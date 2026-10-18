El penal con el que Independiente le empató a Racing, bajo la lupa: qué dice el reglamento

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*El penal a Meza y su tanto desde los doce pasos

En medio de un trámite parejo, el clásico de Avellaneda lo tuvo a Racing en ventaja con el tanto de Matías Zaracho en el primer tiempo del partido en el Cilindro. Sin embargo, en el complemento llegó la igualdad para Independiente mediante uno de los mejores futbolistas del Rojo: Maximiliano Meza.

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El propio ex River Plate recibió dentro del área y Gonzalo Escudero intentó despejar la pelota, pero le terminó pegando a su rival. De inmediato, el árbitro Facundo Tello sancionó penal, aunque la jugada debió ser analizada a instancias del VAR por una posible posición adelantada que luego se comprobó que era inexistente.

La decisión del juez fue la correcta. Se produjo una disputa por la pelota en la que el jugador de Racing, en su intención de llegar primero para ejecutar el despeje, levantó la pierna y realizó un movimiento que terminó impactando de manera directa sobre el pie del adversario.

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Si bien la acción se enmarca en una disputa legítima por la posesión del balón, el futbolista no midió adecuadamente las consecuencias de su intervención, asumiendo un riesgo evitable que compromete la integridad física del rival.

Esta conducta debe ser considerada una acción imprudente, al existir una falta de precaución en la ejecución del gesto técnico y el contacto mereció ser analizado. En consecuencia, la decisión arbitral de sancionar tiro penal a favor de Independiente resulta correcta, al tratarse de una infracción cometida dentro del área penal.

Con el empate el elenco conducido por Jádson Viera ganó en confianza y fue por el segundo tanto. Tuvo chances para poder desnivelar el marcador, pero falló en la puntería.

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El ritmo creció en intensidad y Racing también hizo lo suyo con la pelota parada y en llegadas en las que no logró convertir al fallar en el último pase.

Luego del encuentro Meza sostuvo en diálogo con ESPN que “creo que lo podíamos haber ganado. El segundo tiempo con buen juego supimos sacar el partido adelante. En el primer tiempo ellos ganaron el 1-1 y se pusieron en ventaja”.

“En el primer tiempo no jugamos bien y en la última parte no tuvimos puntería. Estamos dando la vida pese a lo externo y de lo que pasa afuera”, agregó el jugador de 33 años.

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El clásico de Avellaneda terminó igualado 1-1. Con este resultado Independiente se mantiene entre los que están consiguiendo su pase a los octavos de final ya que ocupa la séptima plaza en la Zona A. Mientras que Racing es 13º en la Zona B y está a 6 puntos de Barracas Central, el último de su grupo que hoy se está metiendo en los playoffs.

En la próxima fecha ambos equipos de Avellaneda volverán a jugar el domingo. Independiente recibirá a Boca Juniors desde las 17.00. Mientras que Racing visitará a River Plate a partir de las 19.00. Luego quedarán dos jornadas para terminar la fase regular que definirán a los 16 conjuntos que disputarán los octavos de final del Torneo Clausura.

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