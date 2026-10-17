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‘100 días de engaño’ en Netflix: el k-drama que revive la Corea de 1932 con una historia de amor, espionaje y resistencia

Con Kim You-jung y Park Jin-young al frente, la serie presenta un romance entre operaciones encubiertas y conflictos políticos

Avance promocional de la serie surcoreana «100 días de engaño», ambientada en 1932 durante la ocupación japonesa de Corea.
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Si eres fan de los k-dramas históricos y te gustó Mr. Sunshine en el 2016, Netflix ha traído una nueva producción ambientada en un contexto histórico similar. Se trata de 100 días de engaño, un relato de romance y espionaje que se desarrolla durante la ocupación japonesa de Corea.

La serie, protagonizada por Kim You-jung y Park Jin-young, logró debutar en su país de origen con un buen promedo en el rating. Aunque aborda un tema sensible en la historia surcoreana, la ficción se ha ganado el favor del público local hasta el momento.

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Imágenes del kdrama "100 días de engaño"
La serie estrena dos episodios semanales vía Netflix, al mismo tiempo que su emisión en Corea del Sur (Netflix)

De qué trata la serie

100 días de engaño forma parte de las producciones especiales por el vigésimo aniversario de la cadena tvN. La trama transcurre en 1932, en Gyeongseong, el antiguo nombre de Seúl, cuando el dominio colonial japonés sobre Corea se encontraba en uno de sus períodos más difíciles y los movimientos clandestinos por la independencia operaban en secreto.

Kim You-jung interpreta a Lee Ga-kyung, la mejor carterista de la ciudad. Ella se gana la vida robando, hasta que las circunstancias la llevan a infiltrarse en el Gobierno General japonés bajo la identidad de una aprendiz de intérprete. Sin embargo, su misión la enfrenta a situaciones que ponen a prueba sus planes y la llevan a conocer a un funcionario con un pasado tan complejo como el suyo.

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Ese personaje es Sato Hideo, interpretado por Park Jin-young. Nacido con el nombre de Kim Tae-woong, fue un niño carterista que terminó bajo la protección de Sato Shinichi, un alto funcionario de la administración colonial. Tras pasar diez años fuera de Corea, el talentoso joven regresa como intérprete de élite, con dominio del inglés, el japonés y el coreano, para cumplir una misión importante.

Imágenes del kdrama "100 días de engaño"
Jin Seon-kyu interpreta a Sato Shinichi, un poderoso funcionario de la administración colonial japonesa (Netflix)

El encuentro entre Ga-kyung y Hideo da paso a un romance atravesado por el engaño, las diferencias sociales y las lealtades enfrentadas.

Espionaje y resistencia

La historia también sigue a Yoo So-ran (Kim Hyun-joo), francotiradora de un grupo clandestino que lucha por la independencia de Corea. Su misión personal de venganza se entrelaza con la de Yoo Philip, un corresponsal coreano-estadounidense al que da vida Lee Moo-saeng. Ambos participan en un plan para asesinar a Sato Shinichi, el alto funcionario interpretado por Jin Seon-kyu.

Imágenes del kdrama "100 días de engaño"
Kim Hyun-joo es Yoo So-ran, una francotiradora de la resistencia que anhela alcanzar una venganza personal (Netflix)

La producción cuenta con la dirección de Yoo In-sik, realizador detrás de Woo, una abogada extraordinaria y la franquicia Dr. Romantic, y el guion de Rhyu Bo-ri, responsable de Do You Like Brahms?

Un estreno con buenas cifras de audiencia

Imágenes del kdrama "100 días de engaño"
Lee Moo-Saeng es un corresponsal coreano-estadounidense que también tiene un objetivo pro-independencia (Netflix)

100 días de engaño debutó el 10 de octubre por tvN y también llegó ese día a Netflix para su distribución internacional. La primera temporada consta de 16 episodios, con emisiones los sábados y domingos. El calendario contempla dos capítulos por semana hasta finales de noviembre.

El rendimiento inicial en la televisión surcoreana fue alentador considerando que se emite en un canal de cable: alcanzó un promedio nacional del 7,6 % para su segundo capítulo, según datos de Nielsen Korea.

Ademásl, las reseñas especializadas destacan el trabajo de su reparto estelar, formado por actores con amplia trayectoria en la pantalla chica y el cine.

Kim You-jung, la protagonista femenina, fue en su momento una de las actrices infantiles más reconocidas de Corea del Sur. Al crecer, obtuvo los roles principales de Love in the Moonlight (2016), Backstreet Rookie (2020) y la película 20th Century Girl (2022).

Imágenes del kdrama "100 días de engaño"
Kim You-jung comenzó su carrera artística durante la infancia (Netflix)

Su compañero de reparto, Park Jin-young, es cantante, compositor y actor, además de integrante del grupo de K-pop GOT7. En televisión destacó con The Devil Judge (2021) y Yumi’s Cells (2021-2022), mientras que su trabajo en la película Christmas Carol (2022) le valió el premio a mejor actor revelación en los Baeksang Arts Awards de 2023.

La producción también prestó especial atención a la ambientación. Yoo In-sik reconoció ante la prensa la dificultad de recrear el período colonial debido a la escasez de edificios y lugares históricos originales.

Asimismo, Kim You-jung destacó que todo el equipo abordó el aspecto histórico con mucho respeto. Cuando leyeron el guion por primera vez, guardaron un minuto de silencio en memoria de los héroes de la independencia. “Conservé ese sentido de gratitud mientras filmaba. Me dio fuerza para seguir adelante”, relató.

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