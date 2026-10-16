‘Diddy’ Combs cambia de prisión tras reportes sobre lujos y privilegios tras las rejas

El vocero de Combs sostuvo que el traslado responde a criterios de seguridad y bienestar del detenido (Foto Mark Von Holden/Invision/AP, archivo)

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El rapero y productor Sean “Diddy” Combs fue trasladado este viernes 16 de octubre desde la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, hasta la FCI Allenwood Low, un centro de baja seguridad en Pensilvania. Así lo confirmó un vocero de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) a varios medios estadounidenses.

El cambio se produjo luego de que el músico fuese llevado a un hospital por una lesión en la cabeza. Hace poco también trascendieron reportes sobre presuntos privilegios de Diddy dentro del penal, entre ellos acceso a alcohol, celulares y masajes “contratados” a otros reclusos.

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El vocero de Combs, Juda Engelmayer, emitió un comunicado tras conocerse el traslado. “Apreciamos que la Oficina Federal de Prisiones tome en serio la seguridad de Sean y de todos los involucrados”, citó People. “Su traslado de una instalación de baja seguridad a otra es una distinción importante y, si bien no podemos hablar sobre las razones específicas de la BOP para el movimiento, es consistente con una decisión tomada pensando en la seguridad”, agregó.

Los reportes sobre privilegios dentro de Fort Dix

Sean 'Diddy' Combs habría accedido a un teléfono celular de contrabando (Captura de video/NBC News)

El pasado 29 de septiembre, NBC News publicó una investigación sobre la vida del músico dentro de Fort Dix. Según el reporte, basado en fotografías, videos y testimonios de cuatro hombres que compartieron unidad con Combs, el intérprete pagaba a otros reclusos para que cocinaran, limpiaran, le hicieran la cama y le lavaran la ropa. Incluso contaba con un recluso que le daba masajes al estilo chino.

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“Esto no es la mierda normal que se ve en la cárcel. Esto es de ricos”, relató uno de los reclusos citados por NBC News. “Parece una locura, pero de nuevo, es Diddy”, añadió. El reporte también incluyó registros de Combs en aparente uso de un teléfono celular de contrabando.

Tras la publicación, Combs fue puesto en confinamiento solitario y su fecha de liberación se postergó. La salida del empresario estaba fijada originalmente para el 8 de mayo de 2028, luego se adelantó al 21 de enero de ese año y finalmente quedó establecida para el 2 de marzo de 2028.

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La versión oficial sobre la presunta pelea

Las autoridades federales negaron que Combs hubiera protagonizado una pelea con Christopher “Dudus” Coke. (EFE/GUILLAUME HORCAJUELO)

El traslado también se da un día después de que la BOP desmintiera versiones sobre una pelea de Combs con el narcotraficante Christopher “Dudus” Coke. TMZ y PEOPLE habían reportado que el músico fue hospitalizado el sábado 10 de octubre por una lesión en la cabeza producto de un altercado con Coke.

“Si bien, por razones de privacidad, seguridad y protección, no comentamos sobre las condiciones de reclusión de ningún individuo bajo nuestra custodia, podemos decirles que la historia a la que se refieren es falsa y no ocurrió”, declaró un vocero de la agencia a USA Today el jueves 15 de octubre.

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La institución confirmó únicamente que Combs permanecía bajo custodia federal en Fort Dix hasta ese momento, sin ofrecer detalles adicionales.

Combs, de 56 años, cumple una sentencia de 50 meses tras ser declarado culpable en julio pasado de dos cargos de transporte con fines de prostitución, por trasladar a sus parejas y a trabajadores sexuales a través de distintos estados para participar en los encuentros que él mismo denominaba “freak offs”. El jurado lo absolvió de los cargos más graves de tráfico sexual y crimen organizado, que contemplaban la posibilidad de cadena perpetua.