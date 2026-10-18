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River Plate visitará a Belgrano con la obligación de ganar para meterse en zona de playoffs del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Después de empatar y quedar en una posición adversa, el Millonario de Leo Ponzio chocará por la fecha 13 del Clausura contra el campeón del Apertura. Transmitirá ESPN Premium desde las 20:15

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15:30 hsHoy

Los convocados por Belgrano y River

La nómina del Pirata (@Belgrano)
La nómina del Pirata (@Belgrano)
La lista de convocados de Ponzio para River (@RiverPlate)
La lista de convocados de Ponzio para River (@RiverPlate)
15:24 hsHoy

Posibles formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrian Spörle; Adrián Sánchez, Fraco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Rámiro Hernándes y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Fausto Vera o Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Lautaro Pereyra; Thiago Almada, Ángel Correa y Sebastián Driussi o Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

15:20 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Belgrano y River Plate!

El Millonario visitará al Pirata en Córdoba por la fecha 13 del Torneo Clausura desde las 20:15. Luego de la final del Apertura que conquistó el cuadro local, el equipo de Leonardo Ponzio está obligado a ganar para meterse en zona de playoffs. Pablo Dóvalo será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Belgrano se impuso en la final del Torneo Aperura sobre River Plate en el cierre del primer semestre (REUTERS/Agustin Marcarian)
Belgrano se impuso en la final del Torneo Aperura sobre River Plate en el cierre del primer semestre (REUTERS/Agustin Marcarian)

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