Tras el empate de River Plate con Sarmiento, así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura: cómo está la clasifiación a la copas

Los trofeos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. REUTERS/Cesar Olmedo

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River Plate y Sarmiento jugaron su partido correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura y completaron el casillero que quedaba pendiente. El encuentro, que terminó 1-1, modificó las principales posiciones en las tablas que determinan la clasificación a las copas internacionales y a los octavos de final del certamen. El Millonario complicó sus aspiraciones en la Anual y no pudo meterse en puestos de playoffs.

La tabla de la Zona A está encabezada por Instituto con 26 puntos, producto de ocho victorias, dos empates y dos derrotas. Lo escolta Defensa y Justicia, con 24 unidades. Completan la zona de clasificación a los octavos de final Boca Juniors y Vélez Sarsfield, ambos con 21 puntos; Lanús y Gimnasia de Mendoza, con 20; Independiente, con 18, y Newell’s Old Boys, que cierra el octavo puesto con 17.

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En la Zona B, tres equipos comparten la primera posición con 22 puntos: Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors. Los siguen Sarmiento de Junín (20), Huracán y Gimnasia de La Plata, con 19 unidades cada uno. Los dos últimos lugares de clasificación a los octavos los ocupan Barracas Central e Independiente Rivadavia, ambos con 18 puntos. El elenco de Núñez está noveno con 17.

Sarmiento y River Plate empataron 1-1 (Créditos: @RiverPlate/X)

Además de las tablas zonales del Clausura, el fútbol argentino lleva una Tabla Anual que suma los puntos obtenidos por cada equipo durante las 16 fechas de fase regular del Torneo Apertura y las del Clausura, sin contabilizar los partidos de playoffs. El líder de este acumulado al cierre de la temporada será reconocido como Campeón de Liga.

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Tras 12 fechas jugadas del Clausura, Independiente Rivadavia lidera la Tabla Anual con 52 puntos, aunque perdió terreno en la diferencia de gol tras caer 5-0 ante Rosario Central. Lo siguen Boca y Argentinos Juniors, ambos con 51 puntos, con el Xeneize por delante gracias a una mejor diferencia de gol. Completan los primeros puestos Rosario Central, con 50; Vélez Sarsfield, con 49; Belgrano, con 48; Instituto, con 47, River con 46; y un empate entre Estudiantes de La Plata y Gimnasia de La Plata, con 45 cada uno.

La Tabla Anual reparte la mayoría de las plazas argentinas a los torneos continentales. La Copa Libertadores 2027 otorgará seis cupos al fútbol argentino: el campeón del Torneo Apertura 2026, que ya es Belgrano tras vencer a River en la final disputada en Córdoba; el campeón del Torneo Clausura 2026; el campeón de la Copa Argentina 2026, y los tres primeros de la Tabla Anual, con la salvedad de que el tercero deberá disputar la segunda fase del repechaje en lugar de ingresar directo a la fase de grupos.

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Actualmente, esos tres lugares por la vía de la tabla general corresponden a Independiente Rivadavia, Boca y Argentinos Juniors. La Copa Sudamericana 2027, por su parte, entregará seis boletos a los seis equipos mejor ubicados en la Tabla Anual que no hayan clasificado previamente a la Libertadores: hoy serían Rosario Central, Vélez Sarsfield, Instituto, Estudiantes de La Plata, River y Gimnasia de La Plata.

El reglamento prevé un mecanismo de corrimiento de plazas: si un equipo ya clasificado por la Tabla Anual se consagra campeón de alguno de los torneos domésticos, su cupo queda liberado y pasa al siguiente mejor ubicado en el acumulado. Es el caso de Belgrano, sexto en la Tabla Anual con 48 puntos, que libera su lugar en la Sudamericana, porque ya tiene asegurado un cupo en la Libertadores como campeón del Apertura. Ese beneficio recae, por el momento, en Gimnasia de La Plata, décimo en el acumulado.

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La Tabla Anual también determina uno de los dos descensos a la Primera Nacional. Estudiantes de Río Cuarto es colista de ese acumulado, con 11 puntos en 28 partidos (dos triunfos, cinco empates y 20 derrotas) y una diferencia de gol de -29. El conjunto cordobés también terminó último en la tabla de los promedios, con un índice de 0,393, muy por debajo de los registros de Aldosivi (0,817) y Banfield (1,059), motivo por el cual selló su descenso por esa vía tras la derrota 1-0 ante River en el Monumental, con gol de Marcos Acuña.

Estudiantes de Río Cuarto había regresado a Primera División a fines de 2025, después de 41 años de ausencia, tras vencer a Deportivo Madryn en la final del Reducido de la Primera Nacional. Su paso por la máxima categoría duró una sola temporada.

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Como el club cordobés ocupa el último lugar tanto en la tabla de promedios como en la Tabla Anual, su descenso no se contabiliza dos veces. Por lo tanto, el segundo cupo de pérdida de categoría corresponderá al equipo que finalice penúltimo en la Tabla Anual, de acuerdo con el reglamento vigente. En ese lugar se ubica actualmente Aldosivi.

LAS TABLAS DE POSICIONES

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