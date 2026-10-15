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El detrás de escena del gol anulado a River Plate ante Sarmiento: qué dice el reglamento sobre la mano de Fausto Vera

El brazo del mediocampista ocupó una posición antinatural y sumó un movimiento adicional hacia el balón, elementos que motivaron la recomendación de revisión al árbitro

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El árbitro Sebastián Zunino invalidó el gol de empate de Gonzalo Montiel ante Sarmiento de Junín, luego de una revisión del VAR que detectó una infracción de mano del mediocampista Fausto Vera en la jugada previa al centro. El defensor de River Plate había definido de cabeza tras el pase de Vera, pero el juez dio marcha atrás a su decisión inicial después de observar las imágenes en el monitor ubicado al borde del campo de juego.

Tras analizar los fundamentos técnicos de la sanción, el foco debe estar en la posición del brazo del futbolista que ejecutó el centro. No estamos ante un simple contacto accidental del balón con la mano. De esta manera, la conclusión es que Vera ocupó con su brazo un espacio antinatural respecto del movimiento corporal que desarrollaba y, además, ejecutó un movimiento adicional hacia el balón, dos elementos que constituyen los fundamentos técnicos para considerar la acción como una infracción sancionable según la Regla 12 del reglamento.

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A diferencia de otras intervenciones del sistema de videoarbitraje, esta decisión no respondió a una resolución meramente factual, sino a una valoración interpretativa por parte del árbitro. Si bien el contacto del balón con el brazo puede comprobarse objetivamente, determinar si su posición es antinatural, si existe un movimiento adicional y si corresponde sancionar una infracción exige una valoración arbitral.

Ese matiz explica el procedimiento que se desencadenó en la cancha. Al identificar una posible infracción clara y manifiesta en la fase ofensiva que culminó en gol, el VAR recomendó una revisión en el terreno de juego (OFR) para que Zunino observara las imágenes por sus propios medios, interpretara la acción y adoptara la decisión definitiva. Tras ese chequeo, el árbitro consideró que existió una infracción de mano previa al tanto y, en consecuencia, invalidó la conquista lograda por Montiel.

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La jugada se produjo durante el encuentro pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura entre Sarmiento y River, disputado en el estadio Eva Perón de Junín y que terminó con igualdad 1-1. El gol de Montiel hubiera significado el empate transitorio para el equipo de Leonardo Ponzio, que necesitaba sumar de a tres para meterse en zona de clasificación a los playoffs del campeonato.

River Plate igualó 1-1 ante Sarmiento en el estadio Eva Perón de Junín, por el partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura. El Verde se adelantó a los 14 minutos con un gol de Julián Contrera, tras un desborde de Julián Mavilla por el sector derecho. En la segunda mitad, el equipo de Leonardo Ponzio mejoró su rendimiento con las apariciones de Thiago Almada y Ángel Correa, lo que derivó en una serie de llegadas de Gonzalo Montiel. El defensor marcó dos goles, aunque el primero fue el anulado antes mencionado por el árbitro Sebastián Zunino tras una revisión del VAR. Montiel decretó el empate definitivo a 20 minutos del final, con asistencia de Almada.

Con este resultado, River se mantiene fuera de los puestos de clasificación a los playoffs y conserva su lugar en la zona de acceso a la Copa Sudamericana 2027 por la Tabla Anual. Sarmiento, por su parte, llegó a la cuarta posición de la Zona B con 20 puntos, a dos unidades de los líderes Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors.

El Millonario volverá a jugar el domingo desde las 20:15 ante Belgrano en Córdoba, mientras que Sarmiento visitará a Barracas Central el lunes a las 19.

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