en las redes (X)

La relación entre Prandi y Waizer no es nueva. El coreógrafo formó parte de uno de los momentos más importantes de la vida de la modelo, cuando se presentó como testigo en el juicio contra su exmarido, Claudio Contardi. En ese proceso, relató cómo había advertido el deterioro físico y emocional de Julieta durante el período en el que permaneció en una relación abusiva con el empresario.

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Durante una entrevista con el panel de Desayuno Americano (América), Waizer contó que había comenzado a percibir que la situación de Prandi se volvía cada vez más difícil de sostener. “Ella me contó lo que estaba pasando y yo me vi en la obligación, me adjudiqué esa responsabilidad. Era el único que sabía”, confió, visiblemente conmovido.

El mensaje entre Julieta y Sebastián en medio de su escapada en Brasil (Instagram)

El vínculo entre ambos se había fortalecido a partir de los viajes que realizaban por distintas provincias para dar clases. También habían viajado a Uruguay. En un comienzo, Waizer interpretaba que la conducta de Prandi estaba relacionada con sus hijos, a quienes había dejado al cuidado de una niñera y con los que tenía poco contacto durante esas jornadas. “Me pareció raro porque, con esa trayectoria que tenía, estar del lado de la docencia… Después aprendí que eso era un oxígeno para ella de dos o tres días”, explicó. “Yo veía y pensaba que era por los nenes que los dejó con la niñera, no tenía mucho acceso a ella”, recordó.

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“En el tercer viaje pegamos onda, yo veía que estaba súper tensa, somatizaba, mareada, siempre descompuesta, tomaba agua todo el tiempo, e incluso se ahogaba al dictar la clase”, relató. “Entonces, yo le hablé a Paul, que era el representante, y le dije que no estaba bien”, agregó el coreógrafo.“Después, me di cuenta de que no estaba bien de salud. Estaba raquítica y, encima, íbamos a provincias que la agasajaban, la invitaban a restaurantes, que luego se cancelaban por el miedo de salir a la habitación o por si llamaba a la habitación y ella no estaba. Él sabía todo”, sostuvo, en referencia a la situación que, según su testimonio, atravesaba la modelo durante la relación con Contardi.

El coreógrafo acompañó a la modelo durante el juicio contra su exmarido y prestó su testimonio ante la justicia (Instagram)

El relato de Waizer alcanzó uno de sus momentos más fuertes cuando recordó la ocasión en la que Prandi le contó con mayor detalle lo que estaba viviendo. “Cuando me lo cuenta fue terrible todo porque se dio en 25 minutos. Fue como una película, lo miraba Paul, no podía hablar nada”, relató. “Me acuerdo que cuando se abría la puerta del avión, él, Claudio Contardi, estaba ahí con su mirada fulminante, su energía, y ella se ponía pálida. De ser la más cariñosa se transformaba”, describió.

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Finalmente, el coreógrafo recordó el operativo de rescate improvisado que permitió sacar a la modelo de esa situación de control y asfixia. Su declaración volvió a adquirir relevancia a partir de la fotografía que Prandi compartió desde Brasil, donde ambos aparecen juntos durante el viaje que la modelo emprendió después de su separación de Emanuel Ortega.

Así, mientras la imagen publicada por El Ejército de LAM había generado especulaciones sobre un posible romance, Prandi se encargó de mostrar que Waizer es un amigo cercano que la acompaña desde hace años y que estuvo presente en uno de los períodos más complejos de su vida. Con su mensaje, “Gracias amigo de mi corazón”, y la respuesta de él, “En todas”, ambos dejaron expuesto el vínculo que mantienen mientras la modelo atraviesa el final de su matrimonio.

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