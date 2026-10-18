Racing e Independiente se enfrentarán en el Cilindro en una nueva edición del clásico de Avellaneda: hora, TV y formaciones

Últimas noticias

River Plate visitará a Belgrano con la obligación de ganar para meterse en zona de playoffs del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones Después de empatar y quedar en una posición adversa, el Millonario de Leo Ponzio chocará por la fecha 13 del Clausura contra el campeón del Apertura. Transmitirá ESPN Premium desde las 20:15

La increíble pelea por el título entre un boxeador 20 centímetros más alto que su rival que se definió por nocaut en el último segundo: “Fue dramático” Cuando parecía que la definición se iba a las tarjetas, Sebastian Fundora sorprendió al imponerse por la vía rápida

Qué dice el último parte médico sobre el estado de salud del Dibu Martínez luego de su operación por la fractura de mandíbula El Chelsea FC actualizó el panorama del arquero argentino, que se recupera en su casa tras sufrir la lesión en el partido ante el Everton

La promesa del tenis que superó un tumor, sufrió la pérdida de su padre y encontró en su mamá el sostén para soñar con ser profesional Juani Carnevale, de 12 años, se consagró campeón nacional en Salta tras una operación que lo mantuvo seis meses sin entrenarse