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El presentador de la UFC explica las claves de la victoria de Justin Gaethje sobre Ilia Topuria: “Ha estado en guerras y ha sobrevivido”

La voz más reconocida de las peleas ha admitido que creía que iba a ganar el estadounidense

El combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje (REUTERS)
El combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje (REUTERS)
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Lunes 15 de junio de 2026. Ilia Topuria cae ante Justin Gaethje en el combate estelar de la noche en la Casa Blanca. Han pasado cuatro meses y todavía la pelea sigue dando que hablar. Bruce Buffer, la voz más reconocible de la UFC, ha explicado en una charla con el streamer N3on por qué veía al estadounidense como un rival muy complicado para el hispanogeorgiano. Y aunque no suele dar pronósticos, ha admitido que pensaba que Gaethje ganaría.

El Matador llegaba como campeón invicto de peso ligero (17-0) y como gran favorito. Ya había defendido dos veces el cinturón, primero contra Max Holloway y después frente a Charles Oliveira. Ambos por KO. Esta vez tocó perder, y con ello la racha, tras cuatro asaltos que acabaron con grandes daños en el rostro del español.

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Las cuotas daban a Gaethje el favor de 5-1, pero Buffer lo veía de otra manera: “Les dije a todo el mundo: ‘Mira, yo no doy predicciones de peleas, pero te lo digo ahora mismo y no apuesto en peleas. Si vas a apostar en una pelea, este es un regalo de Dios’”. Se refería a Gaethje.

El estadounidense ha derrotado al hispano-georgiano ante la Casa Blanca.

Huesos duros y un puño de “camión diésel”

Según Buffer, las cuotas no reflejaban de verdad el peligro del estadounidense. “Tiene los huesos duros, ha pasado por guerras muy duras y ha sobrevivido”, ha señalado. Además, ha dicho que es muy difícil de noquear y que, como te dirá cualquier luchador de la UFC, en la categoría de los 70 kilos nadie pega más fuerte.

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El streamer ha recordado que Khabib Nurmagomedov decía que Gaethje golpea como un camión. Buffer fue más allá: “Pega como un camión diésel”.

Dos luchadores en la jaula de UFC. Uno, con shorts blancos, patea al otro, con guantes rojos y el rostro ensangrentado. Se ven tatuajes y la malla de la jaula
Patada de Justin Gaethje a Ilia Topuria en la Casa Blanca. (Associated Press)

Las “aguas profundas” que cambiaron la pelea

La clave, según Buffer, estaba en llevar el combate a las “aguas profundas”: la parte más exigente de la pelea, con más intercambio de golpes. “Sabía que iba a ser la pelea más difícil para Topuria. Venía de una racha al estilo Mike Tyson, en la que los peleadores acababan noqueados en el primer o segundo asalto. Así que, una vez que lo trasladas a aguas profundas, es una pelea totalmente distinta para él”.

Topuria tuvo su momento. En el segundo asalto pudo noquear a Gaethje con un golpe al hígado, pero el estadounidense sobrevivió y terminó imponiéndose.

Buffer, que ha insistido en que no quiere faltarle el respeto a El Matador, ha reconocido su entereza: “Topuria recibió una tremenda cantidad de castigo y seguía para adelante. Pero ese es el efecto de estar en aguas profundas, y por eso pensé que Gaethje ganaría esa pelea”.

Ilia Topuria tras el combate en la Casa Blanca ante Justin Gaethje (REUTERS/Jonathan Ernst)
Ilia Topuria tras el combate en la Casa Blanca ante Justin Gaethje (REUTERS/Jonathan Ernst)

Una apuesta de 10.000 dólares

Eso sí, no apostó. “Ojalá hubiera apostado 10.000 dólares, pero no lo hice”, ha admitido entre risas. N3on le respondió que hubiera ganado mucho dinero, y Buffer concretó la cifra: unos 50.000 dólares.

Justin Gaethje le arrebata el cinturón a Topuria. (Amber Searls/Imagn Images)
Justin Gaethje le arrebata el cinturón a Topuria. (Amber Searls/Imagn Images)

Topuria quiere la revancha

Topuria, sancionado con una suspensión médica de 180 días, ya está recuperado y ha vuelto a entrenar. Ha pedido la revancha, pero Gaethje, que prepara su primera defensa del título, quiere enfrentarse a Arman Tsarukyan. Ambos han acordado el combate de palabra y Dana White, presidente de la UFC, también ha reconocido el lugar de Tsarukyan en la lucha por el cinturón. Mientras tanto, Topuria podría tener que ganarse otra oportunidad por el título con una victoria en su regreso.

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