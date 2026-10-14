“¡Doctor, un asalto más que es el campeón!”: los inolvidables diálogos en el rincón del Roña Castro en la “pelea del año” que ganó en 1994

Jorge Locomotora Castro logró remontar una pelea desfavorable ante John David Jackson y logró un KO en el noveno asalto para retener su título mundial de boxeo

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Una de las peleas más notables de la historia del boxeo fue protagonizada por Jorge Locomotora Castro ante el estadounidense John David Jackson el 10 de diciembre de 1994 en Monterrey, México. En aquella velada, el peleador argentino llegaba como campeón de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y estuvo muy cerca de perder el cinturón a raíz de los golpes recibidos por su rival, sobre todo durante el sexto, séptimo y octavo round. Sin embargo, el Roña reaccionó en el noveno y derribó en tres ocasiones al retador.

Aquella remontada épica quedó inmortalizada no solo por la resiliencia de Castro, sino por los imperdibles diálogos en el rincón del boxeador argentino que pudo captar la transmisión durante los momentos más críticos del combate y con el nacido en Caleta Olivia sangrando por el corte en el párpado derecho. “Estamos en la segunda mitad de la pelea. ¿Cómo te sentís? ¿Podés sacar una mano?”, le dijo uno de los ayudantes a Locomotora al finalizar el sexto asalto. “Tomá aire. Mirá que estamos perdiendo por puntos la pelea. Aire, Jorge, aire. No te levantes hasta que suene la campana”, le sugirieron al campeón.

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El rincón de Jorge Castro estaba integrado por su entrenador, Oscar Ayala, Osvaldo Rivero, Luis Spada y Marcelo Castro. El argentino estaba recibiendo una paliza de parte de Jackson, quien estaba controlando gran parte del combate con mayor distancia movilidad y precisión. El argentino acumuló castigo, tenía el rostro marcado y encontraba dificultades para acercarse a su rival. Al concluir el séptimo round, se le solicitó al médico darle una chance más al Roña, pese a su deteriorado estado físico: “Más tranquilo que nunca ahora. Un asalto más por lo menos, doctor. Un asalto más que es el campeón, por favor”.

Jorge Locomotora Castro resistió los golpes de John David Jackson y ganó un combate épico en 1994 para retener el título de campeón (captura video)

Castro aguantó los embates en el octavo segmento de la pelea y se sentó en el banquillo casi sin aire y debió ser atendido por sus colaboradores para frenar el sangrado de la herida en la ceja. “Si no moves la cabeza te pega... Moveme la cabeza, por favor”, le imploraba su entrenador. “No hay motivos para dejarlo seguir, pero es el campeón y debe tener una chance más, por lo menos”, dijo el relator de la pelea antes de que sonara la campana del noveno asalto.

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La impactante definición de la pelea llegó cuando el estadounidense conectó una izquierda que llevó a Castro contra las cuerdas. Jackson avanzó convencido de que podía cerrar el combate, pero el campeón reinante encontró espacio para responder con una izquierda cruzada a la mandíbula. El golpe derribó al norteamericano de espaldas. Aunque se levantó antes de que concluyera la cuenta del árbitro sudafricano Stanley Christodoulou, el Roña tomó la iniciativa, lo mandó nuevamente a la lona y completó una tercera caída que obligó a detener la pelea a los 2 minutos y 34 segundos del noveno round.

“Cae Jackson, de la nada. Es increíble. Esto podría ser el final. Lo derriba por segunda vez, ¡increíble! Y sobrevivió: últimos 30 segundos. Es la tercera caída en el round, se terminó todo. Es increíble la remontada de Castro, que se mantiene como campeón", decía, emocionado, el comentarista.

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Locomotora Castro noqueó a John David Jackson en el noveno round tras una pelea completamente desfavorable (REUTERS)

La secuencia final modificó un enfrentamiento que parecía encaminado a una victoria de Jackson por decisión o a una detención del árbitro. El estadounidense había mantenido el control del ritmo y había castigado a Castro hasta dejarlo en una situación física adversa. Años después, el boxeador argentino reconstruyó aquel momento durante una entrevista en el programa Otro día perdido: “Todos la catalogan como la película de Rocky, lo que pasa es que eso fue todo ficción, a Rocky le pintaban el ojo, ¿entendés? A mí me cagaron a palos de verdad”.

En otra charla, realizada en 2019, Castro explicó que su equipo pidió que le permitieran disputar el noveno asalto pese al estado de sus heridas. “Me metía el dedo adentro de la herida, me metía el dedo. Entonces me dice: ‘Chico, no puede seguir más’. Y Don Luis Spada, mi entrenador, le dijo ‘dele el round del campeón’ y me dio ese round, el noveno”.

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El campeón afirmó que, tras recibir un golpe en el mentón y retroceder hasta las cuerdas, simuló estar noqueado para sorprender a Jackson. “Entonces le tiro esta piña para noquearlo y volví así, lo agarré con esta, puño izquierdo. Cuando le pego así, se le dieron vuelta los ojos. Le quedaron blancos”.

El argentino superó por KO a John David Jackson en 1994

Castro también relató cómo aprovechó cada caída para ubicarse en el rincón neutral antes de que el árbitro terminara la cuenta. “Cuando me da el pase a mí, voy, le pego de nuevo y se cae. Me voy al rincón neutral de nuevo. Cuando le cuenta así, le va a agarrar la cara y yo ya estaba detrás del árbitro. Entonces, cuando me dio el pase hice así, le metí un gancho. Tres caídas. Ya era campeón”.

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La victoria, no obstante, tuvo un costo físico elevado para el argentino. “Después fui al vestuario y me puse a llorar, veía cómo estaba herido. Tenía una herida acá, ceja derecha, otra acá, ceja izquierda, la boca estaba pegada... Era terrible”, recordó. Al día siguiente, según contó, despertó con los ojos inflamados y sin poder ver. La recuperación de aquel combate le demandó seis meses.

La revista especializada The Ring distinguió el enfrentamiento como la Pelea del Año de 1994. El nocaut de Castro fue incluido entre los diez mejores de la historia y entre las 12 grandes proezas del boxeo argentino, junto con peleas protagonizadas por Luis Ángel Firpo, Pascual Pérez, Nicolino Locche, Oscar Ringo Bonavena y Carlos Monzón.

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