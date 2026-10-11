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Francisco Cerúndolo cayó ante Jakub Mensik y ya no quedan argentinos en el Masters 1000 de Shanghai

El checo se tomó revancha de lo ocurrido hace una semana en Beijing y se impuso en tres sets por la tercera ronda del torneo

Francisco Cerúndolo no pudo repetir su actuación de la semana pasada ante Jakub Mensik (Crédito: REUTERS/Tyrone Siu)
Francisco Cerúndolo no pudo repetir su actuación de la semana pasada ante Jakub Mensik (Crédito: REUTERS/Tyrone Siu)
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Francisco Cerúndolo no pudo sostener su recorrido en el Masters 1000 de Shanghai. El argentino, número uno del tenis nacional y ubicado en el puesto 20 del ranking mundial, perdió este domingo ante el checo Jakub Mensik por 6-3, 3-6 y 6-2 y quedó eliminado en la tercera ronda.

El resultado tuvo un condimento especial: Mensik se tomó revancha de la derrota que había sufrido ante Cerúndolo la semana pasada en el ATP 500 de Beijing. En aquel partido, con una actuación contundente, Fran se había impuesto por 6-3 y 6-3. Esta vez, el europeo consiguió revertir los antecedentes y avanzó en el certamen que se disputa en China.

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El comienzo del encuentro mostró a un Mensik efectivo para aprovechar sus oportunidades. El checo, número 15 del ranking ATP y decimotercer preclasificado del torneo, impuso el ritmo en el primer set.

Cerúndolo respondió en el segundo parcial. Elevó su nivel, encontró la oportunidad para quebrar el servicio de Mensik y logró emparejar el desarrollo. La definición, entonces, se estiró a un tercer set.

Allí, Mensik volvió a tomar el control. El checo, de 21 años, fue más eficaz con su saque: ganó el 85% de los puntos que disputó con su primer servicio y justificó el triunfo ante un Cerúndolo que se quedó sin respuestas. Así selló su clasificación a octavos de final.

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Para Cerúndolo, la eliminación llegó después de un estreno positivo en el torneo chino. En su primer partido había derrotado al ruso Roman Safiullin por 7-6 y 6-3, un triunfo que le permitió avanzar a la tercera ronda. El argentino buscaba seguir sumando alegrías en la gira asiática, pero se encontró ante un rival que jugó mejor y se llevó la primera victoria en cuatro cruces entre ambos. Fran había ganado los tres primeros: además de Beijing, la semana pasada, también superó al europeo en el Masters 1000 de Madrid 2025 y en la edición 2024 del torneo de la capital china.

Francisco Cerúndolo es el tenista argentino mejor ubicado en el ranking ATP (Crédito: REUTERS/Tyrone Siu)
Francisco Cerúndolo es el tenista argentino mejor ubicado en el ranking ATP (Crédito: REUTERS/Tyrone Siu)

La derrota también dejó sin argentinos el cuadro individual masculino del Masters 1000 de Shanghai. Cerúndolo era el último representante nacional que seguía en competencia después de las eliminaciones de sus compatriotas.

Este sábado, Juan Manuel Cerúndolo (55°) había sido superado por Carlos Alcaraz, 3° del mundo, con parciales de 6-3 y 6-3. A esa derrota se le sumaron las de Tomás Etcheverry (31°), quien fue sorprendido por el checo Dalibor Svrcina (126°) por 6-3, 3-6 y 7-5; Thiago Tirante (54°), que perdió ante el español Rafael Jódar (13°) por 4-6, 6-2 y 6-3; Camilo Ugo Carabelli (77°), que cayó de forma ajustada con el canadiense Felix Auger-Aliassime (5°) por 4-6, 7-6 (1) y 7-5; y Sebastián Báez (53°), que cedió frente al campeón defensor, el monegasco Valentin Vacherot (14°) por 6-4 y 7-6 (5).

Mensik tendrá como próximo rival al francés Arthur Gea, 56° del ranking y quien protagonizó una de las sorpresas de la jornada al eliminar al estadounidense Ben Shelton, 4° del mundo, por 7-6 (5) y 7-6 (3). El francés consiguió así una de las victorias más importantes de su carrera y se cruzará con el checo en busca de un lugar en los cuartos de final.

El Masters 1000 de Shanghai se juega sobre superficie dura al aire libre, forma parte de la recta final de la temporada del circuito ATP y reparte 9.415.725 de dólares en premios.

Jakub Mensik logró su primer triunfo ante Francisco Cerúndolo en cuatro enfrentamientos (Crédito: REUTERS/Tyrone Siu)
Jakub Mensik logró su primer triunfo ante Francisco Cerúndolo en cuatro enfrentamientos (Crédito: REUTERS/Tyrone Siu)

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