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Racing e Independiente se enfrentarán en el Cilindro en una nueva edición del clásico de Avellaneda: hora, TV y formaciones

Tanto la Academia como el Rojo arribarán al encuentro por la fecha 13 del Torneo Clausura con la obligación de ganar para revertir su adverso presente. Transmitirán desde las 14:45 ESPN Premium y TNT Sports

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15:30 hsHoy

¿Cómo llegan los equipos al clásico de Avellaneda?

El choque en el Cilindro de Avellaneda contará con el condimento especial de que ambas instituciones tienen un presente adverso. Tras la destitución de Juan Pablo Vojvoda, Chirola Romero se hizo cargo de tomar las riendas de un Racing que acumula cinco derrotas en sus últimas siete presentaciones. Luego de perder por 2-0 contra Belgrano de local, la Academia se ubica 13° en la zona B con 11 unidades.

Del otro lado de la vereda, Independiente también llega con una actualidad cuestionada por su público. Más allá de que marcha séptimo con 17 puntos en el grupo A, la caída por goleada 4-1 contra Instituto de local y el empate sin goles contra Talleres pusieron al entrenador Jadson Viera en el foco de las críticas.

15:15 hsHoy

Las listas de convocados de Racing e Independiente

Con la ausencia de Matko Miljevic, los convocados por Chirola Romero para el clásico (@RacingClub)
Con la ausencia de Matko Miljevic, los convocados por Chirola Romero para el clásico (@RacingClub)
La nómina del equipo dirigido por Jadson Viera (@Independiente)
La nómina del equipo dirigido por Jadson Viera (@Independiente)
15:13 hsHoy

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Gastón Lodico, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza o Matías Zaracho, Tomás Conechny; Lautaro Diaz, Adrián Martínez. DT: Sebastián Romero.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala o Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila, Matías Abaldo o Luciano Cabral. DT: Jadson Viera.

15:10 hsHoy

¡Bienvenidos a la cobertura del clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente!

En una edición en la que ambos llegan con un complejo presente, la Academia recibirá al Rojo en el Cilindro por la fecha 13 del Torneo Clausura. La acción iniciará a las 14:45 y contará con el arbitraje de Facundo Tello. Se podrá ver por ESPN Premium y TNT Sports.

Fotografía dividida con jugadores de Racing Club festejando a la izquierda y futbolistas de Independiente abrazados a la derecha
Racing e Independiente afrontarán una nueva edición del clásico de Avellaneda

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