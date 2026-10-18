Economía

El cheque de bienvenida: cuánto cuesta criar a un bebé durante su primer año de vida

Qué gastos pesan más, por qué lo más caro no es lo que se compra y cuánto subió el costo de crianza en los últimos doce meses

Un bebé recién nacido con ropa blanca toma leche de un biberón sostenido por la mano de un adulto.
El costo de criar a un recién nacido aumentó 30,6% en el último año. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Nadie nace con un manual bajo el brazo, pero casi todos los bebés llegan con una factura invisible. Antes de que dé su primer paso o diga su primera palabra, hay una larga lista de cosas que hacen falta: comida, ropa, abrigo, controles médicos, traslados y, sobre todo, alguien que esté pendiente de él casi todo el día. Para quienes están esperando un hijo, la pregunta es inevitable: ¿cuánto cuesta todo esto?

El Indec acaba de dar una respuesta concreta. Según su último informe, criar a un bebé menor de un año costó en septiembre $570.832 por mes. Si ese valor se mantuviera durante los doce meses del primer año de vida, el cheque de bienvenida que trae cada bebé sería de 6.849.984 pesos.

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Son casi siete millones de pesos, una cifra que puede asustar a cualquiera. Conviene mirarla con calma, porque no toda esa plata sale necesariamente del bolsillo de los padres, y entender de qué está hecha ayuda a planificar mejor.

En términos más cotidianos, el valor mensual equivale a unos $19.000 por día. Es lo que, según el Indec, hace falta cada jornada para que un bebé esté bien alimentado, abrigado, atendido y cuidado.

Qué entra en la cuenta

El Indec arma este número con dos grandes componentes. El primero son los bienes y servicios que necesita un bebé para crecer: la comida, la ropa, el transporte, la salud, la educación y la vivienda, es decir, esa canasta de gastos básicos que el organismo usa todos los meses para medir la pobreza. Como un bebé necesita bastante menos que un adulto, se toma una proporción de ese valor. En septiembre, esa parte fue de $184.912 por mes, lo que da $2.218.944 en el año.

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Un paquete abierto de toallitas húmedas sobre un cambiador gris junto a una pila de pañales, un body blanco, calcetines de bebé, y peluches de oso y elefante.
Los pañales, la ropita y el resto de los bienes y servicios cuestan $184.912 por mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo componente es el que más pesa y el que menos se ve: el cuidado. Un bebé no puede quedarse solo ni un minuto, y alguien tiene que dedicarle su tiempo. El Indec calcula cuántas horas de atención necesita y las traduce en plata, como si hubiera que pagarle a una persona para que se encargue. Para los menores de un año, estima siete horas diarias, es decir, 147 horas por mes, y las valúa en unos $2.625 la hora, tomando el sueldo de quienes trabajan cuidando personas en casas particulares. El resultado fue de $385.920 al mes, o $4.631.040 en el año.

El tiempo también tiene precio

Aquí está la clave para leer bien el número. De los $570.832 mensuales, alrededor de dos tercios (el 67,6%) corresponden al cuidado, y apenas un tercio (el 32,4%) a bienes y servicios. Dicho de otro modo, lo más caro de tener un bebé no es lo que se compra, sino el tiempo que hay que dedicarle.

Eso no significa que cada familia desembolse esos casi cuatro millones y medio de pesos anuales. En la mayoría de los hogares, ese cuidado lo ponen mamá, papá, abuelos u otros familiares, sin cobrar. Pero el informe del Indec lo hace visible y le pone un valor: es trabajo real, que existe aunque no se pague. Y, si se tiene que contratar a alguien o pagar una guardería, ese gasto aparece de golpe en la economía familiar.

Las siete horas diarias salen de una cuenta sencilla: se parte de una jornada laboral de ocho horas y se resta una, porque la ley contempla una reducción de la jornada para quienes cuidan a bebés.

Cuánto aumentó en un año

El costo de criar a un bebé viene subiendo con fuerza. En septiembre de 2025, la canasta para menores de un año era de $436.988 por mes. En doce meses, el valor aumentó un 30,6 por ciento. Si se hubiera mantenido esa cifra durante un año completo, el total habría sido de $5.243.856, unos $1.606.128 menos que el actual.

La niñera habría permitido el ingreso de apartamenteros a la vivienda: robaron electrodomésticos, joyas y dinero en efectivo - crédito Freepik
El costo del cuidado subió 27,1% en los últimos doce meses. (Freepik)

El aumento no fue parejo. La parte de bienes y servicios se incrementó más rápido: pasó de $133.300 a $184.912 por mes, un 38,7% más. El cuidado, en cambio, subió de $303.687 a $385.920, un 27,1 por ciento. Para los padres, eso se nota sobre todo en el changuito del supermercado, en la ropa y en los gastos de todos los días.

Y después del primer año, ¿qué pasa?

Quien piense que lo más caro ya pasó al cumplir el año se lleva una sorpresa. Para los chicos de 1 a 3 años, el Indec calcula una canasta de $679.816 por mes, unos $108.984 más que en el primer año. Como todavía no van a la escuela, necesitan más horas de cuidado: ocho por día, en lugar de siete. Esa es la etapa más cara de la lista del Indec.

Más adelante, cuando empieza el jardín, el costo del cuidado baja, aunque los gastos en bienes y servicios siguen subiendo a medida que los chicos crecen. En total, contando bienes, servicios y cuidado, un niño de 4 a 5 años demanda $579.752 por mes y uno de 6 a 12 años implica un costo de $728.850 mensuales.

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