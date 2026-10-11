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Alpine no sumó puntos en el GP de Singapur y se alejó Racing Bulls: así están las posiciones de la F1 con Antonelli a un paso del título

La escudería de Colapinto y Gasly se quedó con las manos vacías en Marina Bay. El italiano de Mercedes está cada vez más cerca de conquistar el campeonato

Max Verstappen, Charles Leclerc y Andrea Kimi Antonelli se subieron al podio en Singapur (REUTERS/Caroline Chia)
Max Verstappen, Charles Leclerc y Andrea Kimi Antonelli se subieron al podio en Singapur (REUTERS/Caroline Chia)
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Alpine cerró un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de Singapur y, por tercera carrera consecutiva, no logró sumar puntos. Franco Colapinto abandonó por un problema en su monoplaza, mientras que Pierre Gasly quedó 11°. Liam Lawson quedó séptimo y Racing Bulls sacó más diferencia en el quinto puesto del Campeonato de Constructores de la Fórmula 1. Max Verstappen se quedó con una contundente victoria y escaló en la tabla que tiene a Andrea Kimi Antonelli (3°) como el líder.

Al igual que en la Sprint, el argentino no logró culminar la competición por una falla en la transmisión de su vehículo y argumentó que “fue definitivamente el peor triplete de mi carrera”. El neozelandés de Racing Bulls sumó seis puntos y estiró la diferencia en el quinto lugar del campeonato a 32 puntos.

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El neerlandés de Red Bull completó una actuación sublime en Marina Bay, ya que también ganó la Sprint del sábado y sumó un total de 33 puntos en el fin de semana. De esta manera, Verstappen escaló a la cuarta posición del Campeonato de Pilotos con 221 unidades, detrás de Lewis Hamilton —finalizó 6°— con 229. Charles Leclerc cruzó la bandera a cuadros segundo y acumula 215 puntos.

El top ten del GP de Singapur. Por tercer fin de semana consecutivo, Alpine se quedó con las manos vacías ((@F1)
El top ten del GP de Singapur. Por tercer fin de semana consecutivo, Alpine se quedó con las manos vacías ((@F1)

Andrea Kimi Antonelli terminó tercero en la carrera principal y se encamina a su primer título en la Fórmula 1: le sacó una diferencia de 102 puntos a su principal perseguidor y compañero de Mercedes, George Russell (238). El británico largó en el fondo de la grilla por penalizaciones y sumó dos puntos al terminar noveno. Vale recordar que, cuando lideraba en la Sprint, se estrelló contra los muros.

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En el campeonato de constructores, Mercedes continúa primero con 578 puntos, seguido por Ferrari (444). La pelea por el tercer puesto se ajustó: McLaren bajó a 339 unidades mientras que Red Bull subió a 332, una diferencia que antes de la Sprint era de 18 puntos y ahora es de apenas seis. Más atrás, Racing Bulls llegó a 100 puntos y amplió la ventaja sobre Alpine (68) en la disputa por el quinto lugar. Haas es séptimo con 30 puntos, por delante de Audi (23), Williams (12) y Aston Martin (7). Cadillac es el único equipo que no logró puntuar.

La próxima cita de la Fórmula 1 será el Gran Premio de los Estados Unidos, que marcará el inicio de la gira por América. La actividad en Austin comenzará el 23 de octubre y finalizará el domingo 25 con una carrera que está pautada para las 17:00 (hora argentina).

*El compacto del Gran Premio de Singapur

EL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE FÓRMULA 1 2026

  1. Mercedes: 578 puntos
  2. Ferrari: 444 puntos
  3. McLaren: 339 puntos
  4. Red Bull Racing: 332 puntos
  5. Racing Bulls: 100 puntos
  6. Alpine: 68 puntos
  7. Haas: 30 puntos
  8. Audi: 23 puntos
  9. Williams: 12 puntos
  10. Aston Martin: 7 puntos
  11. Cadillac: 0 puntos

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE FÓRMULA 1 2026

  1. Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 340
  2. George Russell - Mercedes: 238
  3. Lewis Hamilton - Ferrari: 229
  4. Max Verstappen - Red Bull: 221
  5. Charles Leclerc - Ferrari: 215
  6. Lando Norris - McLaren: 201
  7. Oscar Piastri - McLaren: 138
  8. Isack Hadjar - Red Bull: 97
  9. Liam Lawson - Racing Bulls*: 75
  10. Pierre Gasly - Alpine: 41
  11. Arvid Lindblad - Racing Bulls: 38
  12. Franco Colapinto - Alpine: 27
  13. Oliver Bearman - Haas: 23
  14. Nico Hulkenberg - Audi: 13
  15. Gabriel Bortoleto - Audi: 10
  16. Esteban Ocon - Haas: 7
  17. Fernando Alonso - Aston Martin: 7
  18. Carlos Sainz - Williams: 7
  19. Alexander Albon - Williams: 5
  20. Yuki Tsunoda - Racing Bulls**: 1
  21. Lance Stroll - Aston Martin: 0
  22. Valtteri Bottas - Cadillac: 0
  23. Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0

*Reemplazó a Isack Hadjar en Red Bull en Zandvoort, Monza y Madrid

**Ocupó la butaca de Liam Lawson en Racing Bulls en Zandvoort, Monza y Madrid

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