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Boca Juniors publicó un video de Leandro Paredes que ilusionó a los hinchas de cara a la revancha con Vasco da Gama

El capitán xeneize trabaja a contrarreloj para estar disponible de cara al partido en Brasil

Leandro Paredes volvió a entrenarse en Boca

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Boca aguarda por la recuperación de Leandro Paredes para definir si podrá jugar el próximo martes la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, una decisión que también puede influir en la recta final del Torneo Clausura, el Superclásico con River y la Copa Argentina. Por lo pronto, el cuerpo técnico definió que el capitán viaje con la delegación que estará conformada por un total de 33 jugadores. En tanto, el club compartió imágenes en la que se lo ve haciendo movimientos en mejor condición física.

Luego del triunfo ante Talleres de Córdoba por el Torneo Clausura, Rodolfo Arruabarrena comentó sobre la rehabilitación del 5: “No sé de dónde salen las versiones (de que jugará). Para prevenir, va a ir todo el plantel a Brasil. Leandro está en su recuperación. Él siempre quiere estar y para nosotros es importante, pero hay tiempos”. El Vasco ahondó: “Del 1 al 10, está 5. Hay que preguntarle a él cómo se siente, pero la verdad que quiere estar siempre y para nosotros teniéndolo ahí, es complicado decirle que no. Ya veré llegado el momento. Hablaré con la parte médica, que es lo que me interesa, y con él también para ver cómo vamos a ir con Vasco”.

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Paredes sufrió un desgarro grado 2 (no informado oficialmente por el cuerpo médico boquense) en su isquiotibial derecho luego de ingresar en el segundo tiempo y disputar 15 minutos ante Instituto de Córdoba. Este tipo de ruptura fibrilar suele requerir como mínimo 21 días de recuperación, pero el futbolista apenas habrá completado 11 días el martes.

El cuerpo técnico seguirá su evolución día a día para resolver si puede integrar la formación inicial frente al conjunto brasileño o, al menos, ocupar un lugar entre los suplentes e ingresar durante el partido, según pudo averiguar Infobae. Arruabarrena había anticipado la gravedad de la situación tras el encuentro ante Instituto: “Lea se lesionó. Se tendrá que hacer los estudios, pero al salir y por las caras... No estuve con él, pero supongo que para el martes está descartado”.

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La historia que subió Paredes en las últimas horas
La historia que subió Paredes en las últimas horas

Paredes intenta acelerar los plazos para ser considerado en el Maracaná. Aunque todavía no se entrenó junto al resto de sus compañeros, el campeón del mundo ya había publicado en sus historias de Instagram una imagen con una pelota, la canción Valiente y corazones azul y oro.

Su eventual presencia se definirá mientras Boca atraviesa una seguidilla de compromisos que incluye la visita a Independiente, el domingo 25 de octubre en Avellaneda, y el clásico ante River, previsto para el domingo 1° de noviembre en la Bombonera. Después, el equipo recibirá a Defensa y Justicia en la última fecha de la fase regular del Clausura, con día y horario aún por confirmar. El 14 de noviembre disputará las semifinales de la Copa Argentina contra Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

La derrota por 1-0 frente a Vasco da Gama en la Bombonera dejó a Boca obligado a revertir la serie. Arruabarrena había explicado el impacto de las ausencias en el funcionamiento: “Sabemos lo que significa Leandro para nosotros, Leandro y Tomi (Aranda, también lesionado) nos dan esa pausa que necesitamos, tenemos una idea, y hoy nos aceleramos o estuvimos imprecisos. La categoría de Leandro no la voy a descubrir yo. Pero tenemos jugadores con los que podemos jugar mejor”.

Rodrigo Battaglia aparece como otra opción para el cruce en Río de Janeiro. El volante se recuperó por completo de una rotura del tendón de Aquiles y concretó ante Talleres su regreso oficial. Por otra parte, Alan Velasco volvería a estar disponible en Brasil y el DT analiza la posibilidad de ubicarlo como titular. El ex Independiente sufrió una distensión en el aductor izquierdo durante la victoria ante Unión de Santa Fe y se perdió los últimos tres partidos de Boca. El atacante llegará al encuentro en Brasil con más de dos semanas completas de recuperación, una condición que lo deja cerca de recibir el alta médica.

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