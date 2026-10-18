Un subcampeón del mundo con la Selección visitó a Emiliano Martínez tras su cirugía de mandíbula: su emotivo mensaje

El posteo del Dibu luego de su operación (@emi_martinez26)

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El ex defensor Federico Fernández, subcampeón del mundo con la selección argentina en Brasil 2014, visitó este domingo a Emiliano Martínez en la clínica londinense donde el arquero fue operado por una fractura de mandíbula. El ex zaguero compartió una fotografía junto al guardameta y le dedicó un mensaje de aliento a través de sus redes sociales.

“Amigo, me alegro de que todo haya salido bien y que estés en el camino de la recuperación”, escribió Fernández, surgido de las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata y con pasos posteriores por Napoli, Getafe, Swansea, Newcastle, Elche y Al-Duhail.

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La imagen que acompañó el posteo mostró a Martínez todavía sin poder sonreír completamente por la intervención reciente, aunque con el pulgar levantado como gesto de tranquilidad.

Martínez sufrió el impacto durante el partido que el Chelsea disputó ante Everton por la Premier League, cuando chocó de frente con el defensor Jarrad Branthwaite en una disputa aérea dentro del área. El arquero permaneció tendido sobre el césped durante más de ocho minutos mientras el cuerpo médico le suministraba oxígeno antes de retirarlo en camilla hacia una ambulancia.

El entrenador del conjunto londinense Xabi Alonso, en declaraciones posteriores al partido, indicó que el arquero también sufrió una conmoción cerebral a raíz del impacto, aunque el club precisó que no se detectaron daños cerebrales serios.

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Fede Fernández visitó al Dibu Martínez (@federicofernandez89)

Horas después de la intervención, el marplatense usó su cuenta de Instagram para llevar tranquilidad a sus seguidores. “Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en cero. En unas semanas volvemos ya”, escribió, en referencia al triunfo por 2 a 0 que su equipo había logrado ante Everton pese a su ausencia.

La publicación incluyó una fotografía en la que se lo vio desde la camilla de la habitación, con la zona del golpe todavía visible. El guardameta deberá afrontar un proceso de recuperación de entre un mes y un mes y medio, de acuerdo con las estimaciones difundidas tras la cirugía, un plazo que lo mantendrá fuera de las canchas durante varias semanas.

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La lesión de Martínez también repercutió en los planes de Lionel Scaloni de cara a la última ventana internacional del año. El entrenador no podrá contar con su arquero titular para los dos amistosos programados en noviembre: el 13 ante Uruguay en Buenos Aires y el 17 frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Entre los nombres que podrían ocupar el arco albiceleste figura Gerónimo Rulli, quien ya reemplazó a Martínez en compromisos anteriores y cuenta con la confianza del cuerpo técnico tras haber integrado los planteles campeones de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Copa América 2024. También aparecen como alternativas Juan Musso, del Atlético de Madrid, y Santiago Beltrán, arquero titular de River Plate.

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Fernández, de 37 años, fue titular del equipo argentino dirigido por Alejandro Sabella que fue subcampeón en el Mundial de Brasil 2014, torneo en el que el equipo cayó 1-0 en la final ante Alemania. El ex defensor, retirado de la actividad profesional en diciembre de 2024 tras ganar el Trofeo de Campeones en su vuelta a Estudiantes de La Plata, mantiene un vínculo cercano con varios referentes de la selección y suele manifestar públicamente su apoyo a ex compañeros en momentos de dificultad física.

En tanto que este domingo el club londinense brindó el último parte médico del estado de salud del Dibu Martínez e informó que la operación había sido exitosa y le deseó una pronta recuperación al guardameta marplatense.

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