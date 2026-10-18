Cuba

Alyanni T. Gómez: La cubana que devolvió la gloria a la isla en Miss Grand International

Tras romper una racha de 8 años de ausencia en el cuadro de honor, Alyanni T. Gómez celebra su título de quinta finalista con un “Grand Welcome” en Coral Gables, Florida

Integrantes de la comunidad cubana en el sur de Florida y seguidores del certamen se congregarán este 18 de octubre en Coral Gables para celebrar el desempeño de la delegada cubana (Cortesía: Alyanni T Gomez).
Integrantes de la comunidad cubana en el sur de Florida y seguidores del certamen se congregarán este 18 de octubre en Coral Gables para celebrar el desempeño de la delegada cubana (Cortesía: Alyanni T Gomez).
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El panorama de los concursos de belleza en la comunidad cubana vive uno de sus momentos más vibrantes. Alyanni T. Gómez, la deslumbrante representante de Miss Grand Cuba 2026, marcó un hito histórico tras su destacada participación en el certamen internacional celebrado en Tailandia.

Al posicionarse como quinta finalista (5th Runner-Up), el pasado 10 de octubre, la joven de 24 años rompió una racha de ocho años sin que la bandera de la isla figurara entre los puestos de honor del reconocido certamen global, consolidándose como una de las indiscutibles favoritas del continente americano.

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Para celebrar este logro que llena de orgullo a la diáspora, la Organización de Miss Grand Cuba ha preparado un recibimiento a la altura de su hazaña. El esperado “Grand Welcome” se llevará a cabo en el sur de Florida, donde la fanaticada podrá reunirse para vitorear a la soberana caribeña y rendir homenaje a su impecable desempeño en el escenario internacional.

La cita oficial para celebrar el triunfo de la delegada cubana está programada para el día de mañana, 18 de octubre de 2026 a las 7:30 PM. El evento promete reunir a familiares, miembros de la prensa, diseñadores, seguidores del mundo de las pasarelas y destacadas figuras de la comunidad cubana en el exilio.

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Alyanni T. Gómez, estudiante de odontología en la Florida International University (FIU) y actual Miss Grand Cuba 2026 (Cortesía: Alyanni T Gomez).
Alyanni T. Gómez, estudiante de odontología en la Florida International University (FIU) y actual Miss Grand Cuba 2026 (Cortesía: Alyanni T Gomez).

La velada no solo servirá para festejar el título de quinta finalista, sino también para reconocer el incansable esfuerzo de preparación liderado por el fotógrafo y director nacional Cristian Aguiar, quien posee la licencia oficial de la franquicia y ha sido clave en el resurgimiento de Cuba dentro del circuito de Miss Grand International.

El impacto de Alyanni en Tailandia: De Celia Cruz al vestido de gala

Durante su estancia en tierras asiáticas, Alyanni Gómez acaparó los titulares de la prensa internacional especializada en moda y entretenimiento. Su desenvolvimiento en el escenario combinó elegancia, carisma y una desbordante energía que no pasó desapercibida para el jurado.

Uno de los momentos más comentados a nivel global fue su presentación en la prueba de Trajes Nacionales. Alyanni rindió un emotivo y vibrante tributo a la legendaria Guarachera de Cuba, Celia Cruz. Envuelta en un espectacular diseño de plumas, brillantes y colores vivos, la reina de belleza bailó al ritmo de la salsa en plena pasarela, contagiando su alegría y raíces afrocubanas al público asistente.

Asimismo, su paso por las pruebas preliminares reafirmó su estatus de favorita. Su imponente presencia en un traje de gala negro de corte impecable recibió alabanzas unánimes por parte de los expertos, posicionándola desde las primeras etapas como una fuerte contendiente a la corona que en 2014 conquistó su compatriota Daryanne Lees, la única cubana en ostentar el título principal.

El impresionante vestido negro de Alyanni T. Gómez durante la competencia preliminar de Miss Grand International 2026 causó un enorme impacto en el mundo de los concursos de belleza debido a su audaz diseño arquitectónico y de alta costura.

Por qué el certamen y sus festejos se celebran en Florida

Para muchos resulta curioso que los eventos de Miss Grand Cuba y las celebraciones tras el certamen se organicen en territorio estadounidense en lugar de la propia isla. Esta dinámica responde a profundos factores históricos, políticos y logísticos que han moldeado la representación de Cuba en los certámenes de belleza globales durante más de seis décadas.

Ilustración de una reina de belleza frente a una costa urbana, bloques de texto informativos con iconos y el logotipo de Infobae.
Una infografía de Infobae detalla las causas históricas y operativas por las que el certamen Miss Grand Cuba funciona desde Florida, Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de esta plataforma en el extranjero, Alyanni T. Gómez no solo dejó en alto el nombre de su país en el Miss Grand International, sino que demuestra que la determinación, la cultura y la belleza cubana continúan brillando con fuerza en los escenarios más exigentes del mundo.

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