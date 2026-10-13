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Franco Mastantuono sufrió una fractura y debió ser operado: el comunicado de la Fiorentina

La Viola informó el diagnóstico del atacante de 19 años en sus canales oficiales y precisó cuándo podría volver a jugar

Franco Mastantuono marcó su primer gol con la selección argentina ante Burkina Faso (Créditos: Reuters/Rodrigo Valle)
Franco Mastantuono marcó su primer gol con la selección argentina ante Burkina Faso (Créditos: Reuters/Rodrigo Valle)
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Franco Mastantuono sufrió un nuevo contratiempo en la Fiorentina, en medio de una floja actualidad porque su equipo no repunta y permanece anteúltimo en la Serie A, en zona de descenso. La Viola comunicó que el futbolista de la selección argentina “fue intervenido quirúrgicamente de forma ambulatoria para reducir y reparar una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda, sufrida tras un traumatismo contundente durante el partido de liga entre el Genoa y la Fiorentina”.

“A partir de mañana, el jugador retomará la actividad habitual con el grupo y estará plenamente disponible para el próximo compromiso del campeonato”, concluyeron en un comunicado divulgado en los canales oficiales de la institución. De esta manera, podría sumar minutos en el duelo de este domingo desde las 10:00 (hora argentina) ante el Como de Nico Paz como local.

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Mastantuono fue titular en el reciente duelo con derrota 2-1 ante Genoa en el estadio Luigi Ferraris y completó los 90 minutos para el equipo dirigido por Paolo Vanoli. Con solo tres goles en ocho partidos, su rendimiento permanece bajo la lupa de la prensa italiana, aunque Vanoli salió a respaldarlo: “Hizo todo lo que tenía que hacer. Es un jugador importante que tiene calidad. Debe saber superar este momento. Tal vez hacerlo de otra manera, pero eso es parte de su madurez”.

Uno de los nominados al premio Golden Boy 2026 volvió a Europa después de su productiva fecha FIFA con la selección argentina: sumó minutos en los tres amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín con el agregado de haber convertido su primer tanto con la Albiceleste.

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Acumula tres goles en ocho partidos con la Fiorentina
Acumula tres goles en ocho partidos con la Fiorentina

Luego de su festejo contra los burkineses, Franco Mastantuono dejó una cruda reflexión sobre las críticas recibidas en los últimos meses: “Sinceramente, yo creo que la gente es muy exigente conmigo, y lo entiendo porque sé lo que se espera de mí”.

Esos dichos generaron revuelo y, minutos después, aclaró su frase: “Me genera presión, pero no quiero que se malinterprete el mensaje. No me estoy quejando de las críticas. Soy un jugador de fútbol, entiendo que la exposición es grande y muchas veces me critiquen por demás o por cosas que no tienen que ver conmigo. Yo solo hago mi trabajo: jugar al fútbol, que es lo que más amo. Y trato de hacerlo siempre bien. Sé que hay mucha expectativa, y me encanta porque me motiva un montón”.

El ex hombre de River Plate es uno de los candidatos a quedarse con la camiseta 10 de la Selección, luego del retiro de Lionel Messi, pero debe recuperar su mejor versión después de una floja temporada en el Real Madrid. El Merengue lo cedió a Fiorentina para afrontar este curso y, por el momento, solo anotó un triplete contra Venezia. Los malos resultados eyectaron del cargo de entrenador a Fabio Grosso y lo reemplazó Paolo Vanoli.

Cabe destacar que Fiorentina no juega ninguna competición internacional y solo apuesta al plano local, entre la Serie A y la Copa Italia, competencia en la que enfrentará a Napoli en diciembre próximo por los octavos de final.

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