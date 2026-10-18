El look de Juana Viale para el Día de la Madre: seda natural, corsetería y pantalón de crepe

En el marco del Día de la Madre, Juana Viale apostó por un outfit moderno y de color negro para abrir su ciclo (Almorzando con Juana – El Trece)

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El comienzo de Almorzando con Juana tuvo un motivo especial este domingo, ya que la emisión coincidió con el Día de la Madre. Como suele hacer antes de recibir a sus invitados, Juana Viale dedicó unos minutos a presentar el look elegido para la ocasión y compartió un saludo para todas las mujeres que celebraban su día. Para esta edición, la conductora volvió a confiar en un diseño de Evangelina Bomparola, con una propuesta que describió frente a las cámaras.

“Hola, hola, ¿cómo están en sus casas? Feliz domingo a todas las mamás en nuestro día. Que amamos a nuestros hijitos, así que un beso a todas”, expresó Viale al inicio de la emisión. “Obviamente nos están agasajando, lo estamos celebrando, nos regalaron flores o nos hicieron un desayuno, un dibujo, un desayuno incomible, riquísimo. Esas cosas que nos hacen nuestros hijos”, comentó, entre risas, frente a las cámaras.

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Después de saludar a todas las madres, la conductora también se refirió a su propia celebración. “Feliz también mi día. Estoy muy feliz y muy orgullosa de mis hijos”, afirmó. Luego agradeció el gesto de sus hijos con un beso y agregó, en tono de broma: “Mamá está trabajando. Es mentirita”. Con esa introducción, Viale combinó el saludo por la fecha con una referencia a su vida familiar antes de comenzar a detallar el vestuario elegido para la emisión.

Juana Viale lució un conjunto negro sin tirantes en la emisión dominical del mediodía (StoryLab)

La propuesta estuvo compuesta por un top strapless de seda natural, de corte asimétrico y largo irregular, con corsetería. La conductora lo combinó con un pantalón de crepe de seda natural que incluía bolsillos. “Miren qué belleza esto. Este es un lookazo comodísimo, fácil, sexy, muy lindo para las madres”, describió mientras mostraba las prendas frente a las cámaras. Luego confirmó que todo el conjunto pertenecía a Evangelina Bomparola, diseñadora a la que volvió a elegir para su presentación de domingo.

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“Tiene unas cosas muy hermosas”, comentó Viale sobre la propuesta de Bomparola.“Me peinó Juan Fojo para Infinito Studio, que me hizo un recogido torzadito muy lindo”, detalló. “Te digo que lo hicieron a Juan, lo hiciste a la velocidad de la luz ahora que veo todo esto. Pues llegué con mucho tiempo”, señaló. La descripción del look continuó con el maquillaje, que estuvo a cargo de Cris Sepúlveda: “Me hizo con un esfumado ¿ocre? ¿Humo? Un esfumado humo”, dijo antes de cerrar la presentación con una referencia a sus redes sociales.

La conductora volvió a lucir un diseño de Evangelina Bomparola en el Día de la Madre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de Bomparola para esta emisión se produjo después de que el domingo anterior Viale también hubiera lucido un diseño exclusivo de la misma creadora. En aquella oportunidad, la conductora comenzó el programa con una presentación en la que intentó ubicarse en el calendario. “Así que quién les dice que empezamos a hablar muy difícil”, bromeó antes de referirse a las condiciones meteorológicas de ese domingo. Luego mencionó los cambios de temperatura y la humedad en una frase dirigida al fenómeno climático: “Este domingo especial va a ser así la descripción del clima, porque El Niño está muy caprichoso, muchacho. Que se deje de joder este niño... Basta”.

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Finalmente, Viale detalló las prendas que había elegido para esa emisión. “Tengo una camisa de seda natural color azul calipso con puños smoking. Esta camisa me parece soñada. Me encanta”, explicó. “Y la combinamos con un pantalón estampado de animal print. Nunca me hubiese animado a hacer esta combinación, pero qué bien queda”, señaló.

Para una nueva entrega de su ciclo dominical, Juana Viale decidió lucir un outfit casual de Evangelina Bomparola y atrapó la atención de su audiencia (Almorzando con Juana – El Trece)

Luego confirmó nuevamente que todo el conjunto pertenecía a Evangelina Bomparola y se detuvo en uno de los accesorios que completaban la propuesta: un cinturón reversible de dos colores, con hebillas intercambiables realizadas a mano. “Atenti... Aguanten los oficios”, expresó Juana al destacar el trabajo artesanal detrás del accesorio. De esta manera, la conductora no solo describió las prendas que llevaba, sino que también hizo hincapié en la confección y en las técnicas utilizadas para completar el conjunto.

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Entre el saludo por el Día de la Madre, las referencias a sus hijos, los comentarios sobre su abuela y la descripción de cada prenda, Juana Viale volvió a convertir el inicio de Almorzando con Juana en una presentación con identidad propia. En esta oportunidad, el look de Evangelina Bomparola estuvo compuesto por prendas de seda natural, un pantalón de crepe, un peinado recogido y un maquillaje en tonos humo, una combinación que la conductora presentó ante las cámaras antes de dar comienzo a la emisión.